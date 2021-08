Résultat du tirage El Gordo du dimanche 8 août 2021

08/08/2021 à 21:54 CEST

La combinaison gagnante du tirage El Gordo d’aujourd’hui est maintenant disponible.

Les numéros gagnants au tirage de Le gros du dimanche 8 août 2021 ont été : 13, 33, 35, 39 et 52. Le remboursement correspond à numéro 5. Le jackpot de ce tirage a été 11.800.000,00 €.

Le prix obtenu dépend du nombre de gagnants dans chaque catégorie. Comme aucun pari gagnant de premier ordre n’est trouvé, le prix sera ajouté au jackpot du jour suivant. Au total, 2 795 984 paris ont été obtenus, ce qui représente une collecte de 4 193 976,00 €, avec un total de 2 306 686,80 €.

Les résultats détaillés par catégories sont les suivants :

Catégorie Prix des auditeurs 1er (5 + 1) 00,00 € 2ème (5 + 0) 1 183 774,85 € 3ème (4 + 1) 36 928,16 € 4ème (4 + 0) 170 229,31 € 5ème (3 + 1) 1 19037,44 € 6ème (3 + 0) 8 36617,31 € 7ème (2 + 1) 18 7125,95 € 8ème (2 + 0) 135 9073,00 € remboursement 344 3281,50 €

En quoi consiste le tirage El Gordo de la Primitiva ?

Il s’agit d’une tombola qui organise les loteries et paris d’État en un seul rendez-vous hebdomadaire qui a lieu le dimanche. Il consiste à choisir cinq numéros parmi tous ceux disponibles (de 1 à 54) et un numéro clé (appelé Remboursement) de zéro à neuf. Il peut être joué en deux modes : simple et multiple.

La pari simple Il consiste à choisir cinq numéros parmi les 54 existants dans chacun des six blocs pouvant être complétés par ticket au maximum. Chaque bloc sera un pari.

La pari multiple vous permet de choisir plus de cinq numéros (de six à 11 de plus), il y a donc de meilleures chances de trouver la combinaison gagnante. De cette façon, si vous choisissez six numéros, vous ferez en fait six paris à cinq numéros ; si sept numéros sont pris en compte, ce seront 21 paris et ainsi de suite jusqu’aux 462 paris qui sont réalisés en sélectionnant 11 numéros. Le pari multiple ne peut être effectué que sur le premier bloc.

En plus des cinq numéros, le Remboursement est également extrait de zéro à neuf, ce qui sert d’une part à récupérer le montant dans le cas où il correspond au numéro que porte le billet et d’autre part à augmenter les prix : le la première catégorie correspondra aux cinq numéros plus le remboursement ; le second seulement les cinq numéros et ainsi de suite jusqu’à la huitième catégorie avec seulement deux hits.

El Gordo de la Primitiva : Horaire

Le tirage El Gordo de la Primitiva a lieu le dimanche à 21h30.

Noter: El Diario Sport n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les informations contenues dans cet article. La seule source d’information valable pour les tirages est le site Web officiel de l’organisateur du tirage, State Lotteries and Betting.