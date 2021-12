Résultats Big Team Battle Bonanza II

Qui remporterait le très attendu retour en force de la Big Team Battle Bonanza entre la Team Walshy et la Team Goldenboy ?

Le Halo Championship Series (HCS) est au milieu de son premier événement LAN de l’année – le Raleigh Kickoff Major. Des équipes de niveau professionnel et amateur ont jeté leur chapeau sur le ring pour une part de plus de 250 000 $ USD et le droit de se considérer comme la meilleure équipe de Halo Infinite. Alors qu’une grande partie du tournoi comportait un gameplay de haute intensité entre les meilleurs au monde, il y a toujours du temps pour s’amuser lors d’un événement de ce calibre.

Entrez des rivaux amicaux – la légende Halo David « Walshy » Walsh et le commentateur Alex « Goldenboy » Mendez. La paire est l’un des meilleurs duos de casting de Halo Esports. Cependant, ne vous laissez pas tromper. Walshy et Goldenboy sont engagés dans une rivalité depuis SXSW en 2019. Lors de cet événement fatidique, l’équipe Goldenboy a battu l’équipe Walshy lors du tout premier Big Team Battle Bonanza. La compétition mettait en vedette les deux personnalités en tant que capitaines d’équipe, chacune ayant une équipe de pros derrière elle pour une épreuve de force en grande équipe.

Cette soirée à Raleigh a marqué un match revanche de deux ans en préparation. L’équipe Walshy et l’équipe Goldenboy se sont à nouveau affrontées dans Big Team Battle, et les résultats peuvent vous choquer.

La mise en place

Regarder @AdamColePro à @HCS. LFG ! @Halo #halo pic.twitter.com/2AC4h4HlSA – Dr Britt Baker, DMD (@RealBrittBaker) 19 décembre 2021

L’introduction a été spectaculaire, alors que l’annonceur a accueilli Walshy et Goldenboy sur scène. Goldenboy est entré avec une ceinture de lutte glorieuse – son trophée proverbial Big Team Battle Bonanza. Chaque équipe a présenté ses choix de premier plan ; Goldenboy a accueilli le lutteur professionnel Adam Cole et Walshy a fait venir le président d’OpTic Gaming Hector « H3CZ » Rodriguez.

Goldenboy et Walshy ont fait des allers-retours avec leur conversation poubelle, préfigurant sans aucun doute ce qui se déroulerait. Les deux équipes comptaient 12 joueurs, dont les capitaines. L’équipe Walshy avait des goûts du meilleur OGRE 2 de tous les temps de Halo et du vétéran Snip3down. De l’autre côté, Goldenboy est parti en guerre aux côtés de l’entraîneur OpTic Lunchbox et du joueur aPG.

Listes

Équipe Goldenboy

Goldenboy Adam Cole (All Elite Wrestling Star) Chris Puckett UberNick Jennifer « Lady Echidna » Hal Bradley « aPG » Laws ShadyG Jason « Lunchbox » Brown OpTic Hitch Dan Rue RealLifeSpartan Ruthless (événement VIP)

Équipe Walshy

Walshy Hector « OpTic H3CZ » Rodriguez Tom « OGRE2 » Ryan Oath TheReachWay Eric « Snip3down » Wrona Jonathan « Renegade » Willett Valoryze RevivedAntihero RitzyPizza Erika (événement VIP) Chris (événement VIP)

Goldenboy remporte le deuxième BTB Bonanza consécutif

Équipe @Walshy avec la casquette de drapeau en OT pour gagner le match 2 ! pic.twitter.com/noSfTJkRNC – Halo Esports #HCS (@HCS) 19 décembre 2021

L’équipe Goldenboy a pris les devants en remportant Stockpile sur Highpower 3-2. Il semblait que le vainqueur du BTB Bonanza 2019 avait le numéro de Walshy, mais la légende de Halo n’irait pas tranquillement. L’équipe Walshy s’est rétablie d’un déficit dans le deuxième match, où le capitaine Clutch lui-même a obtenu une capture de drapeau en prolongation grâce à un merveilleux triple kill Snip3down pour garder son équipe dans le mélange.

LE RÉSERVOIR BAT TOUT ! @UberNick_ pic.twitter.com/py2Bx8AiOM – Halo Esports #HCS (@HCS) 19 décembre 2021

Comme le destin l’a voulu, la série est allée à un troisième match décisif – Contrôle total sur la fragmentation. Les deux équipes ont fait leurs preuves dans un va-et-vient. L’élan a basculé d’un côté à l’autre. L’équipe Walshy a établi une avance rapide avant que l’équipe Goldenboy ne se rallie pour égaliser le match. Cela s’est joué dans les 30 dernières secondes, où l’équipe Goldenboy a établi le contrôle de la carte et a obtenu le dernier point, assurant sa victoire.

Ce fut l’un des concours les plus excitants de la journée. Goldenboy a conservé le titre Big Team Bonanza et possède désormais plus de droits de vantardise qu’on ne pourrait l’imaginer.

Retour 2 Retour 😎 pic.twitter.com/wAhmtXzG4x — Goldenboy | G4 (@GoldenboyFTW) 19 décembre 2021

Journal de jeu

Stock sur Highpower Team Goldenboy gagne 3-2 CTF sur Deadlock Team Walshy gagne 3-1 Total Control on Fragmentation Team Goldenboy gagne 3-2

Revenez demain pour plus d’informations sur le coup d’envoi du HCS Raleigh !

Image caractéristique : HCS