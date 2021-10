Résultat du sondage de Bhabanipur : décompte des voix demain pour décider du sort de Mamata Banerjee en tant que CM du Bengale occidental

in

Le résultat du sondage de Bhabanipur décidera du sort de Mamata Banerjee, qui conteste depuis le siège pour continuer en tant que ministre en chef de l’État.

Le dépouillement des voix pour l’élection partielle de Bhabanipur au Bengale occidental, qui s’est tenue le 30 septembre, se fera le 3 octobre, décidant du sort de Mamata Banerjee, qui brigue le siège pour continuer en tant que ministre en chef de l’État. . Alors que le Congrès de Trinamool prétend que Didi gagnera avec une marge de plus de 50 000 voix, le BJP – qui a aligné Priyanka Tibrewal contre Banerjee – a affirmé mener un « très bon combat à Bhabanipur ».

Le dépouillement des votes commencera dimanche à 8 heures du matin et les tendances initiales devraient se manifester au cours de la première heure elle-même. Il y aura 21 tours de dépouillement des votes dans la circonscription de Bhabanipur. L’organisme électoral a mis en place un système de sécurité à trois niveaux, fait appel à 24 compagnies des forces centrales et les a déjà déployées au centre de dépouillement.

