Restrictions de Covid: couvre-feu nocturne à Delhi à partir de lundi en raison de l’augmentation des cas de coronavirus

Le couvre-feu nocturne sera en place de 23 heures à 5 heures du matin jusqu’à nouvel ordre, a annoncé la Delhi Disaster Management Authority (DDMA).

Un couvre-feu nocturne sera imposé à Delhi à partir de 23 heures lundi, restreignant les mouvements des individus à l’exception de ceux des catégories exemptées, en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et de la menace posée par Omicron, selon une ordonnance DDMA.

Le couvre-feu nocturne sera en place de 23 heures à 5 heures du matin jusqu’à nouvel ordre, a annoncé la Delhi Disaster Management Authority (DDMA). Les personnes exemptées du couvre-feu comprennent les représentants du gouvernement, les juges et les officiers de justice, le personnel médical, les femmes enceintes et les patients, les personnes se rendant à pied pour acheter des articles essentiels, les journalistes et les personnes se rendant ou revenant des gares, des arrêts de bus et des aéroports.

Seules les personnes de catégorie exemptée seront autorisées dans les métros et les bus des transports publics pendant les heures de couvre-feu nocturne, a indiqué l’ordonnance DDMA.

Delhi a enregistré dimanche 290 cas de COVID-19 avec un taux de positivité de 0,55%. Conformément au plan d’action de réponse graduée (GRAP), une alerte « jaune » est déclenchée si le taux de positivité reste à 0,5 % pendant deux jours consécutifs. Un certain nombre de restrictions, notamment le couvre-feu nocturne, la fermeture des écoles et des collèges, la réduction de moitié du nombre de places assises dans les métros et les bus, la fermeture de magasins et de centres commerciaux non essentiels, entre autres, entrent en jeu avec l’alerte jaune.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.