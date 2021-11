Résultats AEW Full Gear, notes: la page ‘Hangman’ remporte enfin le titre mondial

Il a finalement remporté l’or (Photo: AEW)

All Elite Wrestling a mené son plus grand arc narratif à une conclusion émotionnelle alors que «Hangman» Adam Page a finalement remporté le championnat du monde AEW à Full Gear.

La star bien-aimée fait partie de la compagnie de Tony Khan depuis le début il y a plus de deux ans, et il a battu Kenny Omega lors de l’événement principal de samedi soir pour enfin remporter l’or.

C’était tout ce qu’il fallait et plus encore, avec un match fantastique qui a récompensé les fans qui ont été là tout le temps à travers tous ses rebondissements.

Page – qui est sorti sur son cheval pour l’événement principal – a vécu un voyage phénoménal, de sa première querelle avec Omega à son manque de confiance en soi.

Il a vu ses amis remporter des titres, avec l’histoire elle-même centrée sur d’anciennes amitiés et un chemin vers la rédemption, et l’émotion ici était plus que suffisante.

La fin en particulier mérite une mention spéciale, avec The Young Bucks descendant pour une interférence mais s’arrêtant avant de s’impliquer.

Au lieu de cela, ils semblaient approuver Page après avoir frappé deux Buckshot Lariats, le laissant épingler Kenny pour l’or.

L’Ordre des Ténèbres a célébré avec Page à un moment approprié après la saga qui l’a mené à ce moment.

CM Punk bat Eddie Kingston, Bryan Danielson bat Miro et Jay Lethal signe

Le premier match sur la carte principale a vu MJF battre Darby Allin dans l’un des combats de la nuit (lors d’une soirée jonchée de prétendants à cette couronne).

À la fin, le méchant a essayé d’inciter Allin à utiliser sa planche à roulettes et d’être disqualifié, mais lorsque l’arbitre s’en est débarrassé, il a cloué son adversaire avec la bague en diamant et a remporté la victoire.

Deux des meilleurs duos au monde ont prouvé leur valeur et plus encore dans le match pour le titre mondial par équipe AEW alors que Lucha Brothers a conservé FTR.

Il y a eu des clins d’œil à Eddie Guerrero alors que Full Gear a eu lieu au même endroit lors de ses spectacles hommage après sa mort à l’âge de 38 ans le 13 novembre 2005.

Les règles assouplies pour les combats de tag d’AEW peuvent être choquantes, mais cela n’a rien changé ici car les quatre hommes ont livré.

Le tournoi World Title Eliminator s’est terminé lorsque Bryan Danielson a vaincu Miro dans un match de crack, gagnant avec un DDT dans une guillotine.

C’était Falls Count Anywhere alors que le Superkliq – The Young Bucks et Adam Cole – affrontait Jungle Boy, Luchasaurus et Christian Cage.

C’était tout aussi brutal qu’il aurait dû l’être avec quelques gros et méchants moments alors que Jungle Boy a effectué le tombé sur Matt Jackson après un ConChairTo pour une énorme victoire.

Cody Rhodes et PAC ont remporté la victoire sur Andrade El Idolo et Malakai Black, les deux équipes ayant leurs problèmes, ce qui a donné une belle tournure à l’action.

Dr. Britt Baker, DMD a conservé le titre mondial féminin AEW contre Tay Conti dans un grand match dans une position difficile après l’incroyable énergie des cinq premiers combats.

CM Punk et Eddie Kingston ont tenu la promesse d’un combat total dominé par les frappes de la meilleure façon.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Il y avait beaucoup de bavardages et de sang avec la couronne entièrement partagée entre les deux hommes avant que Punk ne gagne après avoir frappé un deuxième GTS, et Kingston a refusé une poignée de main après la cloche.

The Inner Circle a battu Men of the Year et American Top Team après que Chris Jericho ait frappé un Frog Splash en hommage à Guerrero, et j’espère que ce Street Fight est la fin de la querelle.

Nous avons également vu les débuts de la star de ROH Jay Lethal, qui a lancé un défi pour le titre TNT contre le champion Sammy Guevara sur Dynamite cette semaine.

Résultats et notes AEW Full Gear

MJF a effectué le tombé sur Darby Allin (UNE)

Titres mondiaux par équipe AEW: Lucha Brothers (c) bat FTR (UNE-)

Finale du tournoi des éliminateurs du titre mondial: Bryan Danielson bat Miro (UNE-)

Les chutes comptent partout: Jungle Boy, Luchasaurus et Christian Cage battent The Young Bucks et Adam Cole (B+)

Titre mondial féminin AEW: Britt Baker (c) bat Tay Conti (B) CM Punk a effectué le tombé sur Eddie Kingston (UNE)

Combat de rue: The Inner Circle a battu la meilleure équipe américaine et les hommes de l’année (C+)

Titre mondial AEW: ‘Hangman’ Page bat Kenny Omega (c) (A+)

