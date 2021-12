Résultats 2022 DPC Amérique du Nord Division I et Division II Semaine 2

Toute l’action de la semaine 2 dans le DPC nord-américain.

Nous sommes dans notre deuxième semaine de série dans le Tour 1 du DPC, et les graines de NA commencent à se raffermir. Nous décomposons les résultats.

Première division

Avec les plus grands noms qui s’affrontent, la Division I ne manque pas d’excitation, nous jetons un bref aperçu des séries les plus intéressantes de cette semaine dans le plus haut niveau de compétition.

Undying vs simplement TOOBASED

Undying a balayé le sol avec sT dans cette série de deux jeux. Alors qu’Eric « Ryoya » Dong a eu une course impressionnante au milieu de Queen of Pain sur la première carte, TOOBASED n’avait tout simplement pas la force de suivre les brouillons supérieurs d’Undying. Donner la Luna à Enzo « Timado » Gianoli d’Undying pour les deux jeux de la série était un faux pas.

Undying a pris les matchs 1 et 2 en environ 35 minutes. Une défaite décevante pour tout simplement TOOBASED qui a une fiche de 0-2 jusqu’à présent et qui occupe la 7e place du classement régional.

Evil Geniuses vs Black N Yellow

C’était sans aucun doute l’une des séries les plus excitantes de la semaine. Il semble que la nouvelle liste d’EG ait encore besoin de trouver ses marques, car BNY a réussi à remporter la victoire 1-2.

Le match 1 a montré la concurrence étroite entre les équipes, EG détenant la mi-match. Cependant, lorsque la fin du jeu est arrivée, les performances indomptables des cœurs de BNY ont fait de même. Diego Nicolás Ortas « Rises » Rodríguez a peut-être perdu les voies sur son choix PA, mais il a plus que compensé cela dans les derniers stades. Nettoyer les éliminations et empêcher la Terrorblade d’Artour « Arteezy » Babaev de se mettre en ligne. La carte de 44 minutes s’est terminée avec BNY comme vainqueur.

Mais EG n’était pas prêt à subir un KO 2-0. Le choix Luna d’Arteezy dans le repêchage pour le match 2 et un Snapfire pour Andreas « Cr1t- » Nielsen ont donné à EG plus de mobilité pour cette carte et leur ont permis de tirer parti de leur avantage de début de partie pour remporter la victoire en 30 minutes, poussant la série à trois matchs. .

Le match 3 n’a cependant pas été aussi agréable pour EG. Black N Yellow a dirigé un IO et un Gyrocopter avec Ember mid et a passé les défenses d’EG dès la phase de laning. Ce jeu s’est terminé en 30 minutes aussi. Mais cette fois, c’était BNY qui appelait la victoire.

Arkosh contre Wildcard Gaming

Arkosh a la réputation d’être des rédacteurs non conventionnels, mais cela n’a pas payé pour eux cette fois. Cette série a été un coup dur pour Wildcard Gaming (anciennement D2 Hustlers), qui a pris les deux cartes en moins de 25 minutes. WG est allé avec un Sven et Bane éprouvés dans la voie du bas, prenant facilement le contrôle contre le gyrocoptère sans support de Brian « Pale Horse » Canavan.

Le match 2 a vu WG distribuer une portion encore plus importante, remportant la victoire en 25 minutes avec une avance de 31 éliminations.

Undying vs Black N Yellow

Il s’agissait de la deuxième série jouée pour BNY et Undying cette semaine, Undying poursuivant sa course invaincue à travers le Tour 1.

Cela ne ressemblait même pas à David « MoonMeander » Tan Boon Yang et ses collègues ont transpiré sur l’une ou l’autre carte. Le match 1 les a vus se diriger vers une victoire venteuse de 24 minutes, avec 30 éliminations contre 8 pour BNY.

Le match 2 était presque un cas de rinçage et de répétition. Undying a réussi à accrocher à la fois Ember Spirit et Templar Assassin dans le projet, ce qui les rend difficiles à cerner pour BNY. Bien qu’ils se soient battus un peu plus sur cette carte, ils n’ont pas été en mesure de faire en sorte que le choix de PA pour Rises fonctionne pour eux de la même manière qu’il l’a fait contre EG.

Undying a remporté la victoire avec un balayage propre 2-0. Ils sont actuellement au sommet de l’échelle, avec un total de six matchs joués et aucune défaite.

Quincy Crew contre Arkosh

QC réalise un excellent parcours dans ces premières séries du Tour 1. La nouvelle équipe de Quincy Crew a beaucoup de synergie avec Remus « ponlo » Goh Zhi Xian et Milan « MiLAN » Kozomara qui semblent tous deux bien fonctionner en tant qu’ajouts à l’équipe.

Leur match à la fin de la semaine contre Arkosh était un choix facile pour eux.

Quinn « Quinn » Callahan et Yawar « YawaR » Hassan ont réalisé une performance exceptionnelle lors du premier match de cette série. Avec YawaR le 12/0/4 sur son choix Morphling et Quinn le 19/2/13 avec Leshrac à la fin du match à 25 minutes.

Le match 2 s’est terminé encore plus rapidement, QC faisant boule de neige vers la victoire à la 23e minute pour prendre la série 2-0. QC occupe maintenant la deuxième place au classement de la région, avec un score total de 6-1.

Section II

Bien qu’il ne fasse aucun doute que de nombreux faits saillants se produisent dans la division I, la scène de la division NA II a également ses propres moments. Nous examinons comment les choses se sont passées dans la tranche inférieure au cours de la semaine 2.

Équipe DogChamp contre Electronic Boys

Team DogChamp et Electronic Boys se sont battus dans cette série épique de trois jeux qui a ouvert notre deuxième semaine de compétition. Le match 1 a duré 60 minutes avant que DogChamp ne l’emporte enfin. Ensuite, le match 2 a vu les Electronic Boys se battre bec et ongles pour reprendre l’avantage, remportant la victoire à la 46e minute.

Après tout ce va-et-vient, le match 3 s’est transformé en un piétinement rapide pour DogChamp, qui a réussi à le fermer en 28 minutes, remportant la série 1-2.

5ManMidas contre la coupe

The Cut est définitivement un favori des fans de la division inférieure de NA, et pour cause. L’équipe s’est avérée être tout à fait la force dans la scène de niveau 3. La série de cette semaine contre 5MM a montré exactement pourquoi il en est ainsi.

The Cut a bien joué sur ses points forts, assurant le choix de Mars pour David « dnm » Cossio sur les deux cartes. C’était un faux pas pour 5MM, qui n’arrivait pas à le priver de la ferme. Plus le dnm grossissait, plus ces arènes posaient problème. En fin de compte, c’était trop pour 5ManMidas à contrer. The Cut a remporté la série 2-0.

KBU.US vs 5RATFORCESTAFF

C’était une autre série de trois matchs alors que KBU et 5RFS se sont affrontés samedi. KBU.US est sorti avec un fort repêchage dans le match 1 avec une Luna dans une voie sûre et un Shadow Fiend au milieu. Bien que le nombre de victimes soit proche, KBU a conservé la tête en termes de valeur nette et d’XP pendant toute la durée de la carte de 34 minutes.

Ensuite, le jeu 2 a vu 5RFS sortir avec le choix Medusa et le vent a tourné dans cette série. Bien que KBU ait réussi quelques pointes de contrôle ici et là, la deuxième carte était à commander par 5RATFORCESTAFF. Ils ont poursuivi leur élan gagnant directement dans le match 3 pour remporter les séries 1-2.

Feutre vs Garçons Électroniques

La Division II voit souvent les retournements dramatiques. Et c’était le cas lorsqu’EB et le ressenti nous ont emmenés dans un autre tour à travers trois cartes de cette série.

Alors qu’ils se sentaient mis en vedette dans le jeu 1 avec un choix TA sérieusement mortel au milieu, Electronic Boys a inversé le script de la deuxième carte. Emmener Shadow Fiend sur la voie de sécurité et lui procurer toute la ferme dont il avait besoin pour grignoter la ligne de feutre. Enfin, le match 3 a vu EB remporter la victoire finale avec une avance de 17 kills.

Bien que cette série se soit déroulée dans le sens d’Electronic Boys, ils sont toujours à égalité avec le feutre, les deux équipes ayant enregistré quatre victoires et cinq défaites dans le Tour 1 jusqu’à présent.

Équipe DogChamp contre 5ManMidas

Notre semaine s’est terminée avec une autre série de trois jeux remarquables, cette fois de DogChamp et 5MM.

Cette dernière série de la semaine était un régal à regarder. Chaque carte a duré près de 45 minutes, avec de nombreuses actions de va-et-vient au cours de chacune.

Le premier match a vu l’avantage passer de DogChamp à 5MM et vice-versa alors que les deux équipes ont tout mis en œuvre pour remporter la première victoire. En fin de compte, il est allé à 5MM, qui avait sélectionné Gyro, Skywrath et Ember comme partie intégrante de leur projet. Une décision qui a payé pour eux.

Mais cela ne devait pas être une victoire nette pour les hommes de Midas. Au lieu de cela, le jeu 2 a vu DogChamp devenir vicieux avec une performance époustouflante de Lucas « lukiluki » Shanks sur Legion Commander.

Ensuite, 5MM semblait organiser un retour dans le dernier match 3. Mais alors que la fin du match arrivait, DogChamp s’est hissé en tête, prenant l’avantage sur la valeur nette et sautant directement à la maison pour remporter une victoire 2-1 dans la série.