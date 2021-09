Résultat de l’examen ICAI CA inter 2021 : vérifiez la date et l’heure ici

in

ICAI déclarera le résultat des examens d’experts-comptables

L’Institut des comptables agréés (ICAI) est prêt à déclarer les résultats des examens des comptables agréés (CA) pour les nouveaux et les anciens cours des examens intermédiaires, très probablement aujourd’hui, le 19 septembre ou le lundi 20 septembre.

Les résultats seront disponibles sur icaiexam.icai.org et caresults.icia.org. Les candidats peuvent accéder aux résultats en saisissant le numéro d’enregistrement ou le code PIN ainsi que les numéros de liste.

“Les résultats de l’examen intermédiaire d’expert-comptable (ancien cours et nouveau cours) organisé en juillet 2021 seront probablement déclarés le dimanche 19 septembre 2021 (soirée)/lundi 20 septembre 2021”, a tweeté l’ICAI.

ICAI a également pris des dispositions pour les candidats à l’examen intermédiaire (ancien cours et nouveau cours) qui veulent leurs résultats sur leurs adresses e-mail. Pour lesquels ils doivent enregistrer leurs demandes sur le site Web — icaiexam.icai.org à partir du 17 septembre 2021.

