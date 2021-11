Résultat du Tirage au sort d’El Gordo de la Primitiva le dimanche 28 novembre 2021

28/11/2021 à 21:57 CET

Le résultat du Gordo de la Primitiva aujourd’hui, dimanche 28 novembre 2021 est : 13, 16, 27, 32 et 34, le numéro de clé étant 7.

Si après avoir vérifié votre billet vous n’avez pas eu de chance, vous pouvez réessayer dimanche prochain puisque Loterías y Apuestas del Estado célèbre également tirage au sort du Gordo de la Primitiva.

Le Sorteo del Gordo de la Primitiva a lieu exclusivement le dimanche. Il consiste à sélectionner 5 numéros dans une table de 54 (numéros de 1 à 54). Le montant de chaque pari est de 1,50 euro.

Quels sont les prix ?

À El Gordo de la Primitiva, 55% des bénéfices sont alloués aux prix, répartis entre les catégories de prix suivantes :

1ère catégorie : si les 5 numéros de la combinaison gagnante correspondent et le remboursement2ème catégorie : si 5 numéros de la combinaison gagnante correspondent3ème catégorie : si 4 numéros de la combinaison gagnante correspondent et le remboursement4ème catégorie : si 4 numéros de la combinaison gagnante correspondent5ème catégorie : si 3 numéros de la combinaison gagnante correspondent et le remboursement6ème catégorie : si 3 numéros de la combinaison gagnante correspondent7e catégorie : si 2 numéros de la combinaison gagnante correspondent et le remboursement8ème catégorie : si 2 numéros de la combinaison gagnante correspondentRemboursement: si le numéro attribué à cette prime correspond à celui de notre billet