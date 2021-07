Résultat des élections partielles de Batley et Spen EN DIRECT: Starmer au bord du gouffre alors que la défaite se profile – SONDAGES FERMÉ | Politique | Nouvelles

in

Les bureaux de vote ont fermé dans la circonscription du West Yorkshire à 22 heures et le dépouillement est maintenant en cours. Le Parti travailliste défend une faible majorité d’un peu plus de 3 000 et le résultat est considéré par beaucoup comme un test décisif de la direction de Sir Keir Starmer.

Sir Keir subit une pression croissante pour regagner le soutien du cœur des travaillistes dans le nord de l’Angleterre.

Le vote intervient également huit semaines seulement après que les travaillistes ont subi une défaite humiliante contre les conservateurs lors de l’élection partielle de Hartlepool.

Un porte-parole du leader travailliste a déclaré cette semaine qu’il ne démissionnerait pas si le parti perd son siège, mais un nouveau sondage suggère que quatre membres du parti sur dix pensent que Sir Keir devrait se retirer si le “mur rouge” subit un autre coup dévastateur.

La circonscription de Batley et Spen a voté travailliste depuis 1997.

Cependant, le porte-parole de Sir Keir a minimisé la perspective d’une victoire en disant qu’il “a toujours été un siège marginal” et que gagner “allait toujours être un défi”.

Un sondage Survation publié la semaine dernière place les conservateurs en tête avec 47%, en hausse de 11% par rapport aux élections générales de 2019, tandis que les travaillistes étaient à 43%.

L’élection partielle a été déclenchée après que Tracy Brabin, qui a remporté le siège du parti travailliste en 2019 avec une majorité de 3 525 sur les conservateurs, a été élue maire du West Yorkshire en mai.

La candidate du Labour est Kim Leadbeater, la sœur de l’ancien député de Batley et Spen Jo Cox, qui a été assassiné dans la circonscription en 2016.

Selon les sondages, ses principaux rivaux pour le siège devraient être Ryan Stephenson des conservateurs et le vétéran de la campagne George Galloway, qui représente le Parti des travailleurs.

Les autres candidats à l’élection partielle sont : Paul Bickerdike (Alliance des peuples chrétiens), Mike Davies (Alliance pour le socialisme vert), Jayda Fransen (Indépendant), Tom Gordon (Lib Dems), Therese Hirst (Démocrates anglais), Howling Laud Hope (The Official Monster Raving Loony Party), Susan Laird (Heritage Party), Oliver Purser (Social Democratic Party), Corey Robinson (Yorkshire Party), Andrew Smith (Rejoin EU), Jack Thomson (Ukip), Jonathan Tilt (Freedom Alliance) , Anne Marie Waters (Le mouvement pour la Grande-Bretagne).

