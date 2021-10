Résultats bruts de la WWE, notes: Drew McIntyre attaque Big E après le match Usos

Les rivaux du titre de la WWE se sont battus à Raw (Photo: WWE)

Drew McIntyre a présenté le champion de la WWE Big E à la fin d’un épisode mouvementé de Raw.

Lundi soir, les tournois King of the Ring et Queen’s Crown se trouvaient aux extrémités opposées du spectre, mais l’événement principal a procuré une véritable excitation avant Crown Jewel la semaine prochaine.

La soirée s’est ouverte avec McIntyre se dirigeant vers le ring, pour être interrompu par un Big E enflammé.

Le champion – qui a certainement le sens des mots – a admis qu’il comprenait pourquoi Drew voulait récupérer le titre, car il faisait référence au nectar qui dégoulinait de son corps.

Le guerrier écossais a riposté et a juré de faire rouler l’homme du New Day, mais les Usos l’ont interrompu et ils ont échangé cédé la place à un événement principal à succès.

Jimmy et Jey se sont assurés d’attaquer leurs adversaires pour clore le segment, et le décor était planté.

L’idée de partenaires tag qui ne s’entendent pas est quelque chose que la WWE aime beaucoup revisiter – en fait, nous en avons vu d’autres exemples dans cette même émission – mais cela a bien fonctionné ici.

Le match en lui-même était absolument fantastique, et les choses se sont déroulées exactement comme elles le devraient lorsque McIntyre a sorti Big E du ring alors qu’il essayait de leur faire gagner.

Ils se sont bagarrés au bord du ring avec Drew qui s’est fait éclater sur la table des annonceurs, et le champion de la WWE a été compté avant que Jimmy et Jey ne fassent des plongées stéréo par-dessus.

Les adversaires de Crown Jewel ont riposté, mais il était temps pour une autre tournure alors que McIntyre frappait un Claymore sur son rival pour se tenir debout alors que Raw s’éloignait de l’antenne.

Bobby Lashley menace Goldberg, Xavier Woods progresse dans King of the Ring et Becky Lynch se dresse face à ses rivaux

Le premier match de la soirée a vu Xavier Woods se qualifier pour les demi-finales du King of the Ring dans un match fantastique avec Ricochet.

Cela a joué sur les points forts des deux hommes, et la star de New Day remportant la victoire garantit que le rêve qu’il remporte la couronne est toujours vivant.

Shelton Benjamin et Cedric Alexander de Hurt Business ont fait un travail rapide sur Mustafa Ali et Mansoor, avec Michinoku Driver de Cedric sur Ali remportant la victoire alors que Benjamin retenait Mansoor.

Ali et Mansoor s’affronteront à Crown Jewel (Photo: WWE)

Ali a assommé son partenaire au tapis et est sorti en trombe après la cloche, et plus tard dans le spectacle, il l’a réprimandé dans les coulisses avant de l’attaquer par derrière, organisant un match en Arabie saoudite la semaine prochaine.

Ailleurs, le tournoi Queen’s Crown s’est poursuivi alors que Shayna Baszler a détruit Dana Brooke dans le genre de match que la reine de pique devrait avoir en ce moment.

Cependant, l’autre match du tournoi plus tard dans l’émission – qui a vu Doudrop battre Natalya dans un combat décent – ​​était également très court, ce qui signifie que les quatre matchs du premier tour ont duré moins de neuf minutes.

Baszler ressemble au favori pour gagner mais les matchs ont besoin de plus de temps (Photo: WWE)

Cela doit s’améliorer avec les demi-finales, mais cela ressemble à une occasion manquée par la WWE de faire en sorte que le tournoi inaugural signifie quelque chose de plus.

Quoi qu’il en soit, nous avons également vu Riddle – sans Randy Orton pour l’aider – défier Omos dans un match, et il a dû faire face sans la Viper.

Le géant a détruit l’Original Bro dans une victoire facile, Styles ajoutant à l’histoire en exigeant des rediffusions au ralenti avant qu’Orton ne se faufile et ne le frappe avec un RKO après la cloche.

Bobby Lashley a eu des mots forts pour Goldberg, démolissant la légende de la WCW et jurant de mettre fin à sa carrière lorsqu’ils se rencontreront dans un match No Holds Barred le 21 octobre.

Le All Mighty avait des mots forts pour Goldberg (Photo: WWE)

Austin Theory a battu Jeff Hardy dans un match amusant mais bref entaché d’absurdités 24h/24 et 7j/7, mais l’ancienne star de NXT a remporté une victoire majeure lors de ses débuts sur le ring à Raw.

Lors du dernier match du premier tour du King of the Ring, Jinder Mahal – grâce à une distraction alors que Veer et Shanky se sont battus avec Woods au bord du ring – a battu Kofi Kingston, ce qui signifie que les fans n’obtiendront pas une toute nouvelle demi-finale la semaine prochaine.

Enfin, le match par équipe proposé opposant Sasha Banks et Bianca Belair à Becky Lynch et Charlotte Flair a tout de suite sombré dans le chaos alors que le Legit Boss et l’EST de la WWE ne pouvaient pas se mettre d’accord sur qui commencerait le combat.

L’homme les a attaqués mais a fini par être poussé contre la reine sur le tablier, ce qui a conduit à une bagarre sauvage entre les quatre superstars.

Finalement, Adam Pearce et Sonya Deville leur ont ordonné de monter sur le ring et de commencer le match, mais cela n’a fait grand-chose qu’après la pause.

Ils ont finalement commencé le match, mais à la fin, tout a de nouveau tourné au sud lorsque Flair a giflé Becky pour se marquer et l’empêcher d’obtenir la victoire, avant que Bianca n’attaque Sasha et que l’arbitre demande un double DQ.

Finalement, Lynch était la dernière femme debout après une autre bagarre.

* WWE Raw est diffusé le lundi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

Résultats et notes bruts de la WWE

roi de l’anneau: Xavier Woods épinglé Ricochet (UNE) Hurt Business bat Mustafa Ali et Mansoor (C)

couronne de la reine: Shayna Baszler a détruit Dana Brooke (C+) Omos a battu Jedusor (C) Austin Theory a effectué le tombé sur Jeff Hardy (C+)

roi de l’anneau: Jinder Mahal bat Kofi Kingston (B) Sasha Banks et Bianca Belair contre Becky Lynch et Charlotte Flair était le chaos (B+)

couronne de la reine: Doudrop bat Natalya (C+) Les Usos ont vaincu Big E et Drew McIntyre par décompte (UNE-)

