Résultat final de l’agent de police de CSBC Bihar; Voici comment vérifier la liste des candidats présélectionnés et le processus d’attribution

Recrutement des gendarmes du Bihar

Mise à jour sur le recrutement des agents de police du Bihar: Le Comité central de sélection des agents (CSBC) a publié les résultats définitifs du recrutement des agents de police à Bihar. Les gendarmes seront affectés à la police du Bihar, au bataillon spécial de la réserve indienne, à la police militaire du Bihar et au bataillon de sécurité industrielle de l’État du Bihar.

Au total, 23 533 candidats sont arrivés sur la liste finale. Les candidats qui se sont présentés au test d’éligibilité physique entre le 7 décembre 2020 et le 30 janvier 2021 et le 4 février peuvent vérifier les résultats sur le site officiel csbc.bih.nic.in. champ et vérifiez votre numéro de rôle dans le pdf de tous les autres candidats sélectionnés

L’annonce du recrutement d’agents de police au Bihar a été faite en octobre 2019 pour 11888 postes vacants et les examens écrits ont eu lieu les 12 janvier et 8 mars. Le PET a été retardé en raison de la situation à Covid. Pas moins de 59 402 candidats étaient éligibles au PET.

La période d’attribution pour «le surintendant principal de la police / surintendant de la police et de Samadeshta et équivalent débutera le 26 avril et se terminera le 25 mai 2021, indique la notification officielle. Les documents requis pour la vérification sont une preuve d’identité, un certificat de date de naissance, un certificat de caste si nécessaire, un certificat intermédiaire, ni un certificat crémeux le cas échéant, etc.

Plus de 11 candidats lakh âgés de 18 à 25 ans (catégorie générale) ont postulé et ont réussi un examen de classe 12, HSC ou équivalent pour le processus de recrutement d’agents de police du CBSC de Bihar en octobre et novembre 2019.

