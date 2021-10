Résultats bruts de la WWE, notes: Bianca Belair décime Charlotte Flair

L’EST de la WWE a eu le dernier mot (Photo: WWE)

Bianca Belair a eu le dernier mot sur WWE Raw en éliminant Charlotte Flair avec une chaise en acier après avoir raté une chance de remporter le championnat féminin.

L’EST de la WWE, qui est à quelques jours d’affronter Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Becky Lynch pour l’or à Crown Jewel en Arabie saoudite, a raté l’occasion de devenir Bianca Two-Belts après que Flair se soit disqualifiée.

Charlotte a lancé l’émission lundi soir en insistant sur le fait qu’elle allait battre Belair et conserver son titre lorsqu’ils se sont rencontrés plus tard dans la soirée.

Bien sûr, la challenger avait quelque chose à dire à ce sujet alors qu’elle rejoignait la championne sur le ring et promettait de gagner l’or et de l’amener à Crown Jewel pour devenir une double championne.

Ce n’était pas le cas, mais les deux superstars ont livré quelque chose de spécial alors qu’elles se sont efforcées de présenter un vrai spectacle – et cela a abouti à un affrontement au niveau de WrestleMania.

L’énergie et le talent affichés étaient vraiment spéciaux ici, les fans scandant à juste titre « c’est génial » lors d’un match qui a vu une grande action cloche à cloche.

En fin de compte, la fin a été le seul point faible car Charlotte s’est fait disqualifier avec une chaise en acier – bien qu’aucune des femmes n’aurait dû subir la perte, il s’agit donc d’une plainte relativement mineure.

Belair a terminé la soirée en tête après avoir pris la chaise de Flair et lui avoir fait exploser, lui donnant tout l’élan nécessaire pour un autre match pour le titre majeur à Crown Jewel.

Doudrop bat Shayna Baszler et Xavier Woods est en finale du King of the Ring

Le premier match de la soirée a vu Xavier Woods se rapprocher de son rêve de remporter le King of the Ring en battant Jinder Mahal en demi-finale.

Le match était divertissant, le résultat étant absolument le bon choix alors que l’homme du New Day a frappé le coude pour se qualifier pour la finale à Crown Jewel.

Après une interaction dans les coulisses avec Reggie – qui était en fuite avec son titre 24/7 – Austin Theory s’est retrouvé prêt pour un match avec R-Truth, bien que ce soit en fait Jeff Hardy face à l’ancienne star de NXT plutôt que Truth en tant que paire. a eu un excellent sprint avant que Theory ne remporte une autre grande victoire.

Theory a remporté une autre victoire sur Hardy (Photo: WWE)

Par la suite, l’énigme charismatique a eu une certaine revanche en frappant le Twist of Fate et en prenant un selfie avec l’étoile montante.

Big E et Drew McIntyre étaient encore une fois des partenaires improbables essayant de s’entendre alors qu’ils affrontaient Dolph Ziggler et Robert Roode dans un bon combat par équipe.

En fin de compte, le champion de la WWE a été identifié et a atteint le Big Ending sur Roode pour la victoire, et a battu son challenger Crown Jewel.

Mansoor a été viré (Photo: WWE)

Mansoor a battu Cedric Alexander dans un autre sprint très amusant, même si on se demande s’il y avait un plan derrière la reprise de Hurt Business quand ils l’ont fait.

Après la cloche, Mustafa Ali est sorti pimpant alors qu’il promettait d’effacer le sourire du visage de son ancien partenaire de l’équipe – mais un Mansoor enflammé a riposté et a promis de battre Ali en Arabie saoudite.

Goldberg et Bobby Lashley ont eu une interview sur place avant leur match No Holds Barred plus tard cette semaine, le premier insistant sur le fait que ses menaces de mort sont des promesses – et le All Mighty souligne que c’est criminel.

Cependant, il n’impliquera pas les autorités, et Lashley finit par attirer l’attention de Goldberg en élevant son fils et promet de faire demander grâce à son rival jeudi soir.

Bobby sort et Goldberg a un bouchonneur d’une ligne alors qu’il dit: « Je te tue jeudi! »

RK-Bro a battu The Street Profits par disqualification cette semaine alors que les deux ont organisé un grand match malgré la fin, qui est survenue lorsque AJ Styles et Omos se sont impliqués pour coûter à leurs adversaires Crown Jewel.

Il convient également de noter à quel point Montez Ford et Angelo Dawkins sont bons, le premier étant présenté à juste titre comme une future star de l’évasion et le dernier montrant également un grand potentiel.

Le tournoi Queen’s Crown s’est poursuivi dans la même veine, alors que Doudrop a causé un bouleversement majeur en faisant rouler Shayna Baszler dans une épingle pour inverser l’embrayage Kirifuda – mais c’était encore moins de trois minutes.

Xavier Woods a regardé Finn Balor battre Mace, et Kofi Kingston est sorti pour séparer les finalistes du King of the Ring pour les empêcher d’en venir aux mains avant le spectacle de jeudi.

* WWE Raw est diffusé le lundi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

Résultats et notes bruts de la WWE

roi de l’anneau: Xavier Woods a effectué le tombé sur Jinder Mahal (B) Austin Theory a battu Jeff Hardy (B-) Big E et Drew McIntyre ont vaincu les Dirty Dawgs (B) Mansoor a battu Cédric Alexander (C+) RK-Bro a battu The Street Profits via DQ (B+)

couronne de la reine: Doudrop stupéfait Shayna Baszler (C)

Titre féminin brut: Bianca Belair bat Charlotte Flair (c) via DQ (UNE)

