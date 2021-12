Résultats 2022 DPC Europe de l’Ouest Division I et Division II Semaine 3

Nous regardons ce qui s’est passé pendant la troisième semaine du DPC en Europe de l’Ouest.

La troisième semaine de la saison DPC en Europe de l’Ouest a été cruciale pour certaines équipes, comme Nigma Galaxy. Comme vous le verrez dans un instant, les champions de TI 7 ont finalement brisé leur malédiction et remporté la première victoire après trois défaites consécutives.

Outre le massacre de la division I, il y avait de nombreux autres événements intéressants à regarder dans la division II. Nous parcourons chaque match et vérifions certains des moments les plus excitants de la semaine 3.

Première division

Certaines des meilleures équipes Dota 2 au monde sont placées dans la division I de l’UEO, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de séries pleines d’action à regarder. Cela étant dit, les matchs de cette semaine étaient probablement les plus amusants à ce jour.

Alliance contre Coolguys

Le premier match de la semaine à l’UEO était entre Alliance et Coolguys. Ces deux équipes ne sont pas très performantes, mais après les résultats, il est indéniable qu’Alliance est meilleure.

Nikolay « Nikobaby » Nikolov et ses coéquipiers ont eu peu ou pas de problèmes contre Gleb « Funn1k » Lipatnikov. Alliance n’a pas permis à CG de faire quoi que ce soit après avoir choisi Lifestealer et Queen of Pain dans le premier jeu. Ces deux héros sont connus pour leur puissance de feu, et une fois qu’ils font boule de neige, il est presque impossible pour l’équipe ennemie de revenir.

Après la défaite, Coolguys a essayé de voler une page du livre d’Alliance en choisissant QoP pour eux-mêmes. Bien que le héros puisse faire beaucoup de dégâts, même elle n’était pas suffisante pour que la nouvelle équipe de la division I gagne. Après seulement 32 minutes, Funn1k et ses coéquipiers ont dû abandonner et se préparer pour le deuxième match.

OG contre Nigma Galaxy

La deuxième série de la semaine était l’une des plus attendues car le nouveau roster d’OG était sur le point de rencontrer la légendaire équipe de Nigma Galaxy. Le battage médiatique était au comble car un affrontement de ce calibre est toujours amusant à regarder. Malheureusement pour les fans de Nigma, la jeune équipe OG a pu remporter les deux matchs relativement facilement. L’un des joueurs qui a définitivement fait la différence est Bozhidar « bzm » Bogdanov, le prodige de Dota 2 de 16 ans qui fait partie d’OG.

Le premier match a été plus intense car il a duré près de 42 minutes. OG était aux commandes la plupart du temps, tandis que NG comptait sur son Slark pour rebondir. Bien qu’il soit un bon héros pour la situation spécifique, Slark n’a pas pu mener NG à la victoire.

Après avoir perdu le premier match de la série, le deuxième n’allait pas bien pour Ivan Borislavov « MinD_ContRoL » Ivanov et ses coéquipiers. Ils ont choisi une gamme très agressive qui comprend plusieurs héros principaux, mais cela n’a pas été en leur faveur. OG a réussi en seulement 31 minutes et s’est assuré une nouvelle victoire.

Team Liquid contre Tundra Esports

Beaucoup de gens considèrent Team Liquid comme l’une des meilleures équipes au monde après les récents changements de liste. Il semble qu’ils n’aient pas tort car ils ont prouvé qu’ils avaient beaucoup de potentiel après la dernière série de l’équipe. Tundra Esports est l’une des équipes les plus dangereuses de la ligue, mais même Jingjun « Sneyking » Wu n’a pas suffi à arrêter les leaders de la Division I.

Le premier jeu était vraiment intéressant car nous avons vu une bataille entre Luna et Monkey King. Même si Luna avait un certain avantage, l’équipe de Liquid était juste à un autre niveau dans la plupart des combats d’équipe. Après 42 minutes d’action épique de Dota 2, la centrale européenne a pu livrer son coup de grâce.

Le deuxième jeu était plus facile pour Team Liquid à cause de l’OD. Ce héros a prouvé une fois de plus qu’il a beaucoup de potentiel lorsqu’il est utilisé correctement. Tundra Esports a encore essayé de s’appuyer sur leur Luna, mais le héros n’avait pas assez de puissance de feu pour faire tomber MATU and co.

Alliance vs Team Tickles

Contrairement à Coolguys, la deuxième équipe nouvelle en Division I est absolument florissante. Après l’impressionnante victoire contre Nigma Galaxy, TT a réussi à déchirer Alliance, bien qu’étant l’outsider.

Le premier match de la série a été un cauchemar pour Nikobaby et les autres car ils n’avaient aucune chance de survivre. Il n’a fallu que 25 minutes à Team Tickles pour prendre la tête de la série.

Après la lourde perte, Alliance a choisi un projet passionnant qui comprenait Silencer. Vous ne voyez pas souvent ce héros, surtout dans les jeux pro. Il s’en est plutôt bien sorti tout au long du match, mais même lui n’a pas suffi à aider l’équipe à réussir. Après 50 minutes d’action épique sur Dota 2, TT a remporté une nouvelle victoire. Cela leur permet d’occuper la deuxième place de la division II, ce qui est impressionnant.

Team Secret contre Nigma Galaxy

La dernière série de la semaine dans la Division I était la bataille entre Team Secret et Nigma Galaxy. Kuro « KuroKy » Salehi Takhasomi et le reste de son équipe sont actuellement les moins performants de Dota 2, mais il semble que les choses vont changer. En dépit d’être l’opprimé, Nigma Galaxy a réussi à faire tomber le puissant Team Secret.

Les deux jeux n’ont pas été faciles pour NG, mais après plusieurs erreurs pour TS, Kuroky et co. obtenu la première victoire. Les champions de TI 7 ont utilisé Bane et Queen of Pain dans leurs deux jeux, et il semble que cela ait porté ses fruits.

Section II

Malgré l’action incroyable de la division I, la division II de l’Europe occidentale a également été une arène de batailles épiques. Passons en revue quelques-uns des plus intéressants.

Brame contre CHILLAX

Ces deux équipes sont à égalité dans la division II, les fans de Dota 2 étaient donc impatients de voir laquelle serait la meilleure. Bien que CHILLAX ait eu ses chances après avoir remporté le premier match, les deux tours suivants ont été en faveur de Brame.

La série était intense et rapide car les trois matchs duraient moins de 40 minutes. Au final, Brame avait le meilleur choix, ce qui leur a permis de remporter la série et la deuxième place de la Division II.

Pas de chasseur de primes contre grenouilles fantômes

Aucun BH n’était l’un des favoris de la Division II, mais il semble que l’alignement ait de sérieux problèmes. Après une énième défaite douloureuse, Vitaliy « Yellow Flash » Shvaga est actuellement dernier de la Division II. Cela signifie qu’il y a de bonnes chances que l’équipe ne puisse rien accomplir cette saison.

Bien que le deuxième jeu de la série soit plus intéressant, les deux étaient à sens unique. Ghost Frogs avait la tête et ne la laissait pas filer.

Dans la brèche contre l’entité

Le troisième jeu de la série était amusant et excitant car ITB et Entity étaient à peu près égaux. Cependant, à en juger par le score, il semble qu’Entity était la meilleure équipe, en particulier dans le premier match.

Le premier affrontement n’a duré que 19 minutes car Daniel « Stormstormer » Schoetzau et ses amis dominaient absolument leurs adversaires. La même chose s’est produite dans le deuxième match, mais cette fois, ITB a eu ses chances de réussir. Malheureusement, ils n’avaient pas assez de puissance de feu et n’avaient pas d’autre choix que d’utiliser l’appel GG.

Brame vs poulet combattants

Personne ne s’attendait à ce que Chicken Fighters soit aussi fort, mais cette liste continue de dominer la Division II. Cette fois, l’équipe a dû affronter Brame, qui est aussi l’un des favoris de cette division.

Nous avons eu la chance d’assister à trois matchs épiques, mais au final, CF a été victorieux. L’équipe a perdu le premier match, mais elle a réussi à renverser la vapeur après avoir remporté les deuxième et troisième matchs. Les deux étaient amusants à regarder parce que Chicken Fighters a tout donné.

CHILLAX VS Pas de chasseur de primes

Nous nous attendions à regarder une série fantastique, mais No BH a eu des problèmes avec sa liste, il n’avait donc pas d’autre choix que de déclarer forfait. C’était un joli bonus pour CHILLAX, surtout après avoir perdu la première série de la semaine contre Brame.