Résultats 2022 DPC Europe de l’Ouest Division I et Division II Semaine 2

Certains des résultats les plus intéressants qui ont eu lieu au cours de la semaine en Europe occidentale.

La deuxième semaine du DPC 2021-2022 en Europe occidentale est terminée et nous avons pu voir une autre série de jeux Dota 2 uniques. Certaines des meilleures équipes au monde ont dû s’affronter encore une fois après avoir frappé la semaine dernière.

Certaines équipes ont bien fait, tandis que d’autres – comme Nigma Galaxy, doivent changer dès que possible si elles veulent réaliser quelque chose cette saison. Cela étant dit, voici quelques-unes des choses les plus intéressantes qui se sont produites au cours de la semaine.

Première division

Les équipes de la division I ont tendance à être du côté le plus intéressant car elles sont composées de certains des meilleurs joueurs du monde. Faisons un bref aperçu de tout ce qui s’est passé dans chaque série.

Tundra Esports contre Nigma Galaxy

La semaine a débuté avec une série entre Adrian « Fata » Trinks et ses coéquipiers et les champions TI 7. Bien qu’il soit également le favori de leur dernière série, Nigma Galaxy n’a pas répondu aux attentes des gens. Ivan « MinD_ContRoL » Borislavov et le reste de son équipe n’ont pas pu participer au TI 10, et il semble qu’ils aient encore des problèmes non résolus, à en juger par leurs résultats les plus récents. Après avoir perdu contre Team Tickles, Nigma n’a pas non plus pu faire face à Tundra Esports.

Le premier match entre les deux géants de Dota 2 était à sens unique. TE avait le meilleur draft et n’a pas permis au draft Luna de Nigma de fonctionner. L’intention de Kuro « KuroKy » Salehi Takhasom était d’utiliser Luna et BM pour aller vite, mais TE avait des héros plus forts et a dominé le match.

Après la défaite, Nigma a obtenu un Morphling et espérait que leur transport serait en mesure de gagner le joueur pour eux. Bien qu’il ait bien joué, TE a réussi à rebondir et à revendiquer la victoire. Suite à cette douloureuse défaite, Nigma est désormais dernier du groupe avec deux défaites en deux matchs. Cela signifie que l’équipe doit gagner son prochain match si elle veut avoir des chances de réussir.

Team Liquid contre OG

La deuxième série était également très attendue et excitante à regarder. Les deux équipes ont subi des changements massifs dans leur liste (OG a une toute nouvelle liste), donc personne ne savait à quoi s’attendre. Bien que les champions TI 8 et TI 9 aient été considérés comme les favoris, ils n’ont pas remporté la série parce que Liquid a très bien joué.

Le premier match a favorisé OG car ils avaient un repêchage parfait. L’équipe a eu la chance de jouer à nouveau Templar Assassin, ce qui leur a donné un énorme avantage sur leurs adversaires. Liquid a essayé de rebondir plusieurs fois, mais à la fin, OG a été victorieux.

Malheureusement, les matchs deux et trois n’ont pas favorisé Bozhidar « bzm » Bogdanov and co. OG a essayé d’obtenir des héros intéressants pour le deuxième match, mais Liquid avait un choix solide et n’a pas permis à ses adversaires de faire quoi que ce soit.

Le troisième match a été le plus intéressant à regarder car nous avons vu une Divine Rapier et un match qui a duré 74 minutes. Comme vous pouvez vous y attendre pour chaque partie de plus d’une heure, il y a eu de nombreux retours et combats épiques. OG semblait être le favori, mais une fois que Lasse Aukusti « MATUMBAMAN » Urpalainen et son Wraith King ont obtenu quelques objets, le héros est devenu presque impossible à tuer. À la fin, il a réussi à donner le coup de grâce et a donné la victoire à Liquid.

Coolguys contre Team Tickles

Team Tickles continue d’être l’une des forces motrices de la Division I après avoir remporté une autre série. Suite à leur succès contre Nigma, l’équipe avait pour tâche d’affronter Coolguys, la deuxième équipe issue de la division inférieure.

Grâce à l’élan de leur côté, Team Tickles a absolument déchiré leurs adversaires. Les deux matchs ont duré moins de 30 minutes grâce aux choix incroyables de TT. Ils ont utilisé tout le potentiel de leur équipe.

Team Liquid vs Team Tickles

Bien que certains fans de Dota 2 ne s’attendaient pas à ce que ce soit une série à ne pas manquer; après les victoires des deux équipes, il était temps de déterminer laquelle remporterait la première place de la division I. Même si ce n’était pas facile, Team Liquid a réussi à délivrer son coup de grâce après trois matchs passionnants.

La première carte entre les deux équipes était certainement la plus intéressante. Les deux équipes ont eu de bons repêchages, c’est pourquoi la carte durait un peu plus de 40 minutes. Bien que TT ait semblé avoir un meilleur repêchage pour la fin de partie, Team Liquid a bien joué ses cartes et a assuré la tête de la série.

TT n’a pas abandonné malgré la défaite et n’a eu besoin que de 23 minutes pour remporter le deuxième match. Ils ont décidé de modifier leur draft, ce qui leur a permis de faire plus de dégâts dès le début. Liquid n’a pas pu faire face à la pression et n’a eu d’autre choix que d’appeler GG et de pousser la série dans un troisième match.

Tout le monde s’attendait à ce que le décideur soit intrigant, mais le puissant brouillon de BM et de Luna de Liquid l’a rendu unilatéral. Les deux équipes ont eu leurs chances, mais MATUMBAMAN et ses coéquipiers ont été meilleurs et ont réussi à gagner.

Team Secret contre Tundra Esports

La dernière série de la division supérieure de la semaine était entre Team Secret et Team Tundra. Nous nous attendions à une victoire rapide de TS, mais au lieu de cela, nous avons eu la chance d’assister à trois matchs, chacun d’une durée de près d’une heure.

La série était intéressante car Tundra a pris l’avantage après sa victoire dans le premier match. Bien que TS ait eu un fort repêchage, ils n’ont pas pu utiliser leur potentiel, ce qui a donné à Tundra Esports le temps de rebondir et de gagner.

Heureusement pour les fans de Secret, l’une des meilleures équipes de l’UEO n’a pas commis les mêmes erreurs lors des matchs deux et trois. Bien que cela n’ait pas été facile (les deux ont duré 55 minutes), Clément « Puppey » Ivanov et les autres ont montré à tout le monde pourquoi ils faisaient partie des meilleures équipes d’Europe.

Section II

Les matchs de la Division I étaient incroyables à regarder, mais cela ne veut pas dire que la Division II était ennuyeuse. Voici un bref aperçu de ce qui s’est passé.

Entité vs grenouilles fantômes

GF possède l’un des rosters les plus prometteurs de cette division, mais il n’a pas été en mesure de traiter avec Entity. Remco « Crystallis » Arets avait besoin de cette victoire car ils ont perdu la première série la semaine dernière contre Brame. Cette fois, Entity n’a pas permis à ses adversaires de profiter de leurs erreurs.

Le premier match était à sens unique, c’est pourquoi il n’a duré qu’un peu plus de 20 minutes. Après la défaite, Ghost Frogs a voulu montrer ses prouesses, c’est pourquoi ils ont choisi plusieurs héros intéressants. Malheureusement, même eux n’étaient pas suffisants pour résister à la pression de l’Entité.

Pas de chasseur de primes contre Into The Breach

La deuxième série de la Division II a favorisé ITB après trois matchs intéressants. Malgré l’obtention d’une avance dans la série, ITB n’a pas pu gagner le deuxième match, ce qui a poussé la série dans un autre match à mort de trois matchs.

La troisième carte était probablement la plus intéressante car ITB a choisi Viper, un héros que nous ne voyons souvent pas. Il semble que le transport à distance ait pris ses adversaires au dépourvu parce que le héros a aidé ITB à remporter la série.

Combattants de poulet contre CHILLAX

Chicken Fighters et CHILLAX sont deux des équipes les plus intéressantes de la Division II, donc l’affrontement entre eux était intéressant à regarder. Les deux équipes ont remporté leur première série en Division II, donc l’affrontement entre eux était difficile à prévoir. Bien que CHILLAX ait eu quelques avantages (surtout dans le deuxième match), Duško « BoraNija » Boranijaševic et ses gars ont remporté les deux matchs. Cela leur a assuré une deuxième victoire en Division II, ce qui fait du CF l’un des favoris.

Équipe Bald Reborn vs Entité

Après leur première victoire, la deuxième série de la semaine pour Entity a été un nouveau succès, mais cette fois, ils ont dû vaincre TBR. Les deux jeux étaient vraiment rapides, mais le premier détiendra probablement le record de ce DPC. Entity n’a eu besoin que de 13 minutes et 39 secondes pour démolir ses adversaires. C’était l’un des jeux où rien n’est allé en faveur de l’équipe Bald Reborn, ils ont donc décidé d’annuler leur agonie et de se concentrer sur le deuxième match.

Malheureusement, le deuxième match de la série n’était pas bon non plus parce que Spirit Breaker et Queen of Pain d’Entity dominaient TBR. La liste de l’UE n’avait aucune chance de réussir et n’avait d’autre choix que d’admettre sa défaite.

Into The Breach vs Chicken Fighters

La dernière série de la semaine en Division II a également favorisé Chicken Fighters, ce qui en fait la première équipe avec trois victoires. Bien qu’ils aient gagné, cette victoire n’a pas été facile car CF a dû passer par trois matchs.

Après la défaite du premier, Charlie « CharlieDota » Arat et les autres ont choisi Storm Spirit deux fois de suite et ont réussi à gagner. Le deuxième match a duré un peu plus de 40 minutes, tandis que le troisième a duré moins de 30 minutes.