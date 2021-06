Résultat du lycée BSE Odisha 2021: le résultat de la 10e classe sera publié demain, vérifiez les détails

La décision est conforme à la CBSE et à la plupart des conseils scolaires de l’État qui ont annulé les examens des classes 10e et 12e en raison de la deuxième vague dévastatrice de coronavirus dans le pays.

BSE Odisha High School Class 10e résultat 2021: Dans un développement significatif pour les élèves de la classe 10 du conseil d’Odisha, le Board of Secondary Education (BSE), Odisha va annoncer les résultats du lycée vendredi. 25 juin 2021. L’ESB publiera les résultats des élèves de la classe 10 en ligne à partir de 18 heures sur son site officiel, a rapporté l’Indian Express. Les étudiants peuvent consulter leurs résultats sur le site officiel de l’ESB, Odishabseodisha.nic.in ou bseodisha.ac. Les étudiants qui étaient au lycée cette année doivent consulter régulièrement le site officiel pour tout développement lié aux résultats. Selon le rapport d’Indian Express, les résultats des élèves du secondaire seront d’abord présentés devant le comité d’examen de l’ESB pour approbation vers 13 heures demain. Une fois que les résultats ont été approuvés par le comité d’examen, les résultats seront publiés en ligne sur le site Web pour la lecture des étudiants.

Comment vérifier le résultat de l’ESB Odisha Classe 10

Une fois le résultat mis en ligne, les candidats devront se rendre sur le site officiel de l’ESB, Odishabseodisha.nic.in ou bseodisha.ac. Le résultat devrait être publié en ligne à partir de 18 heures sur Internet. Au cas où les étudiants commenceraient à faire face à une ruée sur le serveur ou à d’autres problèmes de connectivité, ils peuvent vérifier leur résultat via une autre méthode en utilisant leur numéro de mobile. Les candidats devront simplement taper 0R01 dans la zone de texte de leur message avec leur numéro de matricule et envoyer le message au 5676750. De cette façon, le résultat est accessible via deux voies – Internet et voie de message – pour la commodité des étudiants.

Compte tenu de la deuxième vague de coronavirus, le conseil scolaire de l’État avait annulé les examens de classe 10 pour les étudiants inscrits à la session en cours. Le conseil d’administration a ensuite proposé un nouveau système d’évaluation sur la base duquel les étudiants seront récompensés en classe 10e. Conformément à la nouvelle méthode d’évaluation, les notes de la classe 10 des élèves seront déterminées sur la base des notes de la classe 9, entre autres facteurs. La décision est conforme à la CBSE et à la plupart des conseils scolaires de l’État qui ont annulé les examens des classes 10e et 12e en raison de la deuxième vague dévastatrice de coronavirus dans le pays.

