Résultats 2022 DPC Amérique du Nord Division I et Division II Semaine 1

Nous examinons de plus près les résultats en Amérique du Nord au cours de la première semaine du DPC.

NA est l’une des régions les plus puissantes de Dota 2 car elle abrite de nombreuses équipes légendaires. La plupart d’entre eux sont placés dans la division I, où ils doivent se battre jusqu’à ce que les meilleures équipes se rendent à The International 11. Inutile de dire qu’il y a eu beaucoup de matchs intrigants, alors revenons sur certains d’entre eux.

Première division

Quincy Crew vs simplement TOOBASED

L’équipe de Quincy est probablement l’une des équipes les plus cohérentes de NA car elle fait partie de la plupart des grands tournois à travers le monde. Yawar « YawaR » Hassan et les autres membres de l’équipe ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils avaient ce qu’il fallait pour être parmi les meilleurs. C’est pourquoi personne n’a été surpris par le fait que QC ait gagné contre simplement TOOBASED.

Le premier match a duré environ 30 minutes, tandis que le second n’a duré que 26 minutes. Nous avons vu des héros assez cool de QC dans les deux jeux car ils n’ont eu que peu ou pas de mal à vaincre leurs adversaires.

Team Undying vs Wildcard Gaming

WG est l’une des équipes qui a réussi à gagner sa place en Division I après avoir obtenu d’assez bons résultats lors du dernier DPC. Cependant, il semble que l’équipe ait du travail à faire avant de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Bien que n’étant pas le grand favori de la Division I, Team Undying n’a donné aucune chance de gagner à ses adversaires.

Grâce à Storm Spirit et Ember Spirit, Team Undying n’a eu besoin que de 25 minutes dans les deux matchs pour remporter la série. Ce fut une victoire importante pour eux car ils n’ont pas encore affronté certaines des meilleures équipes de cette division, comme EG.

4 Zoomers contre Black N Yellow

4 Zoomers est définitivement l’une des équipes les plus intéressantes de la région car elle compte plusieurs bons joueurs. L’un d’eux est Guilherme Silva « Costabile » Costábile, la superstar de Brazillia qui a décidé de passer de l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord.

Black N Yellow a également une liste prometteuse, mais il semble qu’il n’ait pas été à la hauteur de son potentiel. Nous avons eu la chance de regarder trois matchs incroyables où nous avons vu des tonnes d’action en va-et-vient. BNY a remporté la première rencontre, mais 4 Zoomers ont réussi à rebondir et ont remporté les deuxième et troisième matchs.

Evil Geniuses vs ArkoshGaming

Evil Geniuses est définitivement la meilleure équipe en Amérique du Nord, et cela l’a prouvé d’innombrables fois. Outre la victoire à TI 5, EG fait toujours partie des meilleures équipes au monde, quel que soit le tournoi dans lequel elles participent. Inutile de dire que cela en fait automatiquement l’un des favoris de la division I.

Malgré les changements sévères de la liste après TI 10, la nouvelle liste d’EG a pu remporter une victoire contre Arkosh Gaming. Le premier match était plus intéressant que prévu car Arkosh a eu un bon début de match. En conséquence, il a fallu un peu plus de 40 minutes à EG pour gagner le match et prendre la tête de la série.

Le deuxième match était plus à sens unique car Artour « Arteezy » Babaev n’a pas permis à Arkosh Gaming de faire quoi que ce soit. EG a pris l’avantage dès le début et l’a conservé jusqu’à la fin, forçant l’ennemi à appeler GG seulement 23 minutes après le début du match.

Quincy Crew contre 4 Zoomers

Après avoir remporté leurs premières rencontres, QC et 4 Zoomers ont dû décider quelle équipe prendrait la première place dans la Division I. Nous avons pu assister à trois matchs épiques avec beaucoup d’action mais à la fin, Maurice « KheZu » Gutmann et les membres de son équipe ont réussi après avoir pris la série.

Le premier match a été en leur faveur car ils ont décidé de choisir une strat Drow Ranger. Inutile de dire que ce combo est connu pour ses capacités de poussée et qu’il a très bien fonctionné. Le deuxième match est allé en faveur de 4 Zoomers, qui ont choisi une Medusa et ont dominé la phase de laning. Il ne servait à rien de se battre contre cette formation, alors QC a décidé de se préparer pour le troisième match.

Le dernier match de la série a bien commencé pour David « Moo » Hull and co, mais QC a eu le meilleur repêchage et a remporté la série.

Section II

Dans la division II, il y avait aussi beaucoup de moments intéressants à vivre. Voici un instantané.

5ManMidas vs feutre

Felt est une équipe vraiment intéressante car un seul de ses joueurs vient de NA. Malgré cela, l’équipe a décidé de concourir dans cette région et, malheureusement, elle n’a pas pu relever son premier défi, qui était 5ManMidas. Malgré l’égalisation de la série après avoir perdu le premier match, s’est senti perdu le match décisif après une performance dominante de Mario « LittleBoy » Romero.

Équipe Magnus contre Electronic Boys

La deuxième série de la Division II de NA était encore un autre match à mort de trois matchs où nous avons eu la chance de voir beaucoup de héros sympas. Les premier et deuxième jeux étaient à sens unique, mais le troisième était vraiment intéressant. Les deux équipes ont décidé d’obtenir certains de leurs héros les plus confortables afin de contrer leurs adversaires. Bien qu’EB ait eu beaucoup de chances de gagner, 5ManMidas et leur Draw Ranger ne leur ont pas permis d’utiliser leur potentiel.

KBU.US contre Team DogChamp

Contrairement à toutes les autres séries de la Division II, celle-ci s’est terminée par une victoire nette pour KBU.US. Malgré quelques ratés ici et là, l’équipe a dominé la série et a eu le meilleur repêchage dans les deux matchs. Il sera intéressant de voir si KBU.US sera en mesure d’afficher la même performance dominante lors de ses prochains matchs.

5RATSFORCESTAFF contre la coupe

The Cut est l’une des équipes de Division II les plus connues, les gens s’attendaient donc à ce qu’elles gagnent contre l’un des nouveaux arrivants. Même si ce n’était pas facile, David « dnm » Cossio a encore une fois montré ses prouesses et a aidé son équipe à réussir. Le troisième match entre les deux a été épique et a duré près d’une heure. 5RATSFOCESTAFF a eu quelques occasions de gagner, mais ils n’ont pas pu survivre face aux attaques meurtrières de The Cut.

Team Magnus vs feutre

Le premier match entre les deux était amusant à regarder, mais il s’est senti en tête et a réussi à la garder jusqu’à la fin. Cependant, le deuxième match entre les deux a été une explosion absolue car il a duré plus d’une heure. En fait, c’est le jeu le plus long du DPC jusqu’à présent, et comme pour tout long jeu Dota 2, il était plein d’action. En fin de compte, cela a été en faveur de Team Magnus, qui a poussé la série dans un troisième match final.

Malgré la perte d’un match qui a duré plus d’une heure, Feel a réussi à remporter la troisième carte et la série. Le troisième match a duré 37 minutes, ce qui était suffisant pour que Medusa de feutre obtienne suffisamment d’objets.