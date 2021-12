Résultats 2022 DPC Europe de l’Est Division I et Division II Semaine 3

Nous décomposons ce qui s’est passé en Europe de l’Est cette semaine. La prochaine série de matchs DPC aura lieu en janvier 2022.

L’Europe de l’Est est devenue l’une des régions les plus populaires de Dota 2 après le voyage TI 10 de Team Spirit. En conséquence, des personnes de différentes régions du monde prêtent attention aux différents matchs chaque semaine.

La troisième semaine en Division I et Division II était amusante à regarder, bien qu’il n’y ait eu aucun résultat surprenant, à l’exception de Virtus.Pro. Comme prévu, les grands noms de la région ont caché leurs victoires, alors parcourons chaque match et voyons ce qui s’est passé.

Première division

Passons en revue certaines des choses amusantes qui se sont produites dans la division I.

HellRaisers contre AS Monaco Gambit

Il semble que la nouvelle liste de HellRaisers se porte très bien car l’équipe a réussi à remporter une autre victoire. Cette fois, ils ont dû vaincre nul autre que l’AS Monaco Gambit, l’un des favoris cachés de la Division I.

Le match et le match deux ont duré environ 42 minutes, ce qui signifie que nous avons pu voir un match classique de Dota 2. Les équipes ont choisi des drafts totalement différents à chaque match, mais les RH n’avaient qu’une longueur d’avance sur leurs adversaires. Cela leur a permis d’assurer la victoire dans la série.

Virtus.Pro vs Unique

Virtus.Pro a toujours été une force avec laquelle il faut compter, et ils l’ont encore prouvé. Dans leur première série de la semaine, la puissance de SIC a dû affronter Team Unique. Malheureusement, Rostislav « fn » Lozovoi et les autres joueurs ne sont pas encore au meilleur de leur forme, c’est pourquoi ils sont derniers de leur groupe. En d’autres termes, il n’a pas été difficile pour VP de remporter les deux matchs, même si le second n’a pas été aussi facile qu’il n’y paraissait.

Les deux équipes avaient des chances de gagner, mais la liste de VP qui utilisait QoP et Clinkz était définitivement plus dangereuse. Inutile de dire que la puissance de SIC a remporté un combat d’équipe important et a obtenu un avantage significatif sur ses adversaires. Cela les a aidés à obtenir un avantage significatif et finalement à gagner le match.

Esprit d’équipe contre Équipe Empire

Team Spirit continue d’impressionner le monde en dominant tout ce qui se présente. Après avoir battu OG à Dota Pit, les gagnants de TI 10 devaient se faire un nom dans CIS – Team Empire. Même si les gens s’attendaient à ce que cette série soit plus uniforme, Illya « Yatoro » Mulyarchuk et ses coéquipiers ont montré à tout le monde qu’ils étaient meilleurs.

Le premier match était plus intéressant parce que TE avait quelques bons ganks. Cependant, le deuxième jeu de la série était à sens unique. Les superstars de Team Spirit ont vaincu leurs adversaires et se sont assuré une nouvelle victoire en Division I.

Natus Vincere contre Team Unique

Team Unique était sur le point de remporter sa première victoire en phase de groupes, mais n’a pas réussi à vaincre Natus Vincere. Bien que le premier match de la série se soit déroulé dans leur favori, les champions TI 1 ont fait l’impossible et ont remporté les matchs deux et trois.

Le deuxième match de la série n’a duré que 31 minutes parce que Na’Vi a tout simplement surpassé ses adversaires. Presque la même chose s’est produite dans le troisième match de la série, mais cette fois, Team Unique a eu ses chances. Malheureusement, Luna n’a pas pu vaincre le puissant Phantom Lancer, qui a réussi à mener son équipe à la victoire.

Virtus.Pro contre PuckChamp

La dernière série de Division I était la plus surprenante à cause de PuckChamp. Cette équipe continue d’impressionner les fans du monde entier après une autre victoire dominante. Cette fois, le roster a dû affronter VP, qui est l’un des favoris.

Le premier match était comme une promenade dans le parc pour Dmitry « DM » Dorokhin et ses coéquipiers, car ils n’avaient besoin que de 30 minutes pour gagner. Tout le monde pensait que la même chose se produirait dans les jeux deux et trois, mais PC leur a prouvé le contraire.

VP a essayé d’utiliser Queen of Pain dans les deux matchs, mais même le mid laner dominant n’a pas pu aider l’alignement à réussir. Kunkka de PuckChamp a joué un rôle essentiel pour l’équipe dans les deux matchs et l’a aidée à remporter une victoire significative.

Section II

Avec la division I terminée jusqu’en janvier, regardons comment se porte la tranche inférieure.

CIS-R vs V-Gaming

La première et certainement la série la plus intéressante de la semaine en Division II était entre CIS-Rejects et V-Gaming. Comme vous le savez, Roman « RAMZES666 » Kushnarev et les autres légendes de cette région ont décidé de créer l’équipe appelée CIS Rejects. Inutile de dire qu’ils ont eu peu ou pas de problèmes contre leurs adversaires avant d’affronter V-Gaming.

Le premier jeu est allé en faveur de V-Gaming, tandis que Ramzess et co ont remporté le second. Cependant, ce n’était pas facile car V-Gaming a très bien joué. L’équipe avait vraiment confiance en ses compétences, ce qui l’a aidée à remporter la victoire lors du troisième match de la série. Le combo IO et Luna s’est avéré trop fort, même pour le puissant CIS-R.

Équipe Winstrike contre Nemiga Gaming

Winstrike et Nemiga sont dans une position similaire en Division II, donc l’affrontement entre eux était intéressant à regarder. La plupart des gens s’attendaient à ce que Winstrike gagne, mais Nemigma a livré son coup de grâce. Ce n’était certainement pas facile car nous avons vu un thriller en trois matchs, mais à la fin, Aleksey « Ainkrad » Diveevskiy et ses gars ont remporté la victoire dans la série.

Fantastique 5 contre CIS-Rejects

Il semble que la défaite de CIS-R ait eu un effet positif sur l’alignement car il n’a eu aucun problème contre Fantastic Five. Les deux matchs étaient intéressants et il semblait que les équipes étaient à égalité. Cependant, CIS-Rejects avait la tête depuis la phase de laning. Cela a permis à l’équipe de faire boule de neige et a finalement remporté le match.

V-Gaming contre HYDRA

V-Gaming semble en feu après avoir gagné contre les plus grands favoris du groupe. En conséquence, nous n’étions pas surpris qu’il soit capable de vaincre Hydra. Le premier jeu était facile car V-Gaming n’avait besoin que de 30 minutes pour gagner.

HYDRA n’a pas abandonné dans le deuxième match malgré la défaite rapide, nous avons donc eu la chance d’assister à un combat épique qui a duré plus d’une heure. Les deux équipes étaient préparées pour la fin du match, mais le Terrorblade de V-Gaming était définitivement plus fort. Le héros a fait des tonnes de dégâts dans chaque combat d’équipe et a joué un rôle vital pour son équipe.

Nemiga contre B8

Après la première victoire de la semaine de Nemiga, l’équipe a fait de même lors de son deuxième match contre B8. L’équipe de Danil « Dendi » Ishutin a encore des problèmes, nous verrons donc probablement plusieurs changements d’alignement bientôt. Bien qu’il ait eu de bons repêchages, Nemiga était la meilleure équipe des deux et méritait sa victoire.