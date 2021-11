Résultat REET 2021: résultats de l’examen d’éligibilité du Rajasthan et noms des hauts de gamme déclarés sur reetbser21.com – Vérifiez les détails

L’examen d’éligibilité du Rajasthan pour les enseignants a eu lieu le 26 septembre de cette année (Photo express)

Examen d’admissibilité au Rajasthan pour les enseignants 2021 : Le résultat REET 2021 a été publié aujourd’hui le 2 novembre 2021 par le Board of Secondary Education, Rajasthan. Ceux qui se sont présentés à l’examen d’éligibilité des enseignants du Rajasthan peuvent consulter leur résultat sur le site officiel : reetbser21.com.

Ajay Vaishnav Bairagi d’Ajmer et Govind Soni d’Udaipur ont obtenu les meilleurs honneurs à l’examen de niveau 1. Les deux candidats ont obtenu 148 points à l’examen. Dans l’examen de niveau 2, Kirat Singh de Sriganganagar, Surbhi Parikh de Bikaner et Nibaram de Rajsamand ont obtenu la première position.

L’examen d’éligibilité du Rajasthan pour les enseignants a eu lieu le 26 septembre de cette année. Les protocoles de sécurité COVID-19 étaient en place lors de l’examen qui a eu lieu pour recruter 31 000 enseignants de 3e année dans l’État. Hormis des incidents mineurs, l’examen, qui s’est déroulé dans un strict respect de la sécurité, s’est bien déroulé.

L’examen a été mené dans 33 districts dans 3993 centres d’examen et environ 16 étudiants lakh se sont présentés à l’examen cette année. Le corrigé de l’examen a été publié le 26 octobre 2021. Les candidats peuvent visiter le site officiel de REET pour plus d’informations/détails.

Résultat REET 2021 : Comment vérifier votre résultat

Visitez le site officielCliquez sur le lien de résultatEntrez vos informations d’identificationMaintenant, cliquez sur soumettre pour afficher le résultat. Vous pouvez également le télécharger pour référence future.

