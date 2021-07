Résultat CBSE 2021 : CBSE Classe 10, 12 Résultat 2021, CBSE Classe 10e, 12e Résultat 2021

in

Le conseil a annulé les examens CBSE Class 10 et CBSE las 12 cette année en raison de la pandémie de Covid-19

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) annoncera les résultats des examens du conseil pour les classes 10 et 12 dans les prochains jours. Le Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE 2021) a déjà annoncé les résultats des examens du conseil pour les classes 10 et 12 sur son site officiel.

Résultats CBSE 2021 Date et heure : Le CBSE devrait annoncer les 10e et 12e résultats standard pour 2021 d’ici le 31 juillet sur son site officiel. Les étudiants pourront vérifier leurs résultats au CBSE Board Exam 2021 en utilisant leurs numéros de rôle. Les étudiants peuvent également consulter leurs résultats sur plusieurs autres sites Web et applications mobiles tiers.

Récemment, un lien pour les résultats de la classe 10 CBSE 2021 est apparu sur Twitter. Cependant, un responsable du conseil d’administration a déclaré que le lien devait être un faux car le CBSE n’avait fait aucune annonce concernant les résultats. Le site Web de DigiLocker, l’un des sites tiers qui hébergera les résultats du conseil d’administration du CBSE 2021, indique également que les résultats seront bientôt disponibles.

Le résultat 2021 de la classe CBSE 10 est attendu dans l’après-midi n’importe quel jour avant le 31 juillet. La même date est également applicable pour le résultat 2021 de la classe CBSE 12. Les écoles ont déjà modéré leurs notes pour les résultats, dont la dernière date était le 25 juillet. Dans Si une école n’a pas encore remis les notes, le CBSE annoncera les résultats de cette école séparément.

Le conseil a annulé les examens CBSE Class 10 et CBSE Lass 12 cette année en raison de la pandémie de Covid-19, car une recrudescence des infections a rendu impossible la réalisation des examens. Cependant, le conseil organisera des examens pour les étudiants de la catégorie privée entre le 16 août et le 15 septembre. Le CBSE et le CISCE ont tous deux obtenu l’approbation de la Cour suprême pour leur modèle d’évaluation des examens cette année après son annulation.

