Résultat des élections au Gujarat Gram Panchayat 2021: le candidat Sarpanch tombe en panne après qu’aucun des 12 membres de sa famille n’ait voté pour lui

La Commission électorale de l’État avait déclaré que le taux de participation final aux scrutins était de 78,30 %, avec plus de 1,42 crore sur environ 1,81 crore d’électeurs éligibles exerçant leur droit de vote.

Dans le Gujarat, 8 686 panchayats villageois se sont rendus aux urnes le 19 décembre dont les résultats ont été proclamés hier. Alors que gagner ou perdre fait partie d’une élection, un candidat du district de Vapi de l’État a eu le cœur brisé après avoir découvert qu’aucun des membres de sa famille n’avait voté pour lui. A l’annonce des résultats, le candidat apprend qu’il n’a obtenu qu’une seule voix, la sienne aussi. Dans ces scrutins, chaque électeur devait exprimer deux votes, un pour élire un sarpanch et un autre pour élire un membre du panchayat de sa circonscription.

Le candidat, nommé Santosh, avait déposé sa candidature pour le poste de Sarpanch du village de Chharwala dans le district de Vapi de l’État. Étant donné que sa famille compte 12 électeurs éligibles, il s’attendait à ce qu’au moins ils votent pour lui. Cependant, l’annonce du résultat final a été un choc brutal pour lui et il est tombé en panne à l’extérieur du centre de dépouillement, ruinant le fait que même sa famille n’avait pas voté pour lui.

Alors que les résultats de 8 686 panchayats de grammes étaient attendus hier, selon la Commission électorale de l’État, les résultats de 6 481 des 8 686 panchayats de village ont été déclarés jusqu’à hier soir. Les candidats aux élections panchayat se présentent individuellement et non sur des listes de parti, bien qu’ils puissent être affiliés à des partis politiques par ailleurs. Le dépouillement des votes a eu lieu dans 344 centres. Le vote avait eu lieu au moyen de bulletins de vote.

