Résultats 2022 DPC Amérique du Sud Division I et Division II Semaine 4

Nous vous présentons les derniers résultats du DPC d’Amérique du Sud.

Même si la région sud-américaine de Dota 2 est aussi compétitive que d’autres, les matchs sont toujours intéressants à regarder. Les trois premières semaines du DPC ont été pleines d’action, nous nous attendions donc à ce que la même chose se produise la quatrième semaine. Inutile de dire que certaines des meilleures équipes de Division I et Division II ne nous ont pas laissé tomber car nous avons eu la chance de regarder de nombreuses séries incroyables.

Semblable à notre récapitulatif pour d’autres régions, celui-ci essaiera de passer en revue certaines des choses dans chaque match. Assurez-vous de visiter la section Dota 2 de notre site si vous voulez en savoir plus sur les autres régions.

Première division

Beastcoast vs NoPing e-sports

La première série de cette merveilleuse semaine était un vol entre l’un des favoris de la Division I et NoPing e-sports. Bien que BC brille clairement plus que ses adversaires, cette série était bien plus intéressante que prévu.

Le premier match a perdu près de 50 minutes parce que NoPing a choisi Tinker et Kunkka. Ces deux héros étaient capables de garder leur base à l’abri de leurs adversaires, mais à la fin, BC a livré le coup de grâce.

Après avoir remporté le premier match, Jean Pierre « Chris Luck » Gonzales et tous les autres ont utilisé leur élan et ont très bien joué dans le deuxième match. Ils n’ont pas permis à NoPing d’utiliser leur potentiel de repêchage et ont obtenu une autre victoire.

Thunder Predator contre APU King of Kings

La deuxième série de la semaine qui était aussi intéressante que la première était entre TP et APU King of Kings. Même si certaines personnes ne s’attendaient pas à ce que TP soit aussi dominant dans la division I, ils sont la deuxième équipe à encore subir une défaite après Team Spirit. Heureusement pour eux, leur séquence est restée intacte après deux victoires dominantes contre leurs adversaires.

Les deux matchs duraient environ 40 minutes et étaient intéressants à regarder, mais Thunder Predator avait la tête dans les deux. L’équipe avait de meilleurs drafts et n’a laissé aucune chance à ses adversaires.

Côte des bêtes contre Infamous

C’était probablement la série la plus attendue de la semaine car deux des meilleures équipes de la Division I. Les gens s’attendaient à voir un combat épique, et les deux équipes leur ont donné ce qu’elles voulaient en trois matchs exceptionnels.

BC a pris le premier après s’être assuré une solide avance dès la phase de laning. INF avait un brouillon intéressant avec Gyro et Ember, mais ils ne pouvaient pas l’utiliser à son plein potentiel. Heureusement pour eux, QoP et Legion Commanded ont aidé Ricardo « Alone » Sanchez Fernandez et les autres de son équipe à remporter le deuxième match de la série. Même si BC a tenté de rebondir, ils ont commis plusieurs erreurs qui ont donné une énorme avance à leurs adversaires. Grâce à Morphling, Infamous s’est assuré la fin du match et a poussé la série dans un troisième match.

Malheureusement, BC a commis plusieurs erreurs cruciales dans le troisième match, ce qui l’a empêché de remporter la série, malgré sa victoire dans le premier match de la série. Suite à la défaite, les deux équipes ont des statistiques similaires, il sera donc intéressant de voir laquelle prendra la deuxième place.

Lave vs NoPing

Lava et NoPing s’attendaient à de bonnes performances en Division I, mais les deux équipes n’ont pas réussi à impressionner après trois semaines d’action. Ainsi, au lieu de se battre pour une place dans le Major, ils doivent s’assurer qu’ils ne seront pas relégués en Division II.

Suite aux récents résultats, NoPing est l’équipe qui doit être plus prudente car elle a perdu les deux cartes contre Lava. Le premier match était intéressant et serré, mais dans le deuxième match, NoPing n’a pas pu montrer ses prouesses. Après la défaite, l’équipe doit faire attention à ses prochains matchs si elle veut rester en Division I.

Hokori contre SG esports

Autrefois l’une des meilleures équipes d’Amérique du Sud, SG esports n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était. La série la plus récente a livré un autre clou dans le cercueil pour cette équipe après avoir échoué à gagner contre Hokori.

Yuma Benjamin Langlet « Yuma » Muckenhirn et les quatre autres joueurs de son équipe n’ont eu aucun problème à vaincre SG esports. L’équipe a remporté la phase de laning dans les deux et a lentement vaincu ses adversaires.

Section II

Balrogs contre Omega Gaming

Balrogs et Omega Gaming ont lancé la première série de Division II en SEA, qui a eu lieu en décembre de l’année dernière. Comme prévu, les équipes péruviennes composées de Sebastian Cerralta « Robo-Z » Velarde et de quatre joueurs les mieux notés ont poursuivi leur performance dominante dans la division.

Les deux jeux étaient intéressants à regarder et pleins d’action, mais Omega Gaming n’a pas montré tout ce dont il est capable. L’équipe a commis plusieurs erreurs de débutant, ce qui a permis à ses adversaires de prendre l’avantage et de s’assurer la victoire.

Équipe inconnue contre Balrogs

Après avoir battu Omega Gaming, Balrogs a dû jouer contre UT, ce qui ne va pas bien. En fait, l’équipe n’a pas encore remporté une seule série, nous n’avons donc pas été surpris que les Balrogs aient remporté la victoire en leur faveur.

Le premier match a duré vingt minutes, mais ce qui était encore plus surprenant, c’était le deuxième match de la série, que Balrogs a remporté en 18 minutes. Inutile de dire que l’équipe n’a eu aucun problème dans les deux séries et s’est assuré une solide chance d’accéder à la division I.

Infinity contre Omega Gaming

Omega Gaming a également eu une deuxième série au cours de la quatrième semaine, mais il a eu la tâche difficile d’affronter Infinity. Ce dernier semble être l’une des deux équipes qui passeront en Division I car ils n’ont pas encore goûté à une défaite.

Comme prévu, Infinity a pu gagner contre ses adversaires après avoir choisi des héros intéressants dans les deux matchs. Nous avons eu la chance de voir Anti-Mage et Undying, deux héros peu populaires dans d’autres régions.

Omega Gaming s’est bien comporté dans les deux matchs, mais il n’avait pas assez de puissance de feu pour faire tomber les favoris de la Division II. Par conséquent, l’équipe a dû subir une autre défaite lors de la 4e semaine du DPC.

Interitus vs Wolf Team

Ces deux équipes n’ont pas remporté certains des matchs dont elles avaient besoin pour avoir une chance d’accéder à la division I. En conséquence, les deux équipes doivent maintenant essayer de rester dans la division actuelle pour la prochaine tournée.

Interitus était considéré comme le favori, mais après Wolf Team était celui qui a pu remporter la série après une performance dominante. La puissance brésilienne a dominé ses adversaires sur les deux matchs, ce qui était surprenant car l’INT avait un solide repêchage. Malheureusement, cela n’a pas suffi à vaincre ses adversaires.

Gorillaz-Pride contre Interitus

Cette semaine n’a pas été géniale pour Interitus car l’équipe a subi une autre défaite contre Gorillaz-Pride après avoir perdu contre Wolf Team. Le premier match était facile pour Darsee « TaO » Egoavil et tout le monde, et il n’a duré que 27 minutes. Lina et Gyrocopter n’est pas le combo le plus populaire du jeu, mais il a aidé GPIDE à diriger la série.

Après avoir perdu le premier match, Interitus a intensifié son jeu et a choisi Storm Spirit et Ursa. Ces deux héros peuvent devenir incontrôlables, mais INT n’a pas utilisé leur potentiel. Gorillaz-Pride a bien joué et n’a laissé aucune chance à ses adversaires, s’assurant une nouvelle victoire.