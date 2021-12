Résultats 2022 DPC Europe de l’Est Division I et Division II Semaine 2

Voyons les résultats les plus récents en Europe de l’Est.

Le DPC d’Europe de l’Est est amusant à regarder car la plupart des meilleures équipes sont à égalité. Bien sûr, Team Spirit brille le plus car il a remporté le TI 10, et beaucoup de gens le considèrent comme le meilleur au monde. Cependant, cela ne signifie pas qu’Illya « Yatoro » Mulyarchuk et ses coéquipiers sont invincibles.

Nous avons eu la chance de regarder quelques matchs intrigants, alors en voici quelques-uns et pourquoi nous les avons tant aimés.

Première division

Comme toutes les autres régions, la division I de l’EEU était un plaisir à regarder. Certains résultats nous ont surpris, tandis que d’autres étaient attendus.

Natus Vincere contre Team Empire

Na`Vi est l’une des équipes préférées des fans de Dota 2, essayant constamment de prouver qu’elle est parmi les meilleures. Même si l’époque où l’équipe de SIC était la meilleure au monde est révolue, elle a définitivement ce qu’il faut pour être la meilleure de la région. Malgré la défaite du premier match de la semaine, Natus Vincere a réussi à remporter son deuxième match.

Team Empire a de nombreux potentiels et a montré ses prouesses lors du premier match contre Na`Vi. Nous avons assisté à un match qui a duré près d’une heure, et à la fin, TE a gagné et pris la tête de la série.

Malheureusement, l’avance a été de courte durée car Natus Vincere a réussi à rebondir lors du deuxième match. Bien qu’il leur ait fallu un peu plus de 40 minutes, Viktor « GeneRaL » Nigrini et les autres ont gagné et se sont qualifiés pour le troisième match.

Grâce à l’élan de leur côté, Na`Vi a écrasé Team Empire lors du troisième match après seulement 26 minutes. Ember Spirit et Phantom Lancer ont pris un bon départ et n’ont pas permis aux noyaux d’Empire de briller.

Esprit d’équipe contre PuckChamp

PuckChamp est l’une des équipes d’Europe de l’Est qui a livré la grande surprise la semaine dernière après avoir remporté deux victoires. Cela lui a donné la tête de la Division 1. Malheureusement, cela a été de courte durée car l’équipe a dû affronter nul autre que Team Spirit, vainqueur du TI 10.

Comme prévu, Yatoro et ses coéquipiers ont eu peu ou pas de problèmes dans les deux matchs de la série. Le premier était fortement unilatéral car le brouillon de TS ne permettait pas au PC d’utiliser le potentiel de son brouillon.

Le deuxième match était définitivement le plus convaincant ; car PC avait la chance de gagner. Après avoir perdu le premier match, Nikita « jeune G » Bochko et les autres ont décidé de choisir Medusa et espèrent qu’ils gagneront le dernier match. Bien sûr, une équipe du calibre de Spirit sait comment gérer ce type de héros. Même si ce n’était pas facile, les champions TI ont réussi à gagner et se sont assurés une deuxième victoire en Division I.

HellRaisers vs Unique

HellRaisers est une autre équipe intrigante de Dota 2 connue pour avoir changé plusieurs fois sa liste. Après avoir remporté la victoire contre Virtus.Pro la semaine dernière, il semble que les RH ont enfin trouvé la formule du succès. Cette semaine, ils ont eu la tâche difficile d’affronter Team Unique, mais il semble que la chance était de leur côté.

HR n’a eu que peu ou pas de problèmes contre ses adversaires et a remporté une deuxième victoire en Division I. Ce put leur permettra de concourir pour l’une des premières places.

Équipe Empire contre PuckChamp

C’est une série qui était très attendue car Team Empire devait gagner s’ils voulaient garder leurs chances en vie. Inutile de dire que ce ne sera pas facile car ils ont dû affronter PuckChamp, une équipe qui s’est avérée assez dangereuse.

Après trois matchs qui ont duré plus de 50 minutes chacun, PC a réussi à voler le vainqueur à Team Empire. Malgré la défaite du premier match, Abdimalik « Malik » Sailau and co. a remporté deux matchs de suite et s’est assuré la victoire dans la série.

Virtus.Pro contre AS Monaco Gambit

La dernière série de la semaine présente VP et As Monaco Gambit, deux des équipes les plus fortes de la région. Même si ce n’était pas comme une promenade dans le parc, VP a réussi à gagner après avoir perdu la première série la semaine dernière.

Le premier match a bien commencé pour Danil « gpk » Skutin et ses coéquipiers, mais Axe d’ASM Gambit a réussi à renverser la vapeur. Malgré la défaite du premier match, VP n’a laissé à ses adversaires aucune chance de réussir le deuxième match. Après seulement 21 minutes, VP a forcé ses adversaires à utiliser l’appel GG et a poussé la série dans un troisième match.

Le troisième match était plus intense, mais contrairement au premier, VP ne l’a pas laissé filer. Leur Razor a joué un rôle clé pour l’équipe et a donné à VP la première victoire en Division I.

Section II

La Division II de SIC est certainement l’une des plus intéressantes à ce jour, et pour cause. La plupart des équipes sont à égalité, ce qui rend les matchs presque impossibles à prévoir.

Nemiga Gaming contre Hydra

Nemiga Gaming et Hydra sont deux des équipes les plus intéressantes de la Division II, donc l’affrontement entre eux était très attendu. Bien que la plupart des gens s’attendaient à ce que Nemiga gagne, c’est Hydra qui a remporté la victoire.

Le premier match de la série est allé en faveur de Nemiga, mais les deux autres n’étaient même pas proches. HYDRA avait un meilleur draft dans les deux cas et n’a pas permis à ses adversaires d’utiliser leurs tactiques.

Gambit contre V-Gaming

V-Gaming est une équipe Dota 2 intéressante avec du potentiel, mais il semble qu’ils ne soient tout simplement pas aussi bons que Gambit. Le premier match entre les deux était plus égal car le repêchage de V-Gaming leur a permis de participer à de nombreux combats d’équipe. Malheureusement, ils n’avaient pas la puissance de feu pour faire tomber Gambit et leur ont permis de prendre les devants.

Le deuxième match de la série a été plus facile pour Alexey « Smiling Knight » Sviridov et ses coéquipiers car ils avaient un bien meilleur repêchage. Ce dernier leur a permis d’obtenir de nombreux kills dès le début.

Winstrike contre les cinq fantastiques

Winstrike est la prochaine équipe qui a réussi à vaincre son adversaire – Fantastic Five. C’était une série où tout était possible car les deux équipes sont à égalité.

F5 a essayé d’expérimenter avec un brouillon assez cool qui comprenait le tristement célèbre combo Storm Spirit et IO. Bien que cela ait fonctionné jusqu’à un certain point, cela n’a pas suffi à faire tomber le puissant Winstrike, qui a décidé de choisir une formation classique avec WK et Invoker.

Le deuxième jeu était aussi excitant que le premier, mais cette fois, Winstrike et un contrôle total. Par conséquent, il leur a fallu un peu plus de 30 minutes pour gagner et s’assurer la première victoire de l’événement.

B8 contre HYDRA

Malheureusement pour Danil « Dendi » Ishutin et ses coéquipiers, B8 n’a pas pu vaincre HYDRA, bien qu’il soit le favori. Il semble que cette équipe de SIC ait encore besoin de travail parce qu’elle a perdu les deux matchs.

B8 a essayé d’utiliser Magnus dans différentes formations, mais ils n’ont pas réussi à le faire travailler. Il semble que Dendi doive trouver de nouvelles tactiques s’il veut gagner contre les meilleures équipes de la Division II.

Fantastic Five contre Gambit Esport

La dernière série de la semaine en Division II était entre Fantastic Five et Nemiga Gaming. Comme prévu, les deux équipes ont tout donné, mais au final, F5 a réussi à arracher la victoire. Le premier match de la série a duré près d’une heure, mais il est allé en faveur de F5 car ils avaient Medusa. Inutile de dire que c’est l’un des carrys les plus difficiles de Dota 2.

Gambit a essayé un choix intéressant dans Dota 2, mais même SK et Wraith King n’ont pas suffi à faire tomber F5. Après la défaite, Gambit occupe la troisième place de la Division II.