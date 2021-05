Résultat des élections au Bengale occidental 2021 en direct: Mamata Banerjee prêtera serment en tant que CM pour la troisième fois aujourd’hui

Mamata Banerjee prêtant serment en direct: Mamata Banerjee, suprême du Congrès de Trinamool, prêtera serment en tant que ministre en chef du Bengale occidental pour la troisième fois consécutive. La cérémonie d’assermentation sera un programme discret en raison de la situation actuelle du COVID-19. La prestation de serment de Mamata Banerjee aura lieu aujourd’hui à Raj Bhavan à Kolkata. Notamment, aucun dirigeant du BJP n’a été invité à la cérémonie. Des invitations ont été envoyées à son prédécesseur Buddhadeb Bhattacharjee, chef de l’opposition de la Chambre sortante Abdul Mannan et chef vétéran du CPI (M) Biman Bose. Entre autres, Abhishek Banerjee, le neveu de TMC et de Banerjee, Prashant Kishor, stratège en matière de sondages de TMC et le chef du parti Firhad Hakim, seront probablement présents à la cérémonie prévue au Raj Bhavan. Le président de la BCCI, Sourav Ganguly, a également été invité à la cérémonie. Les principaux ministres d’autres États et les dirigeants d’autres partis politiques n’ont pas été invités au programme en gardant à l’esprit la situation actuelle du COVID-19 dans le pays.

Seule Mamata Banerjee prêtera serment aujourd’hui, alors qu’il n’est pas clair quand ses collègues du cabinet prêteront serment. Peu de temps après avoir prêté serment, Banerjee se rendra au secrétariat d’État «Nabanna» où elle recevra la «garde d’honneur» de la police de Kolkata.