Résultat de l’élection de Nandigram 2021: quelle est la prochaine étape pour Mamata Banerjee? 2 options pour son entrée à l’Assemblée du Bengale occidental

Résultat de l’élection de Nandigram 2021: Suvendu Adhikari a déjoué la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, par une marge de 1.956 voix de Nandigram.

Résultat de l’élection de Nandigram 2021: Après plusieurs rebondissements et beaucoup de tapage, la commission électorale a déclaré hier Suvendu Adhikari victorieux du siège de Nandigram qui a été témoin d’un concours de haute intensité entre Mamata Banerjee et son protégé devenu rival Adhikari. Alors que certains rapports initiaux des médias suggéraient que Banerjee avait vaincu Adhikari, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de la Commission électorale. Après environ une demi-heure, un autre rapport est venu suggérant Adhikari comme gagnant. Alors qu’Adhikari a remercié les habitants de Nandigram sur Twitter, le TMC a tweeté en disant que le comptage n’est pas terminé et a exhorté les gens à ne pas spéculer. La CE a pris son temps avant de déclarer le résultat après avoir effectué la mise en correspondance obligatoire des votes VVPAT-EVM. Il a déclaré que Suvendu Adhikari avait déjoué la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, par une marge de 1 956 voix. Selon la Commission électorale, Adhikari a recueilli 1,10 764 voix tandis que Banerjee a recueilli 1 08808 voix. Minakshi Mukherjee de CPI (M) a terminé troisième avec 6267 voix. Le TMC avait exigé un recomptage, mais le directeur du scrutin a refusé la demande.

Maintenant que le TMC a obtenu une majorité écrasante de 213 sièges et que sa principale candidate ministérielle, Mamata Banerjee, a elle-même perdu les élections, la suprématie de Trinamool doit être réélue à l’Assemblée du Bengale occidental de toute autre circonscription. Fait intéressant, Banerjee a déménagé à Nandigram et a aligné Sobhandeb Chattopadhyay de sa circonscription traditionnelle de Bhawanipore. Chattopadhyay a remporté le siège par une marge de 28 719 voix en battant son plus proche rival Rudranil Ghosh du BJP.

Puisqu’il n’y a pas d’arrangement législatif bi-caramel au Bengale occidental comme le Bihar ou l’Uttar Pradesh, l’État n’a pas de Conseil législatif, Banerjee n’aura pas d’autre option que de contester l’assemblée par scrutin. Bien que l’un des députés élus du TMC puisse facilement quitter son siège pour Banerjee, elle a deux options devant elle sans sacrifier aucun des députés élus.

Notamment, il y a 294 sièges à l’assemblée du Bengale occidental et seulement 292 se sont rendus aux urnes. Vote à deux sièges – Shamsherganj et Jangipur après la mort des candidats nommés. D’autre part, le candidat du TMC Kajal Sinha de la circonscription de l’assemblée de Khardaha qui a voté le 22 avril dans la sixième phase, était décédé des suites du COVID la semaine dernière. Bien qu’il ait remporté l’élection par une marge de 28140 voix lorsque les résultats ont été annoncés hier, un scrutin partiel a été nécessaire en raison de sa disparition. Une option disponible pour Banerjee est qu’elle peut concourir à partir de l’une de ces trois circonscriptions.

On se souvient que lorsque Mamata Banerjee a annoncé la liste des candidats du TMC, elle avait indiqué la création du Conseil législatif. Annonçant la liste dans laquelle elle avait exclu plusieurs hauts dirigeants dont ceux de plus de 80 ans, Banerjee avait déclaré qu’après l’arrivée au pouvoir du TMC, il créerait Vidhan Parishad ou Conseil législatif pour accueillir les hauts dirigeants et expérimentés exclus de la liste. Elle peut également opter pour cette deuxième option, mais elle nécessitera l’approbation du Parlement pour la même chose qu’un Conseil législatif peut être créé ou aboli par le Parlement en vertu de l’article 169 de la Constitution indienne si l’Assemblée législative de l’État adopte une résolution pour la même chose à la majorité. d’au moins deux tiers des membres. Pour le Bengale occidental, la majorité des deux tiers signifie 196 sièges, ce qui ne posera pas de problème au TMC puisqu’il compte 213 membres dans la nouvelle assemblée.

