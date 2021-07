Restreindre le capital-investissement avant qu’il ne détruise plus d’emplois ⋆ .

in

Ce printemps, 166 travailleurs de Janesville, dans le Wisconsin, ont fait un cauchemar.

OpenGate Capital, la société de capital-investissement qui possède leur employeur, Hufcor, a annoncé qu’elle déménageait son usine de Janesville, emportant avec elle les emplois et les moyens de subsistance de ces travailleurs. C’est la plus grande fermeture d’entreprise à Janesville depuis la Grande Récession.

Ce n’est pas juste une autre histoire sur la mondialisation des entreprises ou le bouleversement pandémique. C’est l’histoire d’un capital-investissement prédateur qui se déchaîne.

Dans de trop nombreux cas de capital-investissement, les grandes entreprises acquièrent des entreprises et les pressent contre de l’argent, provoquant régulièrement des faillites. OpenGate Capital, une entreprise de Los Angeles qui a amassé 5 milliards de dollars de revenus au cours de sa première décennie d’activité, a géré exactement ce livre de jeu à Janesville depuis l’acquisition de Hufcor en 2017.

Hufcor, un producteur leader sur le marché de portes en accordéon et de cloisons mobiles, était rentable lorsqu’OpenGate l’a acheté. Il a maintenu ses opérations pendant le pire de la pandémie et a même annoncé un salaire horaire de 16 $ et des avantages sociaux généreux jusqu’en janvier 2021. OpenGate déménage de toute façon l’usine au Mexique.

Alors que Janesville était autrefois une plaque tournante de la fabrication, elle a subi les conséquences dévastatrices de la cupidité sans entrave des entreprises. “Ce qui rend Janesville spécial dans l’esprit de beaucoup de gens, c’est que nous avons vraiment eu les vraies années de gloire ici”, a déclaré l’ancien sénateur de l’État et militant Tim Cullen. “Mais le fait est que nous avons perdu ces emplois et que rien ne les a remplacés.”

OpenGate a l’habitude d’acheter des entreprises pour fermer ses activités peu de temps après, laissant les communautés à travers le pays dans le pétrin.

À ce jour, OpenGate a licencié 678 travailleurs californiens du magazine d’annonces classées Pennysaver, 100 travailleurs du Wisconsin dans son usine laitière de Golden Guernsey, 140 employés de la société de carton plat du Connecticut Fusion Paperboard et près de 200 employés au Texas, en Arkansas et au Wisconsin, qui a travaillé pour l’entreprise de mobilier de laboratoire Hamilton Scientific.

L’entreprise a fait face à six poursuites différentes après avoir brutalement licencié des employés de Pennysaver au milieu d’une journée de travail et avoir omis de donner aux travailleurs leur dernier chèque de paie. Un syndic nommé par le tribunal a également poursuivi OpenGate pour avoir siphonné de l’argent de Pennysaver par le biais de diverses tactiques louches.

De même, les employés de Golden Guernsey ont appris que leur entreprise fermait lorsqu’ils se sont présentés au travail pour trouver les portes verrouillées. Et l’entreprise a fermé son usine Fusion Paperboard seulement trois ans après l’avoir acquise – et seulement quelques mois après avoir conclu un contrat de six ans avec le syndicat local des métallurgistes.

Même si des centaines de travailleurs américains ont souffert des stratagèmes d’OpenGate, Andrew Nikou, le fondateur et PDG d’OpenGate, n’a subi aucune conséquence financière ou sociale significative pour les défaillances commerciales répétées de son entreprise. Au lieu de cela, il siège à de nombreux conseils d’administration – et il a même discuté d’une émission de télé-réalité construite autour de son entreprise de capital-investissement.

Les employés de Hufcor, les résidents de Janesville et les organisateurs syndicaux se sont ralliés contre les pratiques cupides et exploitantes d’OpenGates. A leurs côtés, des élus qui savent que tout le pays a besoin de mesures musclées pour réformer le capital-investissement.

“Nous devons prendre des mesures législatives au Congrès pour déchirer le livre de jeu prédateur que ces sociétés de capital-investissement utilisent pour ne laisser aux travailleurs que des fiches roses et des moyens de subsistance perdus”, a écrit la sénatrice Tammy Baldwin du Wisconsin.

Baldwin a co-parrainé le Stop Wall Street Looting Act, le premier effort majeur pour réformer le secteur du capital-investissement, lors du dernier Congrès. Cela réduirait les pires abus de l’industrie et donnerait la priorité aux personnes, et non aux bénéfices du capital-investissement.

Nous avons besoin d’un nouvel élan pour faire adopter cette loi. À moins que nous ne le fassions, les employés de Hufcor ne seront pas les derniers à pâtir du capital-investissement et de ses profits impitoyables.

Elisa McCartin est Executive Fellow avec Americans for Financial Reform.