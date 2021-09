Résultat UPSC : Ingénieurs, officiers en service, sœur de Tina Dabi parmi les toppers ; PM Modi félicite tous les candidats retenus

in

Avec l’annonce des résultats des examens de la fonction publique, les rêves longtemps chéris d’un total de 761 candidats ont été réalisés. Considéré sans doute comme l’un des examens les plus difficiles non seulement dans le pays mais dans le monde, les quelques élus de la liste finale publiée par l’UPSC comprennent des diplômés en ingénierie, un photographe indépendant, un agent IPS en service et un dentiste, entre autres. La diversité des parcours scolaires prouve que le rêve de devenir fonctionnaire imprègne l’esprit de la plupart des Indiens.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu sur Twitter pour féliciter tous les lauréats du prestigieux examen et a déclaré que les candidats sélectionnés auront une carrière passionnante et satisfaisante dans la fonction publique. Consolant les candidats qui ont raté la sélection finale cette fois, PM Modi a écrit que tous les candidats qui se sont rendus à la dernière étape de l’examen étaient des individus très talentueux et qu’ils devraient continuer à essayer lors de leurs prochaines tentatives.

Topper de l’examen Shubham Kumar qui a atteint le rang 1 de l’Inde à l’examen est devenu une sensation du jour au lendemain en quelques minutes. Originaire du Bihar, Kumar avait également été sélectionné à l’examen de la fonction publique l’année dernière et suivait une formation de stagiaire du service des comptes de la défense indienne à Pune, a rapporté l’Indian Express. S’adressant à l’Indian Express, le père de Kumar, Devanand Singh, a déclaré que son fils l’avait non seulement rendu fier, mais qu’il avait également apporté des lauriers à tout l’État du Bihar.

Le deuxième rang a été remporté par Jagrati Awasthi, basé à Bhopal, qui était également diplômé en ingénierie de l’institut national de technologie Maulana Azad de Bhopal. Quelques minutes après la proclamation des résultats, Awasthi aurait déclaré qu’il n’y avait pas de substitut au travail acharné, mais qu’il est tout aussi important de se préparer intelligemment pour réussir cet examen.

Sœur de 2019 All India Rank 1 Tina Dabi, Ria Dabi a également réussi l’examen avec un sensationnel AIR 15. Créditant sa mère au-delà de l’inspiration qu’elle a reçue de sa sœur, Ria a déclaré qu’elle avait 18 ans lorsque sa sœur avait remporté l’examen et le moment a été très inspirant pour elle. Elle a ajouté que sa véritable inspiration derrière le succès était sa mère.

Jivani Kartik Nagjibhai, qui avait déjà réalisé son rêve de voir son nom dans la liste finale, n’était pas satisfait du service de police indien qui lui avait été attribué et a poursuivi son travail acharné tout en terminant sa formation de policier à Hyderabad. Classé AIR 8 cette année, Nagjibhai est prêt à entrer dans le prestigieux service administratif indien cette année. S’adressant à l’Indian Express, Nagjibhai a déclaré qu’il était inspiré par le légendaire bureaucrate SR Rao, qui aurait transformé Surat après la peste de 1994.

