Résultats 2022 DPC SEA Division I et Division II Semaine 4

Action et résultats de la semaine dernière.

Après les matchs de la semaine 3, la quatrième semaine a vu BOOM Esports dominer à nouveau. Cependant, les autres équipes étaient également divertissantes à regarder alors que nous retournions à l’action avec les jeux en cours. Nous verrons brièvement les résultats des divisions I et II.

Première division



Matchs de la semaine 4 de la première division de l’Asie du Sud-Est.

T1 Vs Neon Esports

Bien que Neon ait réussi à remporter la série de matchs, T1 s’est bien battu et les matchs étaient amusants à regarder. Le premier match a été largement en faveur du T1 qui a complètement dominé le match du début à la fin. Avec très peu d’espoir, Neon a appelé « GG » environ 24 minutes après le début du match. Le deuxième match a vu un revirement de Neon, où ils ont remporté le match en environ 42 minutes. T1 n’a pas réussi à revenir lors du dernier match et le résultat était similaire au second.

Équipe SMG Vs Exécration



SMG a tenu bon contre Execration, ce dernier concédant les deux matchs. Le premier match était un match unilatéral de 23 minutes, où Execration a été éliminé et n’a pas réussi à prendre de bonnes décisions au début du match. Le deuxième match a vu une performance légèrement meilleure d’Execration. Cependant, SMG a bien contrôlé le jeu et a remporté la série 2-0.

Fnatic Vs Motivate.Trust Gaming

Le premier match entre ces deux-là était un va-et-vient en termes d’élan. Cependant, c’est MG.Trust qui est arrivé en tête avec un score de 28-38. Le deuxième match a vu un beau retour de Fnatic, où Marc Polo Luis « Raven » Fausto a dominé sur son Wraith King. Le dernier match avait Fnatic écrit partout et s’est terminé par un score de 28-16 en leur faveur. Fnatic a gagné 2-1 contre Motivate.Trust Gaming.

TNC Predator contre BOOM Esports



TNC se bat durement dans le DPC et ils ont été confrontés à une équipe BOOM en forme. Ils ont livré un combat décent contre le top de la ligue, mais ont perdu les deux matchs. Aucun des matchs n’était à sens unique, ce qui montre les efforts déployés par TNC.

T1 Vs Motivate.Trust Gaming



La dernière série a vu une action de fissuration entre ces deux. Carlo « Kuku » Palad de T1 a dominé sur son Doom, tout comme Nuengnara « 23savage » Teeramahanon avec Phantom Assassin. Après avoir perdu le match 15-42, MG.Trust est revenu en force lors du deuxième match, avec un score relativement bas de 26-13 en faveur de Trust Gaming. T1 a arraché le dernier match, le remportant sur un score d’égalité de 21-21.

Section II



Nous voyons Nigma Galaxy, Polaris Esports et Ragdoll à égalité à la première place de la semaine 4 de DPC.

Nigma Galaxy contre les génies de l’armée



Nigma a eu quelques incohérences dans la première série, mais est arrivé en tête, gagnant 2-1. Le premier match s’est déroulé 24-31 en faveur de Nigma. Cependant, Army Geniuses a renversé la vapeur pour remporter une victoire très confortable avec un score de 10-28. Le dernier match a été très difficile pour AG car ils ont bien joué, mais n’ont pas pu faire face à Phantom Assassin de Nigma.

Ragdoll contre Talon Esports



Talon a perdu 2-0 contre Ragdoll. Le premier match de 40 minutes a vu Medusa de Ragdoll prendre le contrôle total du milieu à la fin du match, et Talon n’a pas pu trouver un moyen de la tuer. Le deuxième match a été un désastre absolu pour Talon et probablement l’une de leurs plus mauvaises performances. Avec un score de 29-3, Ragdoll contrôlait le jeu et Talon semblait désemparé.

496 contre Lilgun



Dominant le premier match avec Mars et Kunkka, 496 ont gagné 33-56 en moins de 50 minutes. Le deuxième match a également joué en leur faveur avec Leshrac dictant le rythme du match et Phantom Lancer l’achevant. 496 ont balayé Lilgun 2-0.

Talon Esports contre InterActive Philippines

Après une cruelle défaite contre Ragdoll, Talon avait besoin d’un booster de moral, et c’est ce qu’ils ont eu contre IAP. Finissant le premier match 9-47 en leur faveur, Talon a dominé le match. Le deuxième match n’a pas été différent, IAP perdant 55-14. L’IAP n’a pas encore remporté un seul match avec deux semaines avant la fin du DPC.