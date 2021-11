Résultats bruts de la WWE, notes: Rey Mysterio éliminé de l’équipe Survivor Series

Le All Mighty a coûté à Rey sa place dans l’équipe (Photo: WWE)

Adam Pearce a retiré Rey Mysterio de l’équipe de Raw à la WWE Survivor Series après avoir perdu contre Bobby Lashley.

Pour la deuxième semaine consécutive, le responsable de la WWE a puni un membre de la famille Mysterio après l’avoir mis dans un match avec le All Mighty, et il a remplacé le légendaire luchador par Austin Theory.

Plus tôt dans la nuit, Rey s’était plaint de ce qui s’était passé avec Dominik la semaine dernière, ce qui a conduit Pearce à le réserver contre Lashley dans l’événement principal.

Dominik était au bord du ring pour le match alors que son père affrontait l’ancien champion de la WWE dans un bon combat qui était parfois un peu bâclé.

Heureusement, Mysterio est l’un des meilleurs de tous les temps (et Bobby n’est pas en reste) et ils étaient plus que capables de s’adapter à la volée pour garder le match sur la bonne voie.

En fin de compte, Lashley a remporté la victoire après que Rey ait atteint le 619 et un splash, seulement pour se retrouver dans le Hurt Lock.

Pearce est sorti pour retirer Rey de l’équipe de Raw – tout comme son fils la semaine dernière – seulement pour qu’Austin Theory apparaisse et attaque Dominik par derrière.

L’officiel a été impressionné par son style et a décidé que l’ancienne star de NXT serait à Survivor Series à la place de Rey.

Liv Morgan tient tête à Becky Lynch, les Usos attaquent Big E et Kevin Owens bat Finn Balor

Big E a lancé l’émission en abordant les assauts de The Bloodline contre Sir Kofi Kingston et le roi Xavier Woods alors qu’il promettait de se venger de Roman Reigns à Survivor Series.

Il a ensuite appelé Kevin Owens, qui est sorti et a admis qu’il avait craqué après que le champion de la WWE lui ait coûté son récent match contre Seth Rollins et l’ait qualifié de menteur.

Il a insisté sur le fait que tout ce qui se passait était la faute de E et s’est éloigné lorsque l’homme du New Day a lancé un défi, seulement pour que les Usos tendent une embuscade à Big E sur la rampe.

Jimmy et Jey ont envoyé un message à Big E (Photo: WWE)

Jedusor l’a sauvé, Sonya Deville faisant un match de tag qui était assez décent, mais qui n’a duré que jusqu’à ce que Seth Rollins quitte le bureau des commentaires et s’implique, provoquant un DQ.

Randy Orton a effectué l’arrêt pour transformer cela en un match par équipe à six, mais Rollins a réussi à frapper un coup de coude et à enrouler l’Original Bro pour la victoire.

Dans les coulisses, Bianca Belair a fait référence à Survivor Series et a abordé les actions récentes de Doudrop, avant que Tamina n’apparaisse et organise un match.

Kevin Owens et Finn Balor ont eu un banger absolu (Photo: WWE)

Avant cela, KO a admis avoir menti et a été interrompu par Finn Balor, qui a déclaré qu’il ne faisait pas confiance à Owens car ils ont accepté leur propre combat plus tard.

Bianca Belair a battu Tamina avec le KOD dans un bel affrontement, avant que Doudrop ne sorte et n’insiste sur le fait qu’elle n’en profiterait pas ce soir, mais elle vient pour l’EST de la WWE après Survivor Series.

Becky Lynch est sortie pour répondre à Charlotte Flair, alors qu’elle s’en prenait à son ancienne amie et à la façon dont les choses se sont passées entre elles, promettant de la battre dimanche.

Liv Morgan sera-t-elle celle qui détrônera Becky Lynch ? (Photo : WWE)

Liv Morgan l’a interrompu, partageant un moment avec Lynch qui a affirmé qu’elle aurait dû remporter le titre pendant son absence avant qu’elle ne puisse mettre la main dessus maintenant. Liv a qualifié Big Time Becks de « big time b*h », et a contré un Man Handle Slam alors que la championne de Raw Women quittait le ring.

Les Street Profits ont battu Alpha Academy dans un brillant combat par équipe qui a réussi à briller malgré le nombre de fois que nous avons vu cette combinaison à SmackDown cette année.

Chad Gable et Otis avaient fière allure ici même dans la défaite, tandis qu’Angelo Dawkins et Montez Ford ont tenu bon contre deux fantastiques grapplers.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Zelina Vega a battu Nikki ASH avec un Code Red avant que Rhea Ripley ne batte Carmella immédiatement après, avant que la reine Zelina ne taquine Nikki et laisse entendre qu’elle était le maillon faible tout en qualifiant la victoire de Rhea de coup de chance.

Kevin Owens a battu Finn Balor dans un combat absolument merveilleux entre deux stars qui se connaissent si bien.

C’était alors l’heure de l’action par équipe, alors qu’AJ Styles et Omos – ce dernier réalisant l’essentiel du match pour son équipe – ont battu Dolph Ziggler et Robert Roode.

* WWE Raw est diffusé le lundi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

Résultats et notes bruts de la WWE

Big E et Riddle ont battu The Usos via DQ, puis The Usos et Seth Rollins ont vaincu Big E et RK-Bro (B pour les deux matchs ensemble) Bianca Belair a effectué le tombé sur Tamina (C+) Les Street Profits ont battu American Alpha (B+) Zelina Vega a effectué le tombé sur Nikki ASH/Rhea Ripley pour battre Carmella (C+) Kevin Owens a effectué le tombé sur Finn Balor (UNE) AJ Styles et Omos ont battu Dolph Ziggler et Robert Roode (B) Bobby Lashley a battu Rey Mysterio (B)

