Résultat du tirage Bonoloto du lundi 21 juin 2021

Canelo et Chávez ont fait un spectacle à Jalisco. . La fin de la course la plus excitante de l’histoire de la boxe mexicaine est arrivée. Julio César Chávez a terminé sa carrière de boxeur avec un match d’exhibition contre Macho Camacho Jr., dans lequel Canelo Álvarez a volé la vedette. Le combat est passé […] More