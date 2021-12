Résultats 2022 DPC Europe de l’Est Division I et Division II Semaine 1

L’Europe de l’Est est toujours pleine de surprises, alors passons en revue certains des jeux les plus excitants de cette semaine.

L’Europe de l’Est est devenue l’une des régions les plus excitantes de Dota 2 après la course réussie de Team Spirit à TI 10. Bien qu’elle soit de gros outsiders, la liste a réussi à déchirer la compétition et à soulever le trophée. Inutile de dire que cela a eu un impact positif sur la région car il a gagné encore plus de popularité.

Il y a eu plusieurs résultats intéressants et de nombreux combats d’équipe épiques au cours de la semaine, en particulier dans la division I. Cela étant dit, voici quelques-uns des meilleurs moments forts.

Première division

Comme d’autres régions, la Division I de l’Europe de l’Est se compose des meilleures équipes de la CEI. Tout le monde était impatient de regarder Team Spirit, mais il y a eu plusieurs autres matchs intéressants, alors passons en revue.

Team Empire vs AS Monaco Gambit

La première série de la semaine était entre deux équipes de SIC qui ont beaucoup d’expérience à jouer l’une contre l’autre. Bien que Team Empire était le favori à l’époque, les choses sont maintenant différentes. Andrei « meLes » Romanov et l’autre de l’ASM Gambit n’ont pas permis à TE de montrer ses prouesses et de remporter la série.

ASM Gambit a utilisé presque la même composition dans les deux matchs et a eu besoin d’environ 35 minutes pour remporter la victoire les deux fois. Team Empire a essayé de rebondir dans les deux jeux parce qu’ils avaient des héros, tels que WK et Bloodseeker. Malheureusement, ils n’ont pas pu mener leur équipe à la victoire.

Natus Vincere contre PuckChamp

C’était une autre série intrigante à regarder parce que Natus`Vincere et PuckChamp sont deux équipes avec beaucoup de potentiel. Après une autre série de changements d’alignement, Na`Vi espérait redevenir l’équipe la plus dominante de la région, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas montrer au monde ce qu’ils pouvaient offrir.

PuckChamp a décidé de choisir IO, Razer et Doom deux fois de suite et n’a donné aucune chance à Na`Vi de réussir. Vladimir « Non[o]ne” Minenko et les autres ne sont pas tombés sans combat; essayer de renverser la vapeur. Malheureusement, ils n’avaient pas assez de puissance de feu alors que PC s’emparait de la série et de la victoire.

Esprit d’équipe vs équipe unique

La troisième série de la semaine était sans aucun doute la plus attendue car c’était la première fois que nous avions la chance de voir Team Spirit en action après leur course réussie à TI 10. La centrale de SIC a choqué le monde, mais tout le monde sait qu’elles sont spéciales après avoir battu les meilleures équipes sur la scène principale de TI.

À en juger par les résultats et les performances de l’équipe, il semble que la malédiction TI n’ait pas encore rattrapé Illya « Yatoro » Mulyarchuk et les autres.

Le premier match était légèrement plus intéressant car Team Unique a choisi un projet passionnant comprenant OD et Faceless Void. Malgré une grande puissance de feu, TS a réussi à remporter la victoire, grâce à ses Shadow Fiend et Wraith King.

Après avoir remporté le premier match, le deuxième match de la série était beaucoup plus facile pour les champions TI 10. Yatoro n’a eu besoin que de 24 minutes pour libérer son potentiel, donnant à son équipe la première victoire en Division I.

Gambit PuckChamp vs AS Monaco

Cette série était très attendue car les deux équipes ont pu remporter leurs premiers matchs de la semaine. Par conséquent, le vainqueur allait définitivement finir en leader de la Division I.

Certains pensaient que l’AS Monaco Gambit était le favori ; mais Nikita « jeune G » Bochko et ses coéquipiers leur ont donné tort. Après deux matchs incroyables, PuckChamp a gagné et s’est assuré deux victoires. Cette fois, la puissante liste de CIS a utilisé Bane dans leurs deux jeux, ce qui montre qu’ils sont vraiment diversifiés lorsqu’il s’agit de choisir des héros.

Virtus.Pro contre HellRaisers

La dernière série de la semaine dans l’EEU Division I était entre Virtus.Pro et HellRaisers, deux des équipes CIS Dota 2 les plus anciennes et les plus respectées. La nouvelle équipe de VP est dangereuse et toujours prête à se battre, mais elle n’a pas réussi à tenir bon face aux puissants RH.

Après de multiples escarmouches, les RH ont tiré le jeu en leur faveur. VP a eu un début de partie solide et semblait sur la bonne voie pour gagner, cependant, OD et Luna avaient d’autres plans. Les deux monstres ont réussi à faire des tonnes de dégâts pendant les combats d’équipe, permettant à HR d’assurer la victoire.

Après la défaite, VP a décidé de changer de stratégie et a choisi d’autres types de héros. Bien que la composition n’ait pas l’air bonne sur le papier, Dmitry « DM » Dorokhin et le reste de son équipe ont pu l’utiliser à son plein potentiel. Cela a poussé la série dans un troisième match final.

Malgré l’élan de leur côté, VP n’a pas réussi à survivre à la série. Après plusieurs erreurs. Les RH ont pris les choses en main et ont livré leur coup de grâce, remportant la victoire 1-2.

Section II

Avec toute l’action de la division I, il est facile d’oublier le support inférieur. Voici quelques-uns des résultats les plus intéressants de la division II.

Gambit contre B8

Ces deux équipes s’affrontent depuis quelques années. Depuis que Danil « Dendi » Ishutin a créé B8, il essaie de devenir une équipe de niveau 1 Dota 2, mais il semble qu’il ne trouve pas la recette du succès. Suite aux changements d’alignement les plus récents, B8 avait enfin ce qu’il fallait pour combattre les meilleurs de la région. Malheureusement, l’équipe n’a pas pu montrer ses prouesses lors de la première série de la semaine après avoir perdu les deux matchs contre Gambit.

Bien que le premier était proche, Gambit n’a pas permis à B8 d’utiliser le pouvoir boule de neige d’Ursa et de QoP. Après les avoir fermés, Vasilii « AfterLife » Shishkin et les autres membres de Gambit ont remporté la partie.

Le deuxième match de la série a été meilleur pour Gambit car ils n’ont même pas eu à rebondir. Après s’être assuré une bonne avance dans la phase de laning, l’équipe a battu avec succès B8.

CIS rejette contre Nemiga Gaming

CIS Rejects est le favori de la Division II d’Europe de l’Est car il se compose de certains des meilleurs joueurs du monde. Comme prévu, Roman « RAMZES666 » Kushnarev et les autres superstars pourraient vaincre Nemiga Gaming. Cependant, ce n’était pas aussi facile que les gens le pensaient. Les deux matchs ont duré près d’une heure. Inutile de dire qu’il y a eu des tonnes d’actions de va-et-vient, mais à la fin, CIS R a été victorieux.

V-Gaming contre Cinq Fantastiques

FF est l’une des équipes de Division II que les gens aiment beaucoup parce qu’elles ont beaucoup de potentiel. Malheureusement, V-Gaming a pu remporter la série après un match à mort 2-1. Le premier match a été en faveur de V-Gaming, mais FF n’a pas pu rebondir après avoir remporté le deuxième match.

Le décideur semblait prometteur au début, mais après quelques minutes, il était évident que V-Gaming allait gagner. Après la phase de laning, l’équipe de SIC a obtenu quelques éléments et n’a pas permis aux Fantastic Five d’utiliser le pouvoir de leur alignement.

Équipe Winstrike contre Hydra

Winstrike Team était l’un des noms les plus prometteurs de SIC (semblable à Team Spirit avant de remporter TI 10). Malheureusement, ils n’ont pas été à la hauteur des attentes, et il semble que la nouvelle liste ait également beaucoup de travail devant elle car elle a perdu sa série contre Hydra.

Les deux jeux étaient amusants à regarder car il y avait des allers-retours. Malheureusement, Winstrike n’a pas pu remporter la victoire après avoir perdu les deux.

B8 vs CIS Rejets

La dernière série était également amusante à regarder car Dendi peut rencontrer certains des meilleurs joueurs de la région contre lesquels il jouait lorsqu’il faisait partie de Na`Vi. Le premier match a duré plus de 50 minutes et B8 a presque réussi à gagner, mais la deuxième carte était malheureusement unilatérale, la série passant à CR à la fin.

Restez dans les parages pendant qu’ESTNN continue de couvrir tous les faits saillants de la saison DPC 2021-22 !