Résultat des élections UP Panchayat 2021 EN DIRECT: Le décompte des voix pour Block, Zila et Gram Panchayat commencera sous peu

UP Panchayat Election Result 2021 Live: Le décompte des voix pour block, zila et gram panchayat commencera à partir de 8 heures. Les élections panchayat se sont déroulées en quatre phases, la phase I le 15 avril, la phase II le 19 avril, la phase III le 26 avril et la phase IV le 29 avril. 7,32,563 quartiers de 58 189 Gram Panchayats, 75 855 quartiers de 826 panchayat de la région et 3 051 membres de panchayat de district. La Commission électorale a mis en place un total de 80 762 bureaux de vote avec 2 03 050 isoloirs. Malgré la tenue des sondages dans le cadre des directives COVID-19, plus de 100 enseignants déployés dans le cadre du scrutin ont succombé au COVID-19. La première phase du 15 avril et la deuxième ronde le 19 avril ont enregistré un taux de participation de 71%. Au cours de la troisième phase, le 26 avril, 73,5% des électeurs inscrits se sont rendus pour exercer leur droit de vote tandis qu’environ 75% des sondages ont été enregistrés dans la phase finale.

Dans la première phase, 18 districts se sont rendus aux urnes. Il s’agissait de Saharanpur, Ghaziabad, Rampur, Bareli, Hathras, Agra, Kanpur Nagar, Jhansi, Mahoba, Prayagraj, Hardoi, Ayodhya, Sharavasti, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Jaunpur et Bhadohi. Ceux qui sont allés aux urnes lors de la deuxième phase sont Muzaffarnagar, Baghpat, Gautam Buddha Nagar, Bijnor, Amroha, Badaun, Etah, Mainpuri Kannauj, Etawah, Lalitpur, Chitrakoot, Pratapgarh, Lucknow, Lakhimpur Kheri, Varanpur, Gonda, Maharajganj. et Azamgarh. Dans la troisième phase, Shamli, Meerut, Moradabad, Pilibhit, Kasganj, Firozabad, Auraiya, Kanpur, Dehat, Jalaun, Hamirpur, Fatehpur, Unnao, Amethi, Barabanki, Balrampur, Siddharthnagar, Deoria, Chandauli, Mirzapur, Ballia sont allés aux urnes . Les sondages de la quatrième phase ont eu lieu à Bulandshahr, Hapur, Sambhal, Shahjahanpur, Aligarh, Mathura, Farrukhabad, Banda, Kaushambi, Sitapur, Ambedkar Nagar, Bahraich, Basti, Kushinagar, Ghazipur, Sonbhadra et Mau.

