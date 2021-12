Résultats 2022 DPC SEA Division I et Division II Semaine 1

Un aperçu des matchs qui ont eu lieu dans le DPC de SEA au cours de la première semaine.

SEA est l’une des plus grandes régions de Dota 2 en ce qui concerne les fans, il ne devrait donc pas être surprenant que le jeu soit vraiment populaire. Bien qu’une équipe de la région n’ait pas encore remporté l’événement Dota 2 le plus prestigieux au monde, bon nombre des meilleurs clubs de la région ont ce qu’il faut pour rivaliser avec les meilleurs.

Nous avons eu la chance d’en voir certains cette semaine car ils devaient concourir en Division I du DPC 2021-2022. Inutile de dire que nous avons également eu la chance de regarder quelques matchs intrigants en Division II, alors regardons-les.

Première division

Les meilleures équipes de SEA doivent s’affronter dans la division I afin de déterminer quelle équipe participera à TI.

TNC vs T1

TNC et T1 étaient probablement le match le plus attendu de la semaine car ces deux équipes sont considérées comme parmi les meilleures en ce moment. T1 est un nom légendaire de League of Legends qui a tenté de marquer la scène Dota 2. Cependant, il n’a pas été en mesure de trouver la bonne liste jusqu’à ce qu’il signe la programmation de l’ex-TNC (au moins la majeure partie). Cela a également forcé TNC à apporter plusieurs changements à sa liste.

La première carte entre les deux centrales n’était pas aussi intéressante que les gens s’y attendaient. Bien que TNC disposait d’un choix solide qui s’appuyait sur Wraith King, le Strength Carry n’a pas été à la hauteur des attentes. Après une série d’erreurs, T1 s’est assuré une avance considérable et a pu s’emparer de la victoire.

Le dos au mur, TNC n’avait pas d’autre choix que de faire tapis. En conséquence, la centrale SEA a obtenu une gamme très charnue qui semblait presque indestructible. Cependant, T1 a trouvé un moyen d’y faire face en choisissant Timbersaw, le cauchemar de tout héros de Force. Inutile de dire que T1 l’a utilisé à son plein potentiel et a remporté la série.

Exécration vs Motivate.Trust Gaming

La deuxième série de Division I était entre Execration et Motivate.Trust Gaming. Execration était l’un des grands noms de Dota 2 et a même réussi à obtenir un emplacement pour TI à un moment donné. Malheureusement, il semble que l’équipe ait beaucoup de travail cette fois-ci avant de commencer à gagner. Après deux matchs décevants, Jayquem « Kimizu » Gumalan et les quatre autres joueurs philippins ont perdu la série et ont offert à l’équipe thaïlandaise sa première victoire en Division I.

OB.Neon contre BOOM Esports

BOOM Esports s’est fait un nom il y a quelques années après des performances très dominantes lors de plusieurs tournois consécutifs. Bien sûr, l’équipe a fait beaucoup de changements depuis ; et il semble que les derniers changements portent leurs fruits.

Étant donné que BOOM Esports était les favoris, Justine Ryan Evangelista « Tino » Grimaldo et les autres ont réussi à vaincre OB.Neon. Ils ont eu peu ou pas de problèmes tout au long de la série, en particulier dans le premier match. La deuxième map était plus intéressante à regarder car OB.Neon avait ses chances. Malheureusement, ils n’en ont pas pleinement profité et ont donné à BOOM suffisamment de temps pour rebondir et gagner.

Fnatic vs Team SMG

Fnatic a toujours eu l’une des listes de SEA les plus solides, et leur programmation actuelle ne fait pas exception. Grâce à des joueurs comme Armel Paul « Armel » Tabios et Djardel Jicko B. « DJ » Mampusti, Fnatic est toujours le favori. Malheureusement, l’équipe n’a pas été à la hauteur des attentes après avoir perdu contre l’équipe SMG.

Les nouveaux arrivants de la Division I ont une formation assez solide structurée autour de l’ancien joueur de Team Secret Yeik « MidOne » Nai Zheng. La superstar malaisienne a quitté Secret il y a quelque temps et il est enfin de retour avec une nouvelle équipe appelée Team SMG.

Les gens s’attendaient à ce que Fnatic domine, mais l’équipe SMG ne leur a laissé aucune chance. Chaque match a duré moins de 30 minutes, ce qui est un signe clair que MidOne et les autres de son équipe étaient meilleurs, du moins dans ce match.

TNC vs Motivate.Trust Gaming

Il semble que TNC ait de sérieux problèmes car après avoir perdu sa première série de la semaine, la formation en a perdu une autre. Cette défaite était encore plus douloureuse que la première car elle était contre le jeu Motivate.Trust. Bien que ce club ait une solide formation, il n’est certainement pas à la hauteur du TNC, du moins sur le papier.

Le premier match était amusant à regarder parce que nous avons eu beaucoup d’actions de va-et-vient. TNC avait la tête à un moment donné, mais à la fin, ses adversaires ont remporté la victoire. Kim « Febby » Yong-min et le reste de TNC ont été démoralisés dans le deuxième match et n’ont pas pu gagner.

Section II

Nigma Galaxy SEA contre 496

Ceux d’entre vous qui n’ont pas suivi la scène SEA Dota 2 ne connaissent peut-être pas ces deux équipes, mais elles sont certainement l’une des meilleures de la région. 496 compte certains des joueurs les plus légendaires, tels que hoo « Ohaiyo » Chong Xin, ce qui en fait automatiquement l’un des favoris.

Malheureusement, même Ohayio n’a pas suffi à empêcher Nigma Galaxy SEA de gagner. Le premier match a duré plus de 50 minutes et c’était amusant à regarder, mais le second était à sens unique. En fin de compte, Nigma Galaxy SEA a mérité sa victoire après avoir déchiré ses adversaires lors du deuxième match.

Ragdoll contre les génies de l’armée

Ragdoll sera probablement l’un des favoris cachés de la division II après sa performance dominante. Cheng « vtFαded » Jia Hao et les autres ont rapidement vaincu leurs adversaires. Bien que le premier match ait duré un peu plus de 40 minutes, Ragdoll était en contrôle et n’a pas permis à ses adversaires d’utiliser correctement leur alignement. Presque la même chose s’est produite dans le deuxième match.

Lilgun vs Interactive Philippines

Comme prévu, Lilgun a pu remporter la victoire après avoir vaincu ses adversaires dans une bataille épique. Sukhbat « Sanctity- » Otgondavaa a eu une série incroyable et a joué un rôle très important pour son équipe après les avoir vaincus.

Polaris Esports contre Talon Esports

Bien que la plupart des fans de SEA Dota 2 s’attendaient à ce que Talon Esports domine la série, Kim « Gabbi » Villafuerte et ses coéquipiers n’ont pas été à la hauteur des attentes. Malgré la victoire du premier match, l’équipe n’a pas pu montrer ses prouesses et a perdu les deuxième et troisième matchs. Polaris a décidé de choisir certains des héros les plus forts de la méta actuelle et il semble que cela ait porté ses fruits.

496 contre les génies de l’armée

La dernière série de la semaine se situait entre 496 et Army Geniuses. Les deux équipes ont perdu leurs premiers matchs de la semaine, ce qui a rendu ce match vraiment important. Après les résultats, il semble que les Army Geniuses voulaient gagner plus car ils étaient capables de déchirer facilement leurs adversaires.