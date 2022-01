Résultats 2022 DPC Chine Division I Semaine 1

Résultats de tous les matchs de la Division I du Dota Pro Circuit China.

La Chine était en retard à la fête, mais la première semaine de la région a été formidable. Nous voyons beaucoup de potentiel dans de nombreuses équipes alors qu’elles courent pour obtenir une meilleure position au classement. Le PSG.LGD est en tête avec EHOME, Royal Never Give Up et Team Aster qui se battent pour la deuxième place. Regardons de plus près ce qui s’est passé au cours de la semaine.

EHOME contre Phoenix Gaming



EHOME a rapidement balayé Phoenix lors d’une victoire 2-0. Le premier match a été une torture de 37 minutes pour Phoenix car ils n’ont rien pu récupérer du match et ont perdu 32-18. Le deuxième match n’a pas été différent avec EHOME affirmant sa domination et remportant 40-16.

PSG.LGD contre l’équipe Aster



PSG.LGD a commencé le premier match avec des jeux délicats, mais Aster était un cran au-dessus d’eux. Ember Spirit, Grimstroke et Mars ont parfaitement contrôlé le jeu pour gagner 18-50 en 50 minutes. Le deuxième match était beaucoup plus court, LGD choisissant une bien meilleure équipe. Dominant avec leur Luna, LGD a assuré le deuxième match avec un score de 19-22. Le dernier match a été une lutte pour les deux alors qu’ils cherchaient à sécuriser la série. Cependant, dans un match de 54 minutes, c’est le PSG.LGD qui est arrivé en tête, gagnant 28-33.

Vici Gaming contre LBZS



LBZS a remporté le premier match 25-27. Cela a duré 51 minutes et Leshrac de LBZS a extrêmement bien joué pour sécuriser le match. Vici a connu des matches difficiles lors de sa première journée, mais ils ont remporté le deuxième match 29-22 et le dernier match lors d’un affichage unilatéral de 30 minutes de Dota.

PSG.LGD contre Phoenix Gaming



Après avoir été battu dans la première série, Phoenix n’a pas eu d’autre choix que d’affronter le mastodonte. LGD a revendiqué deux victoires nettes contre eux. Le premier match était complètement à sens unique, avec un score de 9-29 en faveur de LGD. Le deuxième match était légèrement meilleur de Phoenix, mais ce n’était pas suffisant pour empêcher LGD de piétiner fort. Ils ont gagné 31-15 pour revendiquer une victoire 2-0.

Invictus Gaming Vs Royal n’abandonnez jamais



IG a commencé avec une victoire convaincante avec un score de 23-12 dans un match de 33 minutes. Cependant, Royal Never Give Up n’a pas tardé à revenir et a donné une réponse solide avec un piétinement de 16-9 en moins de 30 minutes. Le dernier match était également en faveur de Royal Never Give Up, mais iG était également très fort. Les deux équipes se sont battues pendant 57 minutes, mais c’est Royal Never Give Up qui est arrivé en tête avec un score de 36-42.

Invictus Gaming contre EHOME



Le lendemain, IG a affronté EHOME avec une défaite 2-1. Le premier match a été une courte secousse de 27 minutes pour iG. Ils n’ont pas pu faire grand-chose contre la formation d’EHOME et ont perdu 17-26. Après le premier match, iG a fortement rebondi et a choisi une formation peu orthodoxe pour gagner 22-29. Le dernier match a vu EHOME, provoquant un chaos absolu, battant iG du perchoir avec un score de 38-11.

Vici Gaming contre l’équipe Aster



L’équipe Aster a époustouflé Vici avec son gameplay insensé et sa forme cohérente. Le premier match a vu Aster prendre le contrôle environ 20 minutes après le début du match et gagner une valeur nette importante. Incapable de faire face à la formation d’Aster, Vici a perdu 8-17 en 26 minutes. Dans le deuxième match, Vici a de nouveau été dominé et Aster a prévalu avec ses bons choix de héros. Gagnant le match 15-28, Aster a repris la série.

Invictus Gaming contre Phoenix Gaming



Après quelques matches difficiles, iG a finalement repris confiance après avoir battu Phoenix 2-0. Le premier match était un piétinement où iG a gagné 9-28 en 31 minutes. Dans le deuxième match, nous avons vu Phoenix faire de son mieux, mais perdre 12-28 face à Invictus Gaming. Leur prophète de la mort était le héros le plus dominant du deuxième match.

Royal Never Give Up Vs LBZS



LBZS a bien joué pour remporter une victoire en série contre une équipe puissante. Leur premier match a été une défaite, l’ennemi Kunkka sévissant dans un match de 34-16. Cependant, LBZS est revenu fort dans le deuxième match avec le milieu de Death Prophet et Queen Of Pain dans la voie de sécurité. En l’emportant par 40-14, l’équipe a retrouvé la confiance dont elle avait tant besoin. Le dernier match a résulté de l’élan du deuxième match. LBZS a marqué 35-23 et a remporté la série 2-1.

PSG.LGD contre Vici Gaming



Vici Gaming avait l’air fragile et LGD en a bien profité. Même si Vici n’a pas mal joué, ils n’ont pas réussi à terminer les matchs. Le premier match était égal et peu marqué. LGD avait un fort repêchage avec les héros agricoles et la fin de partie les favorisait davantage. Ils ont gagné le match 21-25. Le deuxième match était une pente descendante pour Vici et ils ont perdu 6-21 contre LGD dans un match de 26 minutes.

Image vedette : Monde parfait