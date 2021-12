Résultats 2022 DPC SEA Division I et Division II Semaine 2

Jetons un bref coup d’œil à certains des matchs les plus intéressants qui ont eu lieu au cours de la semaine en SEA.

SEA est une région de Dota 2 qui attire souvent beaucoup d’attention car les équipes ont tendance à choisir des héros innovants et non conventionnels un peu en dehors de la méta. Après que la liste ait changé après TI 9, la plupart des meilleures équipes sont également à égalité, ce qui rend chaque rencontre encore plus spéciale.

Il y a eu plusieurs affrontements qui valaient la peine d’être regardés dans les divisions I et II, c’est pourquoi il est temps de les parcourir. Il reste encore deux semaines, donc chaque gain/perte compte.

Première division

Avec quelques-unes des meilleures équipes de la région en compétition, notre division I était pleine de faits saillants cette semaine. On regarde ce qui s’est passé.

Fnatic vs TNC

Nous avons eu une première série absolument fantastique de la semaine entre deux des meilleures équipes SEA au cours des deux dernières années. L’El Classico de l’Asie du Sud-Est est toujours un plaisir à regarder, et cette série n’a pas fait exception.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est que les deux équipes ont eu un repêchage similaire sur les deux matchs. Il y a eu quelques changements mineurs, mais Fnatic et TNC ont suivi la même tactique. Malheureusement, le résultat n’était pas en faveur de TNC car Armel Paul « Armel » Tabios et ses coéquipiers ont rapidement remporté les deux matchs.

La première map était plus intense car TNC avait pris l’avance dès le début. Malheureusement, leur alignement en fin de partie n’a pas pu utiliser son potentiel et le jeu est allé en faveur de Fnatic. Après avoir remporté le match 1, la centrale SEA a obtenu un repêchage similaire et a remporté le deuxième affrontement entre les deux équipes.

Exécration vs OB.Neon

OB.Neon était considéré comme l’un des favoris cachés, mais il semble que l’équipe ne puisse pas encore rivaliser avec les meilleurs. Malgré la victoire du premier match contre Execration, Tri Daya « Mamang Daya » Pamungkas et tous les autres ont perdu la série.

Suite à la victoire, OB.Neon a décidé de changer de composition, mais cela n’a pas été en leur faveur. Le match 2 était fortement unilatéral car Execration a pris l’avantage dès le début. Leurs adversaires se sont appuyés sur Ember Spirit et Luna, mais aucun n’a été capable de faire face à l’agression.

Le troisième jeu de la série était encore pire pour OB.Neon parce que Execration a choisi Luna pour eux-mêmes. La combinaison de Bloodlust et de tonnes de dégâts physiques a permis à l’équipe de repousser facilement ses ennemis et d’obtenir une victoire significative.

T1 contre l’équipe SMG

C’était l’un des combats que les gens s’attendaient à voir. L’équipe SMG est composée de plusieurs joueurs de classe mondiale, mais elle n’a pas pu vaincre T1, qui est l’une des deux équipes de la région à n’avoir pas encore subi de défaite.

Les deux matchs ressemblaient à une promenade dans le parc pour Karl « Karl » Matthew Baldovino et tout le monde. L’équipe SMG n’a pas été en mesure de trouver un moyen de surmonter les puissants choix de T1. En conséquence, ils ont perdu les deux cartes en 30 minutes environ.

Fnatic contre BOOM

BOOM Esports semble être le grand favori de la division I car il a réussi à battre un autre grand nom. Après leur impressionnante victoire la semaine dernière, cette fois, l’équipe a pu vaincre Fnatic. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que BOOM Esports a absolument dominé ses adversaires dans le premier match ; ce qui est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours.

Après la lourde défaite, Fnatic a dû intensifier son jeu, c’est pourquoi ils ont choisi Storm Spirit, ainsi que PA + Magnus. C’est l’une des formations les plus dangereuses de la méta actuelle, mais même cela n’a pas suffi à leur assurer la victoire. Le TA + Luna choisi de BOOM a fait trop de dégâts, même pour le Storm et le PA renforcés. En conséquence, après 50 minutes d’action Dota de haute qualité, BOOM a remporté la victoire.

Équipe SMG contre Motivate.Trust Gaming

La dernière série de Division I était entre Team SMG et Motivate.Trust Gaming. Yeik « MidOne » Nai Zheng et les autres membres de l’équipe de SMG ont dû gagner après leur défaite en début de semaine, ils avaient donc l’air vraiment motivés. Heureusement pour eux, ils n’ont eu que peu ou pas de difficulté à déchirer la compétition.

Les matchs 1 et 2 étaient à sens unique, c’est pourquoi ils ont duré environ 30 minutes. SMG était la meilleure équipe et méritait définitivement la victoire dans la série.

Section II

Suite aux résultats surprenants et aux matchs de grande qualité en Division I, il était temps de vérifier le second.

496 contre Polaris

Division II a commencé avec une série que beaucoup de gens s’attendaient à voir. Polaris Gaming fait sans aucun doute partie des favoris, mais il a eu la lourde tâche de monter contre 496. Heureusement, la chance était de leur côté car l’équipe des Philippines a réussi à l’emporter.

Le premier jeu était facile, mais le second a presque atteint une heure. Comme toute longue carte Dota 2, il y a eu beaucoup de combats et de moments intéressants, mais à la fin, Polaris a livré son coup de grâce.

Ragdoll contre InterActive Philippines

Ragdoll semble être l’une des surprises cachées de la Division II car l’équipe continue d’impressionner par ses compétences. Après avoir gagné contre l’un des grands noms la semaine dernière, il a fait de même contre InterActive Philippines. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que l’équipe a fait un retour complet après avoir perdu le premier match.

Le deuxième match de la série n’a duré que 24 minutes ; principalement à cause de Spirit Breaker. Ce héros devient de plus en plus populaire dans la méta actuelle car il permet à l’équipe d’obtenir des kills faciles.

Le match 3 était également à sens unique car Ragdoll a encore une fois choisi QoP et SB. IAP était mieux préparé cette fois, mais la liste n’a pas été en mesure de gérer la pression et de garantir suffisamment de temps pour son Phantom Lancer.

Nigma Galaxy SEA contre Talon Esports

Nigma Galaxy est sans aucun doute le favori de la division SEA II, et ils ont prouvé encore une fois qu’ils iraient très probablement en division I. Le match 1 a été en faveur de l’équipe nouvellement créée, mais le second ne s’est pas bien passé. Talon Esports avait une solide équipe de combats en équipe et n’a pas permis à Nigma Galaxy SEA d’utiliser son potentiel.

Le troisième match a duré une heure et plein de moments intenses qui ne nous ont pas permis de deviner quelle équipe allait gagner. Au final, Wilson « poloson » Koh Chin Wei et ses copains ont fait l’impossible et ont remporté la victoire.

Polaris Esports contre Lilgun

Polaris Esports continue de dominer la Division II après une nouvelle victoire, mais cette fois, c’était contre Lilgun. Ce dernier a remporté le deuxième match de la série, grâce à Spirit Breaker, mais l’équipe n’a pas pu faire de même dans le match 3. Bien que l’équipe ait eu un meilleur repêchage, Enigma était trop fort et a permis à Polaris Esports de remporter la série et un deuxième victoire de la semaine.

Arm Geniuses contre Talon Esports

La dernière série était le quatrième match à mort de trois matchs de la semaine en faveur de Talon Esports. Après avoir remporté le premier match, Damien « kpii » Chok et tous les autres membres de l’équipe ont choisi une formation très gourmande qui a mis beaucoup de temps à se connecter. Inutile de dire que Arm Geniuses n’a pas laissé cela se produire et a assuré la victoire.

La bonne nouvelle pour kpii et les autres, c’est qu’ils ont choisi un repêchage plus solide lors du troisième match de la série. Invoker et Anti-Mage n’ont pas permis à AG d’utiliser leur draft comme ils le voulaient, ce qui a permis à Talon Esports de gagner.