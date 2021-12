Résultats bruts de la WWE, notes: Rollins et Owens détruisent Big E et Lashley

C’était une nuit de montagnes russes pour Bobby Lashley (Photo: WWE)

Les superstars de la WWE Seth Rollins et Kevin Owens semblent enfin être sur la même longueur d’onde après une fin explosive au Raw de cette semaine.

Lundi soir, les deux méchants – qui ne se sont pas exactement mis d’accord récemment – ​​se sont associés pour affronter Bobby Lashley et Big E dans l’événement principal, un peu moins de deux semaines avant que les quatre hommes ne s’affrontent pour le championnat de la WWE de ce dernier au jour 1 .

L’émission a débuté avec ce match en tête, avec le All Mighty et le MVP se dirigeant vers le ring avant que le premier ne mette en évidence son propre pouvoir alors qu’il se frayait un chemin dans le combat pour le titre à succès.

Big E est sorti et a félicité Lashley pour s’être engagé dans le match, mais l’a critiqué pour avoir utilisé MVP pour l’aider à remporter la victoire alors qu’il est plus que capable de gagner tout seul.

Bobby a insisté pour que son partenaire Hurt Business l’ait fait tout seul, et a même suggéré que le MVP devrait combattre le champion de la WWE alors qu’il sortait du ring pour le laisser se dérouler.

Il a été surpris par Owens et Rollins, avec E faisant la sauvegarde et mettant en place l’événement principal de cette semaine en tant que relations en constante évolution entre toutes les personnes impliquées, créant ainsi un scénario vraiment amusant.

Oui, le match lui-même reposait évidemment sur le « peuvent-ils coexister ? » trope, dont la WWE s’est même moquée sur les réseaux sociaux, donc au moins ils en sont conscients à un certain niveau.

Cela a bien fonctionné ici, et avec le talent impliqué, cela n’allait jamais être moins qu’un combat fantastique, même si l’arrivée semblait avoir des problèmes de timing.

La fin est survenue lorsque Lashley a accidentellement frappé Big E avec une lance avant de livrer une seconde à KO et d’obtenir la victoire pour son équipe, mais il a été éliminé avec un Stomp par le visionnaire alors que Seth et KO ont sauté sur l’attaque et se sont tenus debout.

Omos allume AJ Styles, Bianca Belair soulève Doudrop et Vince McMahon adore licencier des gens

Le premier match de la soirée a vu Doudrop et Bianca Belair s’affronter pour la troisième fois alors qu’ils ont offert un excellent spectacle avec quelques faux pas.

La fin était cependant parfaite, avec l’EST de la WWE évitant une Vaderbomb et hissant sa rivale pour le KOD alors que la foule se levait.

La foule a adoré voir Bianca Belair soulever Doudrop pour le KOD (Photo: WWE)

Finn Balor a battu Austin Theory dans un match fantastique montrant que ce dernier est plus qu’un personnage de comédie, alors qu’il continue d’être fortement lié à Vince McMahon à l’écran.

Plus tard, le patron n’a pas été impressionné par la perte de Theory et a menacé de le licencier – tout en admettant qu’il adore licencier les gens, «surtout avant les vacances» – avant de lui donner une autre chance de battre Balor la semaine prochaine.

De toute évidence, ces commentaires diviseront les fans étant donné le nombre de versions que nous avons vues depuis avril 2020, et il est impossible que cela n’ait pas été dit sans s’attendre à un contrecoup.

Ailleurs, The Miz a supplié sa femme Maryse de ne pas parler à Edge de leur relation plus tard dans son talk-show, avant d’accueillir AJ Styles et Omos à Miz TV.

Omos a sorti AJ Styles et semble se lancer en solo (Photo: WWE)

Ils ont discuté de leurs problèmes alors que l’A-lister tentait de remuer le pot, mais avant que les choses ne deviennent trop chaudes, Rey et Dominik Mysterio sont sortis pour leur combat prévu.

Le match lui-même concernait davantage l’histoire globale que l’action dans le ring, avec une mauvaise communication conduisant à un roll-up de Rey pour assurer la victoire.

Après la cloche, Omos et AJ se sont battus avant que le géant ne laisse tomber le Phenomenal One, et il semble que la WWE soit prête à le laisser partir en solo.

Randy Orton a battu Chad Gable dans un match brillant mais bref, mais il n’a pas pu frapper un RKO sur Otis après la cloche.

Randy Orton ne peut pas frapper le RKO sur Otis (Photo: WWE)

Damian Priest a affronté Dolph Ziggler dans une action sans titre cette semaine, et la paire a eu un combat très fort qui a été abandonné à la fin.

Le champion des États-Unis a ciblé Robert Roode à l’extérieur après son implication dans le match, ce qui a entraîné une défaite par décompte pour l’Archer of Infamy.

Il était temps pour le tranchant, avec l’hôte rejoint par Maryse qui l’a bercé dans un faux sentiment de sécurité alors qu’elle jouait ses problèmes relationnels apparents avec Miz, mais ce n’était qu’une ruse.

Il a essayé d’attaquer Edge par derrière, et sa femme a attaqué la Superstar Rated R avec son sac à main, le laissant ouvert à un Skull Crushing Finale.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Dans un match revanche de la semaine dernière, Rhea Ripley s’est vengée de Zelina Vega – avec Nikki ASH et Carmella bannis du ring – et l’a battue, tout en suggérant qu’elle est mieux sans son partenaire masqué.

Liv Morgan – avec un bâton de kendo à la main après avoir affronté Becky Lynch pendant l’entraînement ce week-end – a rencontré son rival sur le ring alors qu’ils échangeaient des coups verbaux et le challenger menaçait de casser le visage de la championne Raw Women.

Elle a jeté l’arme à Lynch, mais Big Time Becks a quitté le ring.

* WWE Raw est diffusé le lundi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

Résultats et notes bruts de la WWE

Bianca Belair a effectué le tombé sur Doudrop (B) Finn Balor a battu Austin Theory (B+) Rey et Dominik Mysterio ont battu AJ Styles et Omos (C+) Randy Orton a battu Chad Gable (B+) Dolph Ziggerl a battu Damian Priest par décompte (B) Rhea Ripley a effectué le tombé sur Zelina Vega (C+) Bobby Lashley et Big E ont battu Kevin Owens et Seth Rollins (UNE-)

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La WWE fait le point sur les blessures de Liv Morgan après l’attaque brutale de Becky Lynch contre Raw



PLUS : Résultats, notes de WWE SmackDown: Roman Reigns licencie Paul Heyman avant l’attaque de Brock Lesnar





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();