Résultats 2022 DPC Europe de l’Ouest Division I et Division II Semaine 4

Un aperçu de certains des matchs les plus importants de la quatrième semaine du DPC Europe de l’Ouest.

Après un mois de va-et-vient, la DPC d’Europe occidentale touche lentement mais sûrement à sa fin. Après les vacances de Noël et du Nouvel An, certaines des meilleures équipes ont dû s’affronter afin de déterminer laquelle d’entre elles se qualifierait pour le prochain Major. Nous savions déjà que Team Liquid allait être l’un des participants, mais c’était intéressant de voir quelle équipe terminerait deuxième.

En plus de garder un œil sur le vainqueur, les gens étaient intéressés de voir quelles équipes seront reléguées en Division II. Cela étant dit, voici quelques-unes des choses qui ont eu lieu au cours de la semaine dans les deux divisions.

Première division

OG contre Coolguys

Le premier événement de cette semaine a eu lieu en décembre 2021. La nouvelle liste d’OG a lentement mais régulièrement commencé à montrer son processus après quelques matchs. Cependant, ils ont eu la lourde tâche d’affronter Coolguys, une équipe qui peut exploser à tout instant.

Après une série de trois matchs, OG a réussi à gagner, ce qui leur a valu la deuxième place de la division I. Malgré la victoire, ce n’était pas facile car Bozhidar « bzm » Bogdanov a perdu le deuxième match de la série. Ce qui était encore plus surprenant, c’est le troisième, qui a duré près d’une heure. Après plusieurs combats d’équipe incroyables, les deux fois vainqueurs de TI ont pu assurer la victoire et ont poussé leurs adversaires dans la division II.

Team Liquid vs Team Secret

La deuxième série qui a eu lieu avant 2022 était celle entre Team Liquid et Team Secret. Inutile de dire que c’était l’une des séries les plus attendues de ce DPC car ces deux équipes ont beaucoup en commun, surtout après les changements de roster. Malheureusement pour Clément « Puppey » Ivanov et ses coéquipiers, Team Secret n’a pas été à la hauteur des attentes des gens.

Le premier et le troisième match étaient divertissants à regarder parce que les deux équipes ont très bien joué. Cela étant dit, Liquid avait l’avantage dans les deux matchs, ce qui leur a permis de remporter la victoire. Secret a remporté le deuxième match de la série, mais cela n’a pas suffi à les motiver pour le troisième. Après un autre thriller de plus de 50 minutes, la centrale européenne a vaincu avec succès l’une des meilleures équipes du monde au cours des deux dernières années.

Alliance contre Nigma Galaxy

Le premier match de 2022 dans la division Western Europe DPC I était entre Alliance et Nigma Galaxy. Les deux équipes n’ont pas réussi à impressionner au cours des semaines précédentes, alors les gens s’attendaient à ce qu’elles brillent dans cette série. Ni l’un ni l’autre n’avait aucune chance de se qualifier directement pour le Major, mais le match était plus important pour Alliance car ils pouvaient être relégués en Division II.

Malheureusement pour Nikolay « Nikobaby » Nikolov et le reste de son équipe, Nigma a réussi à gagner ce match relativement facilement. Le premier jeu était plus intéressant car Alliance avait quelques chances de gagner. Cependant, le second était complètement unilatéral car Nigma avait besoin d’environ 25 minutes pour gagner.

Tundra Esports contre COOLGUYS

Malheureusement, Cooolguys n’a pas pu se sauver de la Division II après avoir perdu sa série contre Tundra Esports. Bien que le deuxième match n’ait pas été si facile, Leon « Nine » Kirilin et tous les autres membres de l’équipe ont réussi à vaincre leurs adversaires.

Le deuxième jeu de la série était vraiment amusant car CG a choisi Invoker et Medusa, ce qui était un signe clair qu’ils voulaient jouer en fin de partie. Malheureusement pour eux, TS a réalisé le danger et a réussi à vaincre ses adversaires en 40 minutes environ.

OG contre Team Tickles

La dernière série de la Western Europe Division I était entre OG et Team Tickles. Même si ce match ne semblait pas attrayant sur le papier, c’était une joie à regarder car les deux équipes ont joué trois matchs épiques.

Le premier a fini en faveur d’OG après que l’équipe ait choisi parmi les héros les plus dominants de la méta. Clinkz et Timbersaw n’ont donné aucune chance à leurs adversaires de réussir et ont facilement déchiré leurs adversaires.

Malgré la victoire dominante, le deuxième match entre OG et TT est allé en faveur de ce dernier. Queen of Pain et Phantom Assassin se sont avérés trop forts, même pour le puissant Invoker de Bozhidar « bzm » Bogdanov.

Le dernier match de la série était aussi intéressant que les deux autres, mais il semble que TT ait utilisé l’élan à son avantage. OG a essayé d’utiliser des héros intéressants, tels que Faceless Void et Morphling, mais TT les a contrés avec PA et QoP, qui ont tous deux très bien fonctionné dans le deuxième match. Ce n’était pas facile, mais TT a pu gagner après plusieurs bons combats d’équipe.

Section II

Ghost Frog vs Team Bald Reborn

L’action en Division II a toujours été amusante à regarder en raison du fait que la plupart des équipes sont à égalité. C’est le cas pour la série entre Ghost Frog et Team Bald Reborn, qui s’est terminée au profit de Janne « Gorgc » Stefanovski and co.

Gagner cette série n’a pas été facile car TBR a dû surmonter une avance d’un match après avoir perdu la première carte. Heureusement, l’équipe a choisi certains de ses meilleurs héros deux matchs de suite et n’a laissé aucune chance à ses adversaires de réussir.

Entité vs CHILLAX

La deuxième série de la semaine et la dernière pour 2021 était entre Entity et CHILLAX. C’était un match important car les deux équipes avaient des résultats similaires, donc une victoire mettrait l’une d’entre elles en position de frappeur. Même si certaines personnes pensaient que CHILLAX gagnerait, Entity a complètement déchiré ses adversaires. Les deux matchs ont duré environ 27 minutes, ce qui signifie que Daniel « Stormstormer » Schoetzau et les autres n’ont donné aucune chance à leurs adversaires.

Équipe Bald Reborn contre ITB

Après avoir remporté la première série de la semaine, l’équipe de Gorgc avait hâte de recommencer. Ce n’était certainement pas facile, mais après un autre match à mort de trois matchs, l’équipe a pu s’emparer de la victoire.

Le premier match a duré près de 53 minutes, nous avons donc pu assister à une action captivante en fin de partie. Heureusement pour TBR, ils ont eu le meilleur repêchage et ont réussi à gagner. Après la victoire, l’équipe a perdu le deuxième match de la série, nous avons donc pu voir le troisième. Oracle et Bristleback se sont avérés assez forts, et ITB n’avait rien pour les contrer. Par conséquent, l’équipe n’avait pas d’autre choix que d’utiliser l’appel GG.

Brame contre les grenouilles fantômes

Brame est l’une des rares équipes de la division II à pouvoir jouer dans la division I la prochaine fois. Heureusement pour Irakli « W1sh- » Peranidze et les autres personnes de son équipe, ils ont pu remporter cette série et se sont assurés la deuxième place du groupe.

Les Ghost Frogs étaient dangereux dans les deux matchs, mais l’équipe n’avait tout simplement pas assez de puissance de feu pour vaincre ses adversaires. En conséquence, il restera dans cette division pour le prochain DPC.

Pas de BH vs Chicken Fighters

La dernière série de Division II allait être intéressante, mais No BH a décidé de déclarer forfait et de ne pas jouer contre Chicken Fighters. Ce n’est probablement pas une surprise car l’équipe a eu beaucoup de problèmes avec son alignement.

CF a obtenu la première place dans la division II et une fente dans la division I après la victoire. Il sera vraiment intéressant de voir si la liste a ce qu’il faut pour vaincre les grands noms qu’elle doit affronter.