Restructuration de Ford India : les MPME de TN s’attendent à une perte jusqu’à 40 %, mais l’impact global n’est pas encore visible, selon un responsable

Ford avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il cesserait de fabriquer des véhicules à vendre en Inde « immédiatement ».

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La perte de chiffre d’affaires estimée pour certaines des MPME du Tamil Nadu fournissant à Ford devrait être de 20 à 40 %. de la fermeture de l’usine de Maraimalai Nagar (près de Chennai) annoncée par la société, a déclaré à Financial Express Online sous couvert d’anonymat un haut responsable du département MPME du gouvernement du Tamil Nadu.

Mercredi, le ministre des Industries rurales TM Anbarasan a présidé une réunion au bureau de la City and Industrial Development Corporation (CIDCO) à Chennai avec les MPME et les grands fournisseurs de Ford de l’État à l’usine de Chennai de cette dernière pour discuter de l’impact possible.

«Il y avait environ 75 grandes entreprises des régions de niveau I et environ 75 petites entreprises des villes de niveau I et II fournissant directement ou indirectement à Ford. Sur la base des informations informelles recueillies avant la réunion avec le ministre, environ 8 000 employés étaient employés par des MPME des deux niveaux. Ils ont été interrogés sur l’impact commercial estimé de la perte de commandes pour Ford et des pertes d’emplois », a ajouté le responsable.

Alors que certaines entreprises ont déclaré que l’effet serait d’environ 20% de perte de chiffre d’affaires, peu d’autres ont noté que l’impact serait d’environ 40%, a déclaré le responsable. Selon lui, une fois les données de toutes les MPME et autres entreprises collectées dans environ deux semaines, le gouvernement de l’État évaluera l’impact global pour voir quel type de soutien pourrait être offert.

Ford avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il cesserait de fabriquer des véhicules à vendre en Inde « immédiatement ». La fabrication de véhicules destinés à l’exportation prendra fin à l’usine d’assemblage de Sanand (Gujarat) d’ici le quatrième trimestre 2021 et aux usines d’assemblage de moteurs et de véhicules de Chennai d’ici le deuxième trimestre de 2022. Cela signifie que les modèles EcoSport, Figo et Aspire ne seront pas fabriqués maintenant en Inde. La restructuration affecterait environ 4 000 employés de l’usine Ford.

Selon le gouvernement du Tamil Nadu, Ford envisage un programme de réinstallation pour les employés de l’usine du Tamil Nadu. Lors de la réunion d’examen de mercredi, Anbarasan avait déclaré que la société cherchait à obtenir un accord de règlement, a ajouté le responsable.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Plus tôt en septembre, la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA) avait déclaré qu’environ 170 concessionnaires Ford avaient environ 391 points de vente à travers l’Inde et avaient investi jusqu’à présent environ 2 000 crores de roupies pour créer leurs concessions. L’investissement est en jeu maintenant.

«Alors que Ford India emploie 4 000 personnes, les concessionnaires emploient environ 40 000 personnes sans les déplacer de leur lieu d’origine, étant ainsi continuellement qualifiés et perfectionnés pendant tout ce temps. Les concessionnaires Ford India détiennent actuellement environ 1 000 véhicules, ce qui représente environ 150 crores de roupies via le financement des stocks de banques indiennes réputées. Ils transportent également des véhicules de démonstration qui sont au nombre de 100. De plus, Ford India a également nommé plusieurs concessionnaires jusqu’à il y a cinq mois. Ces revendeurs subiront la plus grosse perte financière de toute leur vie », avait déclaré l’association.

Vinkesh Gulati, un concessionnaire automobile basé à Allahabad et Faridabad, a déclaré que l’investissement moyen dans un nouveau concessionnaire est de Rs 6-8 crore tandis que les petits points de vente nécessitent Rs 2-4 crore. « 2 000 crores de roupies en jeu sont une moyenne. Selon les concessionnaires, en moyenne, l’investissement dans une nouvelle concession est d’environ 6 à 8 crores de Rs et d’environ 2 à 4 crores de Rs dans un point de vente plus petit. Pratiquement tous les concessionnaires sont des MPME qui s’inquiètent désormais de leur impact commercial », a déclaré Gulati à Financial Express Online.

Bien que l’impact éventuel sur les MPME travaillant avec Ford n’ait pas encore été pleinement déterminé, l’avantage pour les concessionnaires d’autres constructeurs automobiles, étant donné que Ford ferme ses usines, n’est pas non plus significatif. « L’avantage pour les autres concessionnaires serait minime car Ford n’avait pas une grande part de marché en Inde, vendant environ 3 000 véhicules dans toute l’Inde. Cela ne se répercuterait pas sur une chose si importante que n’importe quel autre concessionnaire pourrait en bénéficier », a ajouté Gulati, qui est également le président de la FADA et dirige United Automobiles.

Cependant, Ford avait déclaré qu’il maintiendrait toujours un réseau de fournisseurs plus restreint, car il poursuivrait la fabrication de moteurs pour l’exportation et “travaillerait en étroite collaboration avec d’autres fournisseurs pour assurer un ralentissement en douceur de la fabrication de véhicules”.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.