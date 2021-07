Résultat de l’examen ICSI CSEET 2021 Déclarer aujourd’hui: Comment vérifier le résultat CSEET 2021 en ligne sur icsi.edu

Résultats de l’ICSAI CSEET 2021 aujourd’hui (image représentative)

Résultat ICSI CSEET 2021 : Institute of Company Secretaries, ICSI publiera aujourd’hui les résultats du CS Executive Test d’entrée. Les candidats qui se sont présentés à l’examen peuvent vérifier leurs résultats après 15 heures en se connectant sur le site officiel des secrétaires d’entreprise, c’est-à-dire ICSI.edu. Les résultats des deux examens de jour qui ont eu lieu les 10 et 12 juillet seront publiés aujourd’hui.

CS Executive Entrance Test, un examen de niveau d’entrée est organisé pour les étudiants désireux de poursuivre le secrétariat d’entreprise. CSEET 2021 a remplacé le programme CS Foundation. Les candidats qui ont au moins terminé la classe 12 sont admissibles au CSEET. Cependant, les candidats qui ont réussi le programme CS Foundation, le cours final ICMAI, le cours final ICAI sont exemptés du CSEET.

Résultats CSEET 2021 : Comment vérifier les scores

Connectez-vous au site officiel de l’ICSI c’est-à-dire icsi.edu

Cliquez sur Résultats CSEET 2021 disponibles sur la page d’accueil.

Entrez les informations de connexion requises

Entrez soumettre et les résultats apparaissent sur la fenêtre

Téléchargez et conservez une copie papier pour référence future.

Marques de qualification ICSI CS

Le score final sera calculé en additionnant les notes obtenues par les candidats dans les deux tests (Computer Based Test et Viva-Voice) sur un total de 200 points. Les candidats seront déclarés « PASS » au CSEET en obtenant 40 % de notes dans chaque épreuve et 50 % de notes au total.

La déclaration formelle des résultats électroniques et des notes du test d’entrée exécutif CS avec la répartition des notes par sujet du candidat sera téléchargée sur le site Web de l’institut immédiatement après la déclaration des résultats pour téléchargement par les candidats pour leur référence, utilisation , et les enregistrements. De plus, aucune copie physique de la déclaration des résultats et des notes ne sera remise aux candidats.

