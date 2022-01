Résultats 2022 DPC NA Division I et Division II Semaine 4

ESTNN apporte les brefs récapitulatifs et résultats de la semaine 4.

La région nord-américaine a disputé ses matchs au cours de la semaine 4. Bien que la plupart des matchs se soient déroulés comme prévu, nous avons vu des dota de bonne qualité. Quincy Crew est en tête, suivi de Team Undying et Evil Geniuses. Regardons les résultats des matchs.

Première division



EG gagne et rattrape son retard, Undying fait face à un défi difficile et Quincy Crew joue le meilleur.

Équipe Undying Vs 4 Zoomers



Team Undying était en difficulté dans les premières minutes du premier match. Cependant, ils ont pris le contrôle et ont rapidement pris de l’ampleur. Avec une énorme avance dans la valeur nette, ils ont remporté le premier match 38-25. Undying a également remporté le deuxième match avec Jonathan Bryle « Bryle » Santos De Guia dominant Pangolier, marquant 18 attaques décisives et zéro mort. Le match s’est terminé en 50 minutes environ avec un score de 32-29.

Wildcard Gaming Vs Noir N Jaune



Malgré une position difficile dans la ligue, Black N Yellow a livré un combat décent à Wildcard Gaming. Leurs deux noyaux, dont Luna et Queen of Pain, ont eu un bon premier match, où ils ont gagné 31-43. Malgré un bon départ, Black N Yellow n’a pas pu continuer le deuxième match avec la même confiance. Ils se sont effondrés et Wildcard a gagné 32-12 et le match s’est terminé en 25 minutes. Le dernier match a également été en faveur de Wildcard avec d’excellentes performances de tous les joueurs. Black N Yellow a eu du mal à contrôler le match et leurs choix n’ont pas aidé à cela.

Arkosh Gaming Vs simplement TOOBASED



Occupant la dernière place sur la table, les TOOBASED se débattent dans la ligue. Cependant, leurs performances de la semaine 4 ont été impressionnantes. Contre Arkosh, ils étaient en charge du match avec des choix comme Puck, Gyrocopter et Spirit Breaker. Le premier match s’est terminé sur un score de 33-42. Le deuxième match est également allé en faveur de tout simplement TOOBASED qui a choisi une formation dominante comprenant Kunkka, Tidehunter et Luna. Avec un score de 40-22, sT a remporté la série 2-0.

Evil Geniuses Vs 4 Zoomers



Le premier match contre 4 Zoomers était très à sens unique pour EG. Ils ont gagné avec un score de 14-36 en un peu plus de 35 minutes. Artour « Arteezy » Babaev a conquis le jeu sur son Terrorblade et a également plutôt bien réussi sur Wraith King lors du deuxième match. Zoomers n’a pas pu faire grand-chose dans le deuxième match et a perdu avec un score de 44-18.

Équipe Undying contre Quincy Crew



Quincy Crew a anéanti Team Undying lors du premier match. Le score était de 7-25 et le match s’est terminé en moins de 26 minutes. Remerciements à Undying pour avoir fait un grand retour dans le deuxième match et l’avoir remporté 23-11. Le Morphling d’Enzo « Timado » Gianoli O’Connor est allé 10-0 avec toute l’équipe qui a bien joué. Les trois matchs ont eu des scores assez courts et le troisième match n’a pas fait exception. QC a remporté le match 11-24 avec Yawar « YawaR » Hassan jouant un jeu incroyable avec Luna.

Section II



Les Teletubbies mènent la table, suivis de The Cut et Black Ice.

Équipe Magnus contre KBU.US



L’équipe Magnus a connu des difficultés lorsque KBU.US a gagné 2-0 contre eux. Le premier match a vu KBU choisir un repêchage avantageux avec QOP et Spirit Breaker contre Ember Spirit, Mars et Terrorblade de la Team Magnus. Le score était de 18-31 dans un match de 36 minutes. Fortement en faveur de KBU avec un score de 32-13, ils ont terminé le deuxième match en moins de 26 minutes.

Garçons électroniques contre 5RATFORCESTAFF



5RATFORCESTAFF a remporté le premier match sur le score de 43-23. Le deuxième match a vu les Electronic Boys rebondir et gagner 26-46 en 35 minutes. Cependant, le dernier match a vu 5RATFORCESTAFF faire un retour en force, dominant avec leur Sven. Ils ont gagné le match 22-41.

Feutre contre la coupe



The Cut a battu le premier match avec un score de 20-34 en 42 minutes. Felt n’a pas pu arrêter Bristleback et Beastmaster qui leur ont créé beaucoup de problèmes. Le deuxième match n’était pas très différent. The Cut a gagné 20-46, dominant le match avec Storm Spirit et Mars.

Équipe Magnus contre DogChamp

DogChamp est arrivé en tête contre Team Magnus qui se bat dans la Ligue DPC. Cependant, ils ont fait de leur mieux contre DogChamp. Le premier match est allé 30-39 en faveur de DogChamp. Le deuxième match a duré environ 40 minutes avec un score de 36-44. Ursa de DogChamp a massacré l’ennemi avec un score de 18-1.

5ManMidas contre KBU.US



L’un des jeux les plus intéressants de la semaine dans NA. 5ManMidas a remporté le premier match dans un combat rapproché avec un score de 40-44. Cependant, le deuxième match était une autre histoire et KBS.US a complètement dominé 5ManMidas et a gagné 33-15 en 30 minutes. Le dernier match était fou et KBU avait l’air de donner plus que ce qu’ils avaient dans le réservoir. Le match était même dans la première mi-temps, mais KBU a rapidement renversé la vapeur pour obtenir un avantage net élevé et a gagné 29-39.