Résultat de l’élection de Nandigram : Mamata Banerjee conteste la victoire de Suvendu Adhikari devant la Haute Cour de Calcutta ; entendu aujourd’hui

in

Selon la commission électorale, Adhikari, qui a rejoint le BJP après avoir quitté le TMC, a battu Mamata Banerjee par 1956 voix.

Le ministre en chef du Bengale occidental et Trinamool Supremo Mamata Banerjee a contesté l’élection du protégé devenu ennemi Suvendu Adhikari de Nandigram à la Haute Cour de Calcutta. Banerjee a déposé hier une requête électorale devant la Haute Cour pour demander la nullité du résultat de l’élection de Nandigram. Le juge Kausik Chanda entendra l’affaire aujourd’hui.

Dans sa pétition, le ministre en chef du Bengale occidental a accusé Suvendu Adhikari d’avoir commis des pratiques de corruption, comme prévu à l’article 123 de la loi de 1951 sur la représentation du peuple. engagés dans le processus de comptage.

Les résultats des élections pour le scrutin de l’Assemblée du Bengale occidental ont été proclamés le 2 mai, il y a plus d’un mois. Selon la commission électorale, Adhikari, qui a rejoint le BJP après avoir quitté le TMC, a battu Mamata Banerjee par 1956 voix. Alors qu’Adhikari avait recueilli 1 10 764 voix, Banerjee avait obtenu 1 08 808 voix. Le pourcentage de voix d’Adhikari s’élevait à 48,49 tandis que celui de Banerjee était de 47,64.

Banerjee avait demandé au CE de recompter les votes, mais le directeur du scrutin avait refusé d’entendre son plaidoyer. Après ce qui n’était que la deuxième défaite de sa carrière politique, Banerjee avait déclaré qu’elle irait devant le tribunal contre le résultat et les allégations de divergences et de malversations dans le processus de dépouillement.

Banerjee avait accepté le défi d’Adhikari de contester Nandigram et avait quitté sa circonscription traditionnelle Bhabanipur. L’élection férocement contestée de Nandigram a entraîné l’un des rares cas où un CM en place a perdu le scrutin, mais le parti au pouvoir a obtenu la majorité.

Alors qu’Adhikari apparaissait comme un tueur de géant dans les sondages, le BJP, qui a surclassé le Congrès et le CPI-M, l’a nommé chef de l’opposition à l’Assemblée du Bengale occidental.

