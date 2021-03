restrictions, limite de réunion, capacité, heures d’ouverture de l’hôtel, nombre d’infections, décès, vaccins et état d’alarme en direct

La La communauté de Madrid a reproché au gouvernement de ne pas prendre en compte les restrictions de mobilité Semaine Sainte aile Population madrilène vaccinée et les Madrilènes qui ont résidences secondaires. López a souligné qu’il faisait face à « un ordre illégal« Adoptée sans consensus puisque Madrid a voté contre lors du dernier Conseil interterritorial de la santé. » Nous allons nous y conformer mais nous allons faire appel parce que nous voulons qu’il y ait une sécurité juridique. C’est un ordre sanitaire malheureux et peu favorable qu’il n’est pas basé sur des critères techniques et ne tient pas compte du fait que nous avons la population à risque vaccinée et que la grande majorité irait dans des résidences secondaires, où les restrictions seraient strictement respectées », a-t-il déclaré.

Le nombre de cas actifs par coronavirus en Espagne continue de descendre dans pratiquement toutes les communautés autonomes, sauf à Murcie, qui a connu un léger rebond, et dans les deux villes autonomes de Ceuta et Melilla. Les deux se démarquent de cette tendance à la baisse avec des données plus inquiétantes, en particulier à Melilla, qui célèbre un mois avec l’incidence la plus élevée du pays. En revanche, les îles Baléares et Estrémadure n’ont signalé aucun décès ce dimanche.

La tendance à la baisse conduit les différents territoires à poursuivre leur désescalade des restrictions contre covid-19. La La communauté de Madrid Depuis ce lundi, seule une zone de santé de base (Morata de Tajuña) a été confinée, tandis que La Catalogne permet déjà la mobilité entre les régions, mais seulement dans la bulle de la coexistence, et dans le Communauté valencienne ils peuvent déjà ouvrir le à l’intérieur des bars et des restaurants, mais seulement 30%, tandis que les terrasses vont à 100% de la capacité, mais avec un maximum de quatre personnes par table et avec une heure de fermeture à 18h00.