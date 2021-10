Les organisateurs d’Imola estiment que le retour définitif du circuit au calendrier F1 jusqu’en 2025 est un « résultat extraordinaire ».

Le calendrier record prévu de 23 courses a été annoncé vendredi pour la saison 2022, et une autre édition du Grand Prix d’Émilie-Romagne se tiendra à la place du Grand Prix de Chine, qui est hors programme pour une troisième saison consécutive.

Les responsables du circuit avaient précédemment parlé de vouloir garantir leur place sur le calendrier à temps plein, après avoir rempli en 2020 et 2021 au cours des saisons de pandémie – n’ayant pas organisé de course sur la piste historique depuis 14 ans auparavant.

Ils ont réussi à faire exaucer leur vœu, qui verra l’Italie devenir le deuxième pays du calendrier 2022 à accueillir plus d’un grand prix, aux côtés des États-Unis.

Avec cela, le personnel du circuit est naturellement ravi d’avoir obtenu sa place en Formule 1 au-delà de l’année prochaine.

« La présence d’Imola dans le calendrier 2022 est un résultat extraordinaire, qui n’a pu être obtenu que grâce à un travail d’équipe parfait et cohérent », a déclaré Gian Carlo Minardi, président de Formula Imola, selon l’édition italienne de Motorsport.com.

«Pour cette raison, je tiens à remercier l’ACI, le gouvernement, la région d’Émilie-Romagne, la municipalité d’Imola et CON.AMI, qui ont travaillé en pleine synergie pour atteindre cet objectif prestigieux, qui verra Imola également en 2022 comme premier tour européen, le le week-end du 22 au 24 avril, en nous souhaitant des tribunes pleines de fans.

Le président de la FIA, Jean Todt, s’est également félicité de la façon dont le calendrier a pris forme, déclarant : « Nous sommes ravis d’annoncer le calendrier 2022 alors que nous nous préparons à entrer dans une nouvelle ère de la F1 avec de toutes nouvelles réglementations et des monoplaces conçues pour rouler Plus proche les uns des autres.

«Jusqu’à présent, cette saison a été incroyable avec de grandes batailles en piste et une foule qui est revenue aux GP après l’impact de la pandémie. Nous sommes impatients d’accueillir plus de fans la saison prochaine et espérons que 2022 sera plus normal que les deux derniers que nous avons connus.

« Nous sommes très satisfaits de l’intérêt que la Formule 1 a suscité dans les endroits qui souhaitent accueillir des courses – nous pensons que nous avons un calendrier 2022 fantastique avec des destinations comme Miami rejoignant des circuits célèbres et historiques.

La pandémie est toujours avec nous, nous continuerons donc d’être vigilants pour rester en sécurité et protéger tout notre personnel et les communautés que nous visitons. »