Résultats 2022 DPC Europe de l’Est Division I et Division II Semaine 4

La quatrième semaine du DPC en Europe de l’Est a été toujours aussi intéressante. Nous vérifions les résultats.

Contrairement aux autres régions de Dota 2, l’Europe de l’Est est un endroit où nous avons plusieurs semaines d’action devant nous. Cela signifie qu’il est encore temps pour certaines des meilleures équipes de rebondir et d’obtenir ce billet pour le Major.

Cette semaine a été aussi intéressante que la précédente car les meilleures équipes de la région se sont affrontées. Les divisions I et II sont toujours pleines d’actions de va-et-vient, voici donc quelques-uns des points forts de chaque match.

Première division

Les champions TI dominent la Division I et n’ont pas encore connu de défaite. Il semble que TI Curse n’ait pas encore réfléchi à eux, ce qui signifie que l’équipe continuera d’être la favorite du prochain Major.

Esprit d’équipe contre AS Monaco Gambit

L’AS Monaco Gambit était autrefois l’un des favoris cachés de la Division I, mais l’équipe n’a pas été à la hauteur des attentes. Après avoir perdu une partie de la série, il était temps de rencontrer le « boss » de cette division – Team Spirit.

Les gagnants du TI 10 n’ont eu que peu ou pas de problèmes contre leurs adversaires dans les deux matchs. ASM Gambit a essayé d’utiliser Queen of Pain dans les deux jeux, mais TS a réussi à faire face au mid laner agressif. En conséquence, il a fallu un peu moins d’une heure à l’équipe pour vaincre ses adversaires.

Virtus.Pro contre Team Empire

La troisième série de la semaine était aussi intéressante que les autres car deux des plus vieilles équipes de SIC devaient s’affronter. Avant l’arrivée de Team Spirit, VP était le nom que tout le monde craignait dans cette région. Bien que l’équipe se débrouille plutôt bien dans l’ensemble, elle n’a pas pu montrer ses prouesses lors du DPC.

La bonne nouvelle est que Danil « gpk » Skutin et ses coéquipiers n’ont eu que peu ou pas de mal à vaincre Team Empire. Ce dernier avait de grands espoirs pour ce DPC, mais après avoir échoué à remporter plusieurs matchs d’affilée, l’équipe devra certainement disputer la Division II la prochaine fois.

Les deux matchs ont duré moins de 30 minutes car VP était clairement la meilleure équipe. Le premier jeu était complètement à sens unique, tandis que le second avait plus d’action. Malheureusement, TE n’a pas pu résister à la pression et a perdu une nouvelle série dans ce DPC.

Équipe Unique contre PuckChamp

Le premier affrontement entre ces deux puissances de SIC a été l’un des jeux les plus intéressants du DPC à ce jour. Ce fut un massacre d’une heure, mais après une série de combats d’équipe épiques, Team Unique a pris la tête de la série.

Malgré la victoire, TU n’a pas pu remporter cette série car PuckChamp a réussi à arracher les matchs deux et trois. Le second semblait durer plus d’une heure, mais PU a réussi à bien jouer ses cartes et a gagné. Après la victoire démoralisante, Nikita « jeune G » Bochko n’a eu aucun problème dans le troisième match et a réussi à remporter le troisième match et la série.

Esprit d’équipe contre Natus Vincere

La dernière série de la semaine était entre Natus Vincere et Team Spirit, deux équipes qui comptent parmi les favorites des fans de la région. Na`Vi a une base de fans fidèles depuis de nombreuses années, alors que TS est l’actuel champion TI, ce qui en fait automatiquement l’une des équipes les plus intéressantes de Dota 2.

Le premier match entre les deux puissances a duré 72 minutes, ce qui en fait l’un des plus longs du DPC actuel. Les deux équipes ont tout donné, mais chaque erreur en fin de partie dans Dota 2 a des conséquences, et Team Spirit l’a appris à la dure. Après une grave erreur, l’équipe a perdu un combat important, ce qui a donné l’avantage à Natus Vincere.

Malheureusement, le succès de Na`Vi a été de courte durée car les champions TI 10 ont remporté le deuxième match. Ce n’était pas facile car cela a duré plus de 43 minutes, mais au final, le combo QoP et Templar Assassin était tout simplement trop meurtrier. Les deux héros sont vraiment forts et n’ont pas permis aux noyaux de Na’Vi de briller.

Dans le troisième jeu, Team Spirit a également utilisé QoP et Shadow Demon, et ils ont réussi à gagner encore une fois. Na’Vi a bien joué, mais il leur manquait la puissance de feu de l’alignement de TS. Après avoir remporté deux matchs d’affilée, les champions TI 10 ont remporté cette série.

Section II

Équipe Winstrike contre Gambit

Winstrike faisait partie des équipes qui devraient briller en Division II. Malheureusement, Maksim « forcemajor » Meretskii et ses coéquipiers ne sont pas très performants et ont des chances limitées d’accéder à la division I. Heureusement, il a réussi à vaincre Gambit après deux matchs vraiment intéressants.

Le premier était un match incroyable qui a duré une heure. Les deux équipes ont essayé des tactiques innovantes et ne voulaient pas prendre de risques inutiles.

F5 contre HYDRA

La deuxième série de la semaine était essentielle pour HYDRA car c’est l’une des rares équipes de la division qui a la chance de passer en Division I la prochaine fois. Bien que cela n’ait pas été facile, Kiyalbek a «rêvé» Tayirov et tous les autres ont réussi à vaincre leurs adversaires dans un thriller en trois matchs.

Le premier et le second étaient amusants et pouvaient aller dans les deux sens. Les deux équipes ont commis beaucoup d’erreurs, ce qui a aidé leurs adversaires à remporter la carte spécifique. Nous nous attendions à voir beaucoup d’action dans le troisième match, mais HYDRA a eu le meilleur repêchage cette fois.

Nemiga contre V-Gaming

Le prochain combat que de nombreux fans de Dota 2 dans CIS étaient impatients de regarder était entre Nimiga et V-Gaming. Les deux équipes avaient même des statistiques jusqu’à quelques matches, mais après la victoire de V-Gamìng, le haze and co. sont maintenant en bonne position pour obtenir une place pour la division I.

Comme la plupart des séries de Division II, nous avons pu assister à un autre match à mort en trois matchs. Cependant, contrairement à d’autres séries, les jeux ici étaient rapides, ce qui les rendait encore plus intéressants à regarder.

Nemiga a pris le leader après un match à mort de 24 minutes, mais V-Gaming a réussi à rebondir et à neutraliser ses adversaires.

Gambit contre CIS Rejets

C’était l’une des séries très attendues car les deux équipes sont considérées comme faisant partie des favorites. Malheureusement, Gambit Esports a beaucoup de problèmes tout au long de ce DPC, ils ne peuvent donc pas montrer tout ce dont ils sont capables. En conséquence, certains fans ne sont pas surpris que l’équipe n’ait pas pu vaincre Roman « RAMZES666 » Kushnarev et les autres de son équipe.

Bien que CIS-R ait remporté la série, ce n’était pas facile car ils ont dû subir un autre massacre de trois matchs. Le premier était facile pour Ramzess et ses coéquipiers car ils avaient un excellent repêchage. Queen of Pain et Spirit Breaker ont prouvé une fois de plus qu’ils faisaient partie des combos les plus dangereux.

CIS-R a perdu le deuxième match et a dû se préparer pour le troisième malgré l’élan. Gambit a également bien joué dans le troisième match, mais CIS-R a contrôlé le tempo dès le début. Par conséquent, ils ont remporté la victoire et se sont presque assurés une place en Division I.

Équipe Winstrike contre B8

La série finale n’était pas aussi amusante que nous le pensions. Bien que l’équipe de Danil « Dendi » Ishutin ait dû gagner cette série pour survivre, l’équipe n’a pas réussi à impressionner. Winstrike n’a eu aucun problème dans les deux matchs, en particulier le deuxième où ils n’ont eu besoin que de 25 minutes. Le premier était plus intéressant parce que B8 avait quelques chances, mais ils ne pouvaient pas les utiliser.