Résultat du tirage au sort de la fin de semaine du dimanche 28 mars 2021

28/03/2021 à 21:40 CEST

Comme chaque jour, nous avons déjà le résultat du tirage au sort d’aujourd’hui pour le Sueldazo du week-end à votre disposition.

Le résultat du tirage au sort principal du Paie de fin de semaine Pour aujourd’hui dimanche 28 mars 2021, c’est: 90230. La paie: 043.

Les numéros suivants ont été récompensés par des prix supplémentaires:

Numéro: 56480. Série: 029.Numéro: 67910. Série: 014.Numéro: 84632. Série: 008.Numéro: 85515. Série: 039.

Prix ​​du week-end Sueldazo:

Les prix Sueldazo du week-end sont divisés en deux catégories: certains prix pour le numéro principal et d’autres pour les numéros supplémentaires.

Prix ​​pour le numéro principal:

1 prix de 300000 € plus 60000 € pendant 20 ans aux 5 chiffres et séries.54 lots de 20000 € aux 5 chiffres.495 lots de 200 € aux 4 derniers chiffres.4950 lots de 30 € aux 3 derniers chiffres. 49 500 lots de 4 € aux 2 derniers chiffres 495 000 lots de 2 € au dernier chiffre.

Prix ​​pour numéros supplémentaires:

Comment jouez-vous le Weekend Sueldazo?

C’est un jeu pour le week-end célébré par ONCE. Pour gagner le Sueldazo, vous devez acquérir un coupon composé d’un numéro à cinq chiffres entre 00000 et 99999 et d’un numéro de série (entre 1 et 55) et que ces deux chiffres coïncident avec ceux extraits en premier lors des tirages du week-end. De plus, il y a quatre autres tirages de numéros et de séries, qui correspondront aux quatre prix supplémentaires.

Paie de fin de semaine: horaire

Le tirage au sort Sueldazo pour le week-end a lieu le week-end, samedi et dimanche, à 21h25.

Noter: El Diario Sport n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les informations contenues dans cet article. La seule source d’information valable pour les tirages au sort est le site Web officiel de l’organisateur du tirage, l’Organisation nationale des aveugles espagnols (ONCE).