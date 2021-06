Restrictions relatives aux enfants en Chine – Les autorités chinoises pèsent sur la fin de toutes les limites à l’accouchement ⋆ 10z viral

Des adultes tiennent des enfants dans un parc à Pékin, en Chine, le 1er juin 2021. (Tingshu Wang/.)

Les autorités chinoises envisagent de lever toutes les restrictions sur le nombre d’enfants que les parents peuvent avoir d’ici 2025, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Le gouvernement pourrait entamer le processus en levant les restrictions à la naissance dans les provinces où le taux de natalité est le plus bas, a déclaré au Journal une personne proche du dossier. D’autres personnes familières avec les délibérations ont déclaré que la Chine pourrait adopter des politiques qui encouragent explicitement les couples à avoir des enfants.

Des chercheurs du gouvernement de la province du Jilin, au nord-est de la Chine, ont déclaré en février que les autorités doivent encourager les accouchements.

« Mettre fin aux restrictions à la naissance ne suffit pas pour inverser la tendance à la croissance démographique négative dans notre province », ont écrit les chercheurs. “Il est également nécessaire d’introduire des politiques pour encourager les accouchements basés sur des conditions réelles.”

Cette décision potentielle vise à contrer les effets du vieillissement de la population chinoise. Le Premier ministre chinois Xi Jinping a déclaré aux dirigeants du Parti communiste que répondre au vieillissement de la population chinoise était une question de sécurité nationale, a rapporté le mois dernier le journal d’État chinois Xinhua.

La Chine a institué une «politique de l’enfant unique» dans les années 1980 autorisant une seule naissance par couple, dans le but d’endiguer la croissance démographique, mais la politique a été abrogée en 2016. La Chine a annoncé en mai qu’elle autoriserait les couples mariés à avoir trois enfants.

Jusqu’à présent, l’autorisation d’avoir plus d’enfants n’a pas entraîné une augmentation importante des naissances. La population chinoise a augmenté de 72 millions depuis 2010, selon les chiffres officiels du recensement.

« Le rythme et l’ampleur de la crise démographique en Chine sont plus rapides et plus importants que nous ne l’avions imaginé », a déclaré Huang Wenzheng, membre du Centre pour la Chine et la mondialisation, basé à Pékin, au Financial Times en avril. « Cela pourrait avoir un impact désastreux sur le pays. »

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

Lien source