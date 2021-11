Résultat de la pandémie : Bill Gates a injecté 319 millions de dollars dans les médias grand public

du fil du 21e siècle :

L’année dernière, 21WIRE a rendu compte d’une enquête menée par la prestigieuse Columbia Journalism Review qui a révélé comment Bill Gates a été occupé à injecter des centaines de millions de dollars dans les médias du monde entier – et comment en retour, il n’a pas seulement eu carte blanche pour accéder à bon nombre de ces mêmes médias. débouchés pour promouvoir ses propres intérêts et projets, à savoir le déploiement mondial du vaccin COVID-19 et certains médicaments thérapeutiques. Sans surprise, Gates a également reçu une couverture unanime de sa promotion constante des blocages, des masques et des jabs expérimentaux d’ARNm.

Des informations supplémentaires ont été révélées cette semaine, qui montrent toute l’étendue de l’emprise de Gates sur les médias grand public, sur la base de plus de 30 000 subventions individuelles de la base de données du site Web de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les bénéficiaires comprennent les plus grands noms des médias grand public, notamment CNN, BBC, NBC, NPR, PBS, The Guardian, Le Monde en France, The Financial Times, The Daily Telegraph, Der Spiegel en Allemagne, The Conversation, Education Week, The Education Post, le Financial Times, le Texas Tribune, Al-Jazeera, l’Atlantic et la New York Public Radio.

Les principaux gagnants incluent 24,6 millions de dollars pour le média d’État de Washington NPR, 12,9 millions de dollars pour The Guardian et 10,8 millions de dollars pour Cascade Public Media, basé à Seattle, qui possède la station locale KCTS-TV.

Alan McLeod de Actualités de la presse à la menthe écrit…

Alors que les empires médiatiques d’autres milliardaires sont relativement bien connus, la mesure dans laquelle l’argent de Gates garantit le paysage médiatique moderne ne l’est pas. Après avoir trié plus de 30 000 subventions individuelles, MintPress peut révéler que la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) a fait plus de 300 millions de dollars de dons pour financer des projets médiatiques.

Les destinataires de cet argent comprennent bon nombre des médias les plus importants des États-Unis, notamment CNN, NBC, NPR, PBS et The Atlantic. Gates parraine également une myriade d’organisations étrangères influentes, dont la BBC, The Guardian, The Financial Times et The Daily Telegraph au Royaume-Uni ; des journaux européens de premier plan tels que Le Monde (France), Der Spiegel (Allemagne) et El País (Espagne) ; ainsi que de grands diffuseurs mondiaux comme Al-Jazeera.

L’argent de la Fondation Gates destiné aux programmes médiatiques a été divisé en plusieurs sections, présentées par ordre numérique décroissant, et comprend un lien vers la subvention correspondante sur le site Web de l’organisation.

Récompenses directement aux médias :

NPR – 24 663 066 $ The Guardian (y compris TheGuardian.org) – 12 951 391 $ Cascade Public Media – 10 895 016 $ Public Radio International (PRI.org/TheWorld.org) – 7 719 113 $ Semaine de l’éducation – 4 898 240 $ WETA – 4 529 400 $ NBCUniversal Media – 4 373 500 $ Nation Media Group (Kenya) – 4 073 194 $ Le Monde (France) – 4 014 512 $ Bhekisisa (Afrique du Sud) – 3 990 182 $ El País – 3 968 184 $ BBC – 3 668 657 $ CNN – 3 600 000 $ population.org) – 3 500 000 $ The Daily Telegraph – 3 446 801 $ Chalkbeat – 2 672 491 $ The Education Post – 2 639 193 $ Rockhopper Productions (Royaume-Uni) – 2 480 392 $ Corporation for Public Broadcasting – 2 430 949 $ UpWorthy – 2 339 023 $ Financial Times – 2 309 86345 $ The 74 Media – 2 275 $ – 2 344 $ Nigeria) – 2 175 675 $ News Deeply – 1 612 122 $ The Atlantic – 1 403 453 $ Minnesota Public Radio – 1 290 898 $ YR Media – 1 125 000 $ The New Humanitarian – 1 046 457 $ Sheger FM (Éthiopie) – 1 004 600 $ Al-Jazeera – 1 000 000 $ ProPublica – 1 000 000 $ Crosscut Public Media – 810 000 $ Grist Magazine – 750 000 $ Kurzgesagt – 570 000 $ Educational Broadcasting Corp – 506 504 $ Classical 98,1 – 500 000 $ PBSannett – 499 651 $ Mail and Guardian (Afrique du Sud) – 492 974 $ Inside Higher Ed. – 439 910 $ Business Day (Nigeria) – 416 900 $ Medium.com – 412 000 $ Nutopia – 350 000 $ Independent Television Broadcasting Inc. – 300 000 $ Independent Television Service, Inc. – 300 000 $ Caixin Media (Chine ) – 250 000 $ Pacific News Service – 225 000 $ National Journal – 220 638 $ Chronicle of Higher Education – 149 994 $ Belle and Wissell, Co. 100 000 $ Media Trust – 100 000 $ New York Public Radio – 77 290 $ KUOW – Puget Sound Public Radio – 5 310 $

Ensemble, ces dons totalisent 166 216 526 $. L’argent est généralement dirigé vers des problèmes proches du cœur de Gatese. Par exemple, la subvention de 3,6 millions de dollars de CNN a été consacrée au « rapport[ing] sur l’égalité des sexes avec un accent particulier sur les pays les moins avancés, produisant du journalisme sur les inégalités quotidiennes subies par les femmes et les filles à travers le monde », tandis que le Texas Tribune a reçu des millions pour « accroître la sensibilisation et l’engagement du public sur les questions de réforme de l’éducation au Texas ». Étant donné que Bill est l’un des plus fervents partisans des écoles à charte, un cynique pourrait interpréter cela comme une propagande pro-entreprise des écoles à charte dans les médias, déguisée en reportage objectif.

La Fondation Gates a également donné près de 63 millions de dollars à des organisations caritatives étroitement liées aux grands médias, dont près de 53 millions de dollars à BBC Media Action, plus de 9 millions de dollars à la Staying Alive Foundation de MTV et 1 million de dollars au New York Times Neediest Causes Fund. Bien qu’ils ne financent pas spécifiquement le journalisme, les dons à la branche philanthropique d’un acteur multimédia doivent tout de même être notés.

Gates continue également de souscrire à un vaste réseau de centres de journalisme d’investigation, totalisant un peu plus de 38 millions de dollars, dont plus de la moitié sont allés au Centre international des journalistes basé à DC pour étendre et développer les médias africains.

Ces centres comprennent :

Centre international des journalistes – 20 436 938 $ Premium Times Center for Investigative Journalism (Nigéria) – 3 800 357 $ The Pulitzer Center for Crisis Reporting – 2 432 552 $ Fondation EurActiv Politech – 2 368 300 $ International Women’s Media Foundation – 1 500 000 $ Center for Investigative Reporting – 1 446 639 $ L’institut de sondage InterMedia – 1 297 545 $ Journalisme d’investigation – 1 068 169 $ Internews Network – 985 126 $ Communications Consortium Media Center – 858 000 $ Institute for Nonprofit News – 650 021 $ The Poynter Institute for Media Studies – 382 997 $ Wole Soyinka Center for Investigative Journalism (Nigeria) – 360 211 $ Institute for Advanced Journalism Studies – 254 500 $ Forum mondial des médias Développement (Belgique) – 124 823 $ Mississippi Center for Investigative Reporting – 100 000 $

En plus de cela, la Fondation Gates offre également de l’argent aux associations de presse et de journalisme, à hauteur d’au moins 12 millions de dollars. Par exemple, la National Newspaper Publishers Association — un groupe représentant plus de 200 points de vente — a reçu 3,2 millions de dollars.

La liste de ces organisations comprend :

Cela porte notre total cumulé à 216,4 millions de dollars.

La fondation finance également la formation directe de journalistes du monde entier, sous forme de bourses, de cours et d’ateliers. Aujourd’hui, il est possible pour un individu de suivre une formation de journaliste grâce à une subvention de la Fondation Gates, de trouver du travail dans un point de vente financé par Gates et d’appartenir à une association de presse financée par Gates. Cela est particulièrement vrai des journalistes travaillant dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement mondial, ceux dans lesquels Gates lui-même est le plus actif et où l’examen minutieux des actions et des motivations du milliardaire est le plus nécessaire.

Les subventions de la Fondation Gates relatives à l’instruction des journalistes comprennent :

Université Johns Hopkins – 1 866 408 $ Teachers College, Columbia University – 1 462 500 $ Université de Californie Berkeley – 767 800 $ Université Tsinghua (Chine) – 450 000 $ Université de Seattle – 414 524 $ Institute for Advanced Journalism Studies – 254 500 $ Université de Rhodes (Afrique du Sud) – 189 000 $ Montclair State University – 160 538 $ Pan -Fondation de l’Université de l’Atlantique – 130 718 $ Organisation mondiale de la santé – 38 403 $ Le projet Aftermath – 15 435 $

La BMGF finance également un large éventail de campagnes médiatiques spécifiques à travers le monde. Par exemple, depuis 2014, elle a fait un don de 5,7 millions de dollars à la Population Foundation of India afin de créer des pièces de théâtre qui promeuvent la santé sexuelle et reproductive, dans le but d’augmenter les méthodes de planification familiale en Asie du Sud. Pendant ce temps, il a alloué plus de 3,5 millions de dollars à une organisation sénégalaise pour développer des émissions de radio et du contenu en ligne contenant des informations sur la santé. Les partisans considèrent que cela aide des médias gravement sous-financés, tandis que les opposants pourraient considérer qu’il s’agit d’un milliardaire utilisant son argent pour diffuser ses idées et ses opinions dans la presse.

