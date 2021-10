Résultat opérationnel consolidé de Tata Power, marges affectées par les pertes de Mundra

Les revenus d’exploitation de Mundra étaient tombés à Rs 219 crore au T2FY22 contre Rs 1 902 crore il y a un an. Son bénéfice d’exploitation était négatif (-) Rs 533 crore contre Rs 312 crore il y a un an.

Le bénéfice d’exploitation consolidé de Tata Power Company pour le trimestre juillet-septembre a chuté de 16,22 % en glissement annuel à 1 663,64 crores de roupies, en raison des pertes plus élevées du projet ultra-méga électrique de Mundra en raison d’une augmentation du coût du charbon importé.

Le coût plus élevé du charbon a eu un impact sur le facteur de charge (PLF) et la disponibilité de l’usine du projet Mundra, même si le PLF thermique global a augmenté au cours de la période. Le PLF et la disponibilité des centrales pour Coastal Gujarat Power, propriétaire du projet Mundra, sont tombés à 25 % au T2FY22, contre 79 % il y a un an, tandis que le PLF pour les autres centrales thermiques de Tata Power est passé à 76 % contre 65 % il y a un an. .

Les revenus d’exploitation de Mundra étaient tombés à Rs 219 crore au T2FY22 contre Rs 1 902 crore il y a un an. Son bénéfice d’exploitation était négatif (-) Rs 533 crore contre Rs 312 crore il y a un an.

Le coût plus élevé de l’électricité achetée pour l’activité de distribution a eu un impact sur les marges d’exploitation de Tata Power pour le deuxième trimestre, entraînant une baisse de 700 points de base sur un an à 16,95 %.

Cependant, le revenu total du T2FY22 a augmenté de 20,67 % en glissement annuel pour atteindre 10 187,33 crores de roupies et le bénéfice net a augmenté de 36,32 % pour atteindre 506 crores de roupies, grâce à une solide performance de la transmission et de la distribution, des énergies renouvelables et de l’exploitation minière du charbon en Indonésie. Les chiffres du bénéfice net ont rencontré les estimations de Bloomberg.

Les revenus de la transmission et de la distribution ont atteint 6 787,41 crores de Rs contre 4 566,19 crores de Rs il y a un an, tandis que le secteur des énergies renouvelables a déclaré un chiffre d’affaires de 1 494,87 crores de Rs. Cependant, les revenus du segment de la production d’électricité pour le deuxième trimestre de l’exercice 22 étaient inférieurs à 2 216,86 crores de Rs contre 3 484 crores de Rs il y a un an.

La perte de Rs 863 crore à Mundra au T2FY22 a été largement compensée par le bénéfice Rs 623 crore des sociétés charbonnières en Indonésie et la part des coentreprises au T2FY22. Le bénéfice des seules sociétés charbonnières s’élevait à Rs 520 crore.

Praveer Sinha, PDG et directeur général de Tata Power, a déclaré que la société se concentrait toujours sur l’expansion des activités d’énergies renouvelables et de transmission et distribution, ainsi que sur la stratégie de passage au vert dans le secteur de la production. L’entreprise est alignée sur le plan de mission national de mobilité électrique de l’Inde 2020 et la politique FAME II, qui se concentrent sur la transformation de l’espace de la mobilité électrique.

« L’entreprise a franchi une étape importante en déployant 1 000 points de recharge publics pour véhicules électriques dans 180 villes en Inde. Notre objectif est d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur un tronçon de 3 600 km, de la région la plus septentrionale du Cachemire à Kanyakumari. Nous continuerons également à renforcer nos activités de pompes solaires, de toits solaires et de micro-réseaux solaires », a déclaré Sinha.

La dette nette au 30 septembre 2021 s’élevait à 39 719 crores de Rs, contre 39 649 crores de Rs il y a un an. La dette nette sur fonds propres a également augmenté à 1,63 fois contre 1,53 fois. La trésorerie et l’équivalent de trésorerie au 30 septembre 2021 s’élevaient à 1 873 crores de Rs contre 4 076,25 crores de Rs il y a un an.

