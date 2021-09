Résultats AEW All Out 2021: mises à jour en direct, carte de match et surprises

AEW a fait parler de lui en 2021, avec l’expansion de la promotion avec une nouvelle émission du vendredi soir – Rampage – et la signature d’un accord avec CM Punk. Le dernier AEW PPV, All Out, a beaucoup évolué. L’événement de cette année revient au Now Arena à Hoffman Estates, dans l’Illinois, bien que l’événement soit annoncé comme ayant lieu à Chicago. Au fur et à mesure de la diffusion de l’événement, vous pouvez consulter les résultats en direct ci-dessous, qui seront mis à jour au fur et à mesure de l’émission. Il y aura également des critiques de chaque match.

Le CM Punk susmentionné aura son premier match AEW pendant All Out, alors qu’il affronte Darby Allin dans un match, ce qui semble être l’événement principal de la soirée. Il y a aussi une revanche entre Kenny Omega et Christian Cage, mais cette fois, c’est pour le championnat du monde AEW. Cage peut-il prendre un autre titre à Omega ? All Out verra également Paul Wight – anciennement connu sous le nom de The Big Show – alors qu’il revient sur le ring pour combattre QT Marshall.

Si vous souhaitez regarder All Out, vous pouvez regarder en PPV traditionnel via votre fournisseur de câble ou de satellite. Cependant, Bleacher Report a les droits exclusifs de le diffuser, vous aurez donc besoin de l’application B/R, mais pas de l’application B/R Live, qui a été supprimée en juin. AEW All Out coûte 50 $ à regarder. L’application B/R est disponible sur Roku, iOS, Android et Amazon Fire TV – qui a été lancée vendredi, et est extrêmement simple.

Carte de match AEW All Out 2021 :

Jurassic Express, Wheeler Yuta, Chuck Taylor et Orange Cassidy contre Matt Hardy, Private Party et TH2 [Buy-In]Women’s Casino RoyaleJon Moxley contre Satoshi KojimaPaul Wight contre QT Marshall (avec Aaron Solow et Nick Comoroto)Chris Jericho contre MJF (Si Jericho perd, il se retirera de la compétition sur le ring à AEW)Miro (c) contre Eddie Kingston (Championnat TNT)Young Bucks (c) contre Lucha Brothers (match en cage en acier pour le championnat du monde par équipe AEW)Dr. Britt Baker, DMD (c) contre Kris Statlander (Championnat féminin AEW)Kenny Omega (c) contre Christian Cage (Championnat du monde AEW)CM Punk contre Darby Allin

Le match de battle royale féminin mettra en vedette : Riho, Anna Jay, Nyla Rose, Thunder Rosa, The Bunny, Big Swole, Tay Conti, Julia Hart, Diamante, Penelope Ford, Red Velvet, Hikaru Shide, Emi Sakura, Jade Cargill, Kiera Hogan , Abadon, Leyla Hirsch, KiLynn King, Rebel, Jamie Hayter et un autre lutteur à déterminer. Quelqu’un d’autre pense que nous verrons les débuts de Ruby Soho à l’AEW?

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Bryan Danielson (Daniel Bryan à la WWE) ferait également ses débuts à l’AEW à All Out. Rien n’est confirmé, mais si c’est vrai, ce sera un PPV à retenir.

Si vous n’avez pas la patience d’attendre que All Out commence, pourquoi ne pas consulter le dernier épisode du podcast de lutte de GameSpot, Wrestle Buddies ? Cette semaine, Chris E. Hayner et Mat Elfring prédisent les gagnants et les perdants de All Out, aux côtés de leur AI PredictionBot 3000 sophistiqué. De plus, le Smackdown Hacker revient pour parler de rumeurs assez étranges pour AEW et All Out. Vous pouvez consulter cet épisode ci-dessus.

Vous pouvez regarder The Buy-In gratuitement dans le tweet ci-dessous. Il y aura un match sur la carte tout au long du pré-show.

Le rachat

Jurassic Express, Wheeler Yuta, Chuck Taylor et Orange Cassidy contre Matt Hardy, Private Party et TH2

Match en cours

Les notes ou les changements de carte seront notés ici pendant le pré-spectacle.

Mise à jour…