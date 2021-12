Résultats 2022 DPC Europe de l’Ouest Division I et Division II Semaine 1

Certaines des choses les plus intéressantes qui se sont produites dans le DPC d’Europe occidentale la semaine dernière.

Après plusieurs jours de séries passionnantes, la semaine 1 du DPC 2021-2022 en Europe de l’Ouest est terminée. Comme vous le savez, le format de cette année est un peu différent, ce qui signifie que les équipes ne jouent pas tous les jours. Pourtant, plusieurs matchs intéressants ont eu lieu au cours de la semaine en Division I et Division II, alors regardons-les.

Résultats de la Division I

Il y a eu quelques matchs intéressants au cours de la semaine 1 de la première division. Tout d’abord, nous avons pu voir Alliance vs Tundra Esports – une série que nous nous attendions à ce qu’elle soit unilatérale.

Alliance contre Tundra Esports

Nous avions raison sur le jeu à sens unique, mais au lieu d’Alliance, Tundra Esports a dominé la série.

La chose la plus excitante était peut-être le fait que TE ait choisi le même alignement deux matchs de suite. La centrale suédoise a également choisi des héros similaires, mais ils n’ont pas pu faire face à l’agression de TE et ont fini par perdre la série.

Secret contre OG

C’était sans aucun doute la série la plus attendue de la semaine. Secret a fait quelques changements dans la liste après TI, mais OG était définitivement l’équipe que tout le monde avait hâte de voir. Suite aux résultats décevants, les deux fois vainqueurs de TI ont décidé de se dissoudre et de créer une nouvelle liste à partir de zéro. Au lieu d’inviter des joueurs expérimentés, Johan « N0tail » Sundstein a décidé de miser sur les jeunes et talentueux talents de Dota 2. Cela explique pourquoi le mid-laner d’OG Bozhidar « bzm » Bogdanov n’a que 16 ans.

Même si la plupart des gens s’attendaient à ce que Team Secret domine la série, OG a réussi à gagner après avoir obtenu les deux matchs en leur faveur. Le premier était plus intéressant à regarder car Secret avait un projet passionnant dans le premier match. Malheureusement, l’offlane peu orthodoxe de Winter Wyvern n’a pas fonctionné car OG ne lui a pas permis de briller.

Après la victoire dans le premier jeu, l’assassin templier d’Artem « Yuragi » Golubiev a réussi à déchirer le secret de l’équipe comme un couteau dans du beurre. Le joueur talentueux a décidé de jouer comme un carry au lieu d’aller au milieu, ce qui lui a permis de maintenir la meilleure valeur nette tout au long du match. Il a pu obtenir les éléments dont il avait besoin et n’a pas permis à Team Secret d’utiliser le potentiel de leur liste.

Team Liquid vs Cool Guys

Après l’ajout de Lasse Aukusti « MATUMBAMAN » Urpalainen, la liste de Team Liquid semble vraiment mortelle, surtout par rapport aux autres équipes de l’UE. À en juger par leur performance contre des gars cool, TL sera l’une des principales équipes à surveiller cette saison.

Comme prévu, la puissance de l’UE n’a eu que peu ou pas de problèmes contre Dimitris « ThuG » Plivouris et ses coéquipiers. Les deux matchs ont duré environ 25 minutes car MATU et les autres de son équipe ont remporté la phase de laning. Bien que CG ait eu quelques occasions dans le deuxième match, Team Liquid a réussi à s’emparer de la victoire.

Nigma Galaxy contre Team Tickles

Une autre série que de nombreux fans de Dota 2 étaient impatients de regarder était le combat entre Nigma et Team Tickles. TT a réussi à gagner un sport dans la division I après sa bonne performance la saison dernière. Les gens s’attendaient à ce qu’ils jouent bien, mais personne ne pensait qu’ils avaient ce qu’il fallait pour gagner contre les champions TI 7.

À en juger par les résultats, Nigma Galaxy n’a pas résolu les problèmes qui les empêchaient de participer à TI 10. Malgré de bons choix, l’équipe européenne n’a pas pu montrer ses prouesses et a perdu les deux matchs assez facilement. Il sera intéressant de voir si Nigma surmontera ces problèmes car il n’a pas encore rencontré les meilleures équipes de cette division. Inutile de dire qu’il ne sera pas facile d’affronter des gens comme TL, OG et Secret.

Alliance contre secret

Après avoir perdu leur première série, les deux équipes devaient gagner celle-ci si elles voulaient suivre le reste. Même si Alliance a fait de son mieux, elle n’a pas réussi à vaincre le puissant Team Secret, qui a remporté les deux matchs.

Le premier est intéressant car Nikolay « Nikobaby » Nikolov a eu la chance de jouer sa légendaire Méduse. Il s’en est plutôt bien sorti, mais Secret a su le contrer et ne lui a pas permis de montrer de quoi il était capable.

Après avoir perdu Game One, la deuxième carte de la série était complètement unilatérale. Il semblait qu’Alliance était démoralisée ; Secret les a démolis en moins de 23 minutes. Leurs noyaux de fin de partie ont réussi à gagner la phase de laning et n’ont pas permis à Alliance de faire quoi que ce soit pour gagner suffisamment de temps pour que Luna obtienne les objets dont elle avait besoin.

Section II

Après l’action en Division I, nous avons également eu la chance d’assister à quelques matchs intrigants en Division II.

Brame vs Entité

Brame et Entity sont deux des favoris potentiels de la Division II, il était donc important de surveiller l’affrontement entre eux. Comme prévu, Brame a pu remporter la série, mais nous avons regardé trois matchs complets alors qu’Entity a pris la tête à un moment donné.

Malgré la perte du premier match, Earth Spirit de Brame a donné du fil à retordre à Entity lors des deuxième et troisième parties. Grâce à lui, les favoris ont remporté la première série de la semaine.

Équipe Bald Reborn contre No Bounty Hunter

La deuxième série de la semaine était entre Bo BH et Team Bald Reborn. La plupart des fans de Dota 2 s’attendaient à ce qu’aucun BH ne soit victorieux, mais Team Bald Reborn a surpris tout le monde avec sa performance dominante.

Après avoir utilisé IO dans le premier jeu, l’équipe a décidé d’utiliser la combinaison Tidehunter et Luna qui s’est avérée très efficace. Bien que Janne « Gorgc » Stefanovski et co. eu quelques problèmes, ils ont rapidement rebondi et ont remporté la série.

Combattants de poulet contre grenouille fantôme

C’était une autre série attendue. La plupart des gens s’attendaient à un match serré où tout et tout était possible. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Chicken Fighters n’a donné aucune chance à Ghost Frog. Bien que le midlaner bulgare Ivaylo « Mastermind » Petkov ait tenté de mener son équipe à la victoire, ses efforts ont été vains. Après la défaite, GF doit gagner le prochain match s’il veut avoir une chance en Division II.

CHILLAX contre dans la brèche

Bien qu’il soit venu des qualifications, CHILLAX a montré à tout le monde qu’il s’agissait d’une équipe qui exige le respect. Leur premier match contre Into The Brach était l’un des plus intéressants à ce jour; dure plus d’une heure. En fin de compte, Naga Siren a pu agir de ses propres mains et a donné la victoire à CHILLAX.

Après avoir perdu un match de plus de 60 minutes, Nikola « LeBronDota » Popović et ses coéquipiers ont décidé d’obtenir Medusa, en supposant que le deuxième match serait également long. Malheureusement, ce n’était pas le cas car CHILLAX n’avait besoin que de 30 minutes pour gagner.

Brame contre l’équipe chauve

La dernière et aussi l’une des séries les plus agréables était entre Brame et Team Bald. Certaines personnes considèrent ces deux équipes comme étant parmi les favorites, donc le résultat de la série était important.

Malgré leurs efforts, TB n’a pas pu survivre contre Brame. Nikolay « CTOMAHEH1 » Kalchev et les autres membres de son équipe n’ont pas permis à Team Bald d’utiliser leur potentiel et ont eu besoin d’environ 40 minutes pour gagner chaque match.

Voilà qui résume tous les moments forts de la première semaine du Tour 1 du DPC de l’UEO. Restez dans les parages car ESTNN continue de vous apporter toute l’action de chaque région !