Résultats AP ICET 2021: Vérifiez les résultats de l’Andhra Pradesh ICET 2021 en ligne sur sche.ap.gov.in, vérifiez la feuille de notes, le lien de téléchargement, la date limite, les dates de conseil

Résultats AP ICET 2021 Dernières nouvelles aujourd’hui: Au milieu d’une baisse constante des nouveaux cas de Covid, les responsables de l’APSCHE avaient mené l’AP ICET 2021 en mode hors ligne dans les centres d’examen désignés à la mi-septembre.

Comment vérifier les résultats AP ICET 2021 en ligne : Après l’enchaînement des résultats du jury, place aux résultats des concours et des cours professionnels. Aujourd’hui est un jour important pour tous les étudiants de l’AP ICET. Le Conseil d’État de l’enseignement supérieur d’Andhra Pradesh doit annoncer aujourd’hui les résultats du test d’entrée commun intégré d’Andhra Pradesh. L’AP ICET a eu lieu les 17 et 18 septembre. Au milieu d’une baisse constante du nombre de nouveaux cas de Covid, les responsables de l’APSCHE avaient mené l’AP ICET 2021 en mode hors ligne dans les centres d’examen désignés à la mi-septembre. L’AP ICET 2021 sera déclaré sur les sites Web officiels – sche.ap.gov.in et manabadi.co.in aujourd’hui. Pas moins de 60 000 étudiants ont passé le test, selon les responsables.

